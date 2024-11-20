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Украина готова возвращать Крым дипломатическим путем. Мы не можем терять десятки тысяч наших людей ради этого, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський про повернення Криму

Украина не может жертвовать десятками тысяч людей, чтобы они погибли ради возвращения Крыма. Наша страна готова вернуть полуостров дипломатическим путем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я уже говорил о том, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем... Мы не можем терять десятки тысяч наших людей, чтобы они погибли ради того, чтобы Крым вернулся... Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", - сказал он.

Также глава государства рассказал, уступит ли Украина территорию в рамках мирного соглашения с Россией.

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По словам Зеленского, Киев "не может юридически признать ни одну оккупированную территорию российской", однако и военных возможностей для деоккупации всех своих территорий Украина также не имеет.

"Речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года... Юридически мы это не признаем, мы это не принимаем", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Крым (26376)


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Топ комментарии
+26
А що не так зробив попепредник?.Крим ворог окупував до попередника, а Володя Боневтік Херпідович Нетряпка Потужний говорив тупим баранам 73%, що він би помер, а Крим не віддав. Дивіться - не помер, а роздає землі, за які козаки пролили море крові.
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20.11.2024 20:27
+25
Чим Крим відрізняється від, скажімо, Запоріжжя? Дипломат, наш, па.тужний.
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20.11.2024 20:15
+24
Україна вже по завязку сита розповідями цього бовдура. Воно лепече будь-яку хрєнь, не задумуючись над самим змістом, а тим паче над реальністю виконаня. Теля кукурудзяне та й годі.
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20.11.2024 20:16
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Чергові вибори відмінені для п'ятої колони юго-востока та УПЦ МП, які за вказівкою путіна хочуть протягти знову московську маріонетку Януковича 2. Цю категорію українських колорадських шкідників "зробив" Президент разом із своєю фракцією, коли в 2020р. відмовився на вимогу москви завести у Верховну Раду донецьких терористів, а потім відмінив в 2022р. після приїзду Джонсона Істамбульську Капітуляцію та в 2024р. заборонив тих, чиї хрестові походи (ходи) охороняв своїми патрулями "украинец" Аваков-вбивця Музичка.

Окремо існуюча від української нації ненатуралізована каста ворогів держави незаконно отримала в 1991р. українське виборче право та розпоряджається ним в злочинних цілях, а саме на кожних виборах ламає або намагається зламати конституційний лад Республіки Україна та перетворити її на Оркостан.

30% маріупольців, які зараз хочуть повернутись в окупацію, насправді не є українцями, як їх назвав в 2019р. Президент Какая Разніца, а представниками агресивної ненатуралізованої російської нацменшини, яка є ретранслятором фашистської москви і яку потрібно до призначення нових виборів через прийняття парламентом відповідних законів ізолювати від суспільних процесів в Україні та позбавити виборчого права.

Не потрібно винаходити велосипед-достатньо скопіювати Демократичний Правовий Досвід Ізраїлю, на який часто посилаються москвороті борці за "конституційні права", та Країн Балтії.
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20.11.2024 20:44 Ответить
Є два способи позбавитись прокацаплених у владі за представницької демократії. Перший це голосувати за представників своєї нації і тільки за них. Всі інші нехай голосують за своїх! Свідомий громадянин ніколи і ні заяких обставин не проголусує за представника чужої нації. Так у всьому світі! У нас в країні 80% це етнічні українці. Це стає можливо лише за високої самоідентифікації етнічних українців, але на жаль українська самоідентифікація скалічена століттями кацапської колонізації і потребує відновлення, яке не може статися миттєво. Як бачимо, навіть війна з кацапами не змусила прокацаплених відмовитися від кацапського суржика. Як відомо, якою мовою ти думаєш таким чином ти дієш. Другий спосіб, це зробити так, як зробили в Ізраїлі - заборона всіх партій крім націоналістичних і встановлення пропорційної до складу населення квоти представництва інородців в усіх органах влади. Наприклад в Кнессеті з 112 місць 11 займають представники всіх етнічних меншин Ізраїлю разом взятих. І ще. Ви можете собі уявити головою Ізраїлю безродного "палестинця"? І щоб за нього проголосувало 73% євреїв? Навіть в примітивному азербайджанському парламенті немає жодного депутата не азербайджанця по національності. Жод-но-го. Чому? Та вони просто не голосують за чужинців...
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21.11.2024 04:06 Ответить
Де це ви побачили представницьку демократію? У вас явна дегенерація дедуктивних процесів і адекватного сприйняття реальності.
На разі в Україні процвітає лише представницька кремлядська олігархія, коли призначений ворожим кремлем олігархат узурпує всю повноту влади в державі.
Український народ позбавлений активного виборчого права різноманітними антиконституційними перешкодами від адміністративних перепон на шляху реалізації політичних і громадянських прав до антиконституційних законодавчих дискримінацій і обмежень, таких як виборчі застави, як антиконституційні умови реалізації контитуційних прав громадян - права бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування.

