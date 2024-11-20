Украина готова возвращать Крым дипломатическим путем. Мы не можем терять десятки тысяч наших людей ради этого, - Зеленский
Украина не может жертвовать десятками тысяч людей, чтобы они погибли ради возвращения Крыма. Наша страна готова вернуть полуостров дипломатическим путем.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
"Я уже говорил о том, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем... Мы не можем терять десятки тысяч наших людей, чтобы они погибли ради того, чтобы Крым вернулся... Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", - сказал он.
Также глава государства рассказал, уступит ли Украина территорию в рамках мирного соглашения с Россией.
По словам Зеленского, Киев "не может юридически признать ни одну оккупированную территорию российской", однако и военных возможностей для деоккупации всех своих территорий Украина также не имеет.
"Речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года... Юридически мы это не признаем, мы это не принимаем", - добавил президент.
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Окремо існуюча від української нації ненатуралізована каста ворогів держави незаконно отримала в 1991р. українське виборче право та розпоряджається ним в злочинних цілях, а саме на кожних виборах ламає або намагається зламати конституційний лад Республіки Україна та перетворити її на Оркостан.
30% маріупольців, які зараз хочуть повернутись в окупацію, насправді не є українцями, як їх назвав в 2019р. Президент Какая Разніца, а представниками агресивної ненатуралізованої російської нацменшини, яка є ретранслятором фашистської москви і яку потрібно до призначення нових виборів через прийняття парламентом відповідних законів ізолювати від суспільних процесів в Україні та позбавити виборчого права.
Не потрібно винаходити велосипед-достатньо скопіювати Демократичний Правовий Досвід Ізраїлю, на який часто посилаються москвороті борці за "конституційні права", та Країн Балтії.
На разі в Україні процвітає лише представницька кремлядська олігархія, коли призначений ворожим кремлем олігархат узурпує всю повноту влади в державі.
Український народ позбавлений активного виборчого права різноманітними антиконституційними перешкодами від адміністративних перепон на шляху реалізації політичних і громадянських прав до антиконституційних законодавчих дискримінацій і обмежень, таких як виборчі застави, як антиконституційні умови реалізації контитуційних прав громадян - права бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування.
Спустіться на землю зі свого фантасмагорного уявлення ситуації в державі. Щоб у вас була можливість обирати українців у свою владу спочатку позбудьтесь ворогів із цієї влади, які добровільно вам її ніколи не віддадуть.
Ось це і є представницькою демократію і державою, де єдиним джерелом влади є народ.
Я розумію, що цей історичний фарш назад не провернеш, але не залишає відчуття, що якби Президентом був адекватніший, то все могло бути зовсім по іншому. Зовсім, зовсім.
І про остаточну здачу Криму, тобто вибачте...прийнято казати - "про дипломатичне повернення" зараз мова не йшла б.
опубліковано 10 липня 2023 року о 21:15. (Інтернет все пам'ятає)
І до них приєднаються національні сили раши , яких досталі москалі
Крим уже 10 років як дипломатичним шляхом наполегливо повертають
і що є якісь повернення? А тепер ще й 20% нашої рідної, але окупованої української землі будем теж як і Крим дипломатично повертати
її і мабуть багатьма століттями? А з 2014 по 2024 р. кривава
кацапська армія вже захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км, що перевищує навіть разом узяті території Угорщини та Болгарії.