Спустіться на землю зі свого фантасмагорного уявлення ситуації в державі. Щоб у вас була можливість обирати українців у свою владу спочатку позбудьтесь ворогів із цієї влади, які добровільно вам її ніколи не віддадуть.
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21.11.2024 16:07 Ответить
"Представницька демократія" це коли голосують виключно за своїх, яким довіряють представляти свої інтереси в державних установах. Якщо обранець цього не робить в інтересах громади яка його вибрала то громада позбавляє такого мандата. Звідси, демократія потребує мажоритарки, а не "партійних списків". Цю фуйню нам всучила мадам Капітєльман і стала торгувати місцями в списку "матьківщини"...
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22.11.2024 21:20 Ответить
Ви на всі 100% маєте рацію. Україні потрібна мажоритарка, за якої кандидати підтверджуватимуть своє народне представництво на виборах шляхом збору підписів від своїх виборців, а не розміром власного гаманця чи свого "спонсора", при яких такі кандидати є звичайними курвами такого спонсора, але аж ніяк не представниками народу. Звичайно, при зраді депутатом інтересів своїх виборців, останні мають мати право відправити такого депутата під всі три чорти через процедуру імперативного мандату.
Ось це і є представницькою демократію і державою, де єдиним джерелом влади є народ.
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23.11.2024 01:58 Ответить
Краще б вава на піаніно пі..ном грав, повертач надпотужний
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20.11.2024 20:45 Ответить
Канцелярские крысы все ищут способ сдаться путену безопасно для себя. Не будет безопасного бегства этих крыс с иностранными паспортами из Украины. Их догонят и в конце концов уничтожат.
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20.11.2024 20:49 Ответить
А тепер уявімо, що Зеля готувався до війни. Що розвернув потужну оборону на Півдні, утримали хоча б до кінця 2023 Маріуполь, стримали навалу на Донбасі реальними оборонними спорудами, підхопили тему ФПВ ще в 2022, що зараз наші війська були б не в Суджі Курської області, а в Джанкої....
Я розумію, що цей історичний фарш назад не провернеш, але не залишає відчуття, що якби Президентом був адекватніший, то все могло бути зовсім по іншому. Зовсім, зовсім.
І про остаточну здачу Криму, тобто вибачте...прийнято казати - "про дипломатичне повернення" зараз мова не йшла б.
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20.11.2024 20:51 Ответить
Ты же, небритое мурло, 3 года другое говорило! Вы же с будангой уже весь кофе на набережной в Ялте выпили!
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20.11.2024 20:57 Ответить
От ви тут всі на бубочку накинулись ,а він пожертвував святим ,своєю "хатинкою " в Ялті ,яку віджали кацапи.
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20.11.2024 21:01 Ответить
не факт що віджали, може просто переписали на якогось фунта що працює в "Грин Филмс" чи іншому колишньому бізнесу зелі на параші.
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20.11.2024 21:13 Ответить
Повністю з вами згоден ,зважаючи на особистість боневтіка , до речі ,а може зеля до цих пір отримує з неї рєнту.
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21.11.2024 14:19 Ответить
В Україні формують кадровий резерв для роботи в деокупованих Криму та на Донбасі

опубліковано 10 липня 2023 року о 21:15. (Інтернет все пам'ятає)
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20.11.2024 21:06 Ответить
Тихенько підготовлює зебілів та урапатріотів диванних нафронтників що незабаром буде перемиря по існуючій ЛБЗ, а потім може ***** здохне і кацапи віддадуть*******).
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20.11.2024 21:08 Ответить
Поки ще він говорить так тільки про Крим, що буде далі, який ще "потужний план" "дипломатичної" здачи українських территорій він підкине, скільки в нього тих планів, хз .
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20.11.2024 21:10 Ответить
цитувати цьо вже огидно. найпливовіша людина року 2022 за версію Тime перетворилася в огидну наволочь за якою наймаштабніше кладовище, бо воно просто краде
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20.11.2024 21:11 Ответить
совсем сдурел, дипломатично там тебя только на...р пошлют.
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20.11.2024 21:19 Ответить
Крим поверне дипломат залужний! Не дарма ж вiн на цю роботу перейшов.
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20.11.2024 21:19 Ответить
Завуалированная форма отказа от своих территорий.
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20.11.2024 21:32 Ответить
Від напору "патріотів " аж дивани риплять
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20.11.2024 21:37 Ответить
Як смішно, що тут досі достатньо бажаючих штурмувати Крим. Обісрались та розбились під Роботіно, трохи прогризши лише першу лінію оборони і так і не дійшовши до Токмака. Але Крим силою візьмемо. Ага.
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20.11.2024 21:50 Ответить
А Кринківський плацдарм ,про який наша пропагада верещала ,що з нього почнеться визволення лівобережної Херсонщини І Криму чим закінчився , скільки там загинуло наших морпіхів і не тільки їх ?
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21.11.2024 14:23 Ответить
словоблудие (((
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20.11.2024 21:55 Ответить
Почалася підготовка до плану Трампа - хуьлу запропонують залишитися в Криму і забратися з Донбасу...
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20.11.2024 21:58 Ответить
Знову вилізло недолуге хрипате брехло!пнх!!
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20.11.2024 22:06 Ответить
Який Крим, Кріль гундосий? Ти не здатен фронти втримати, про яке повернення чогось там ти ще белькочеш? Стабілізуй фронт для початку.
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20.11.2024 22:08 Ответить
Повний ідіотизм.Хоч одну окуповану територію рашня повертала дипломатично?Крим треба постійно тримати під вогневим контролем і бомбити всі плацдарми там.
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20.11.2024 22:10 Ответить
вова ти самий популярний персонаж на цензорі . Ніхто крім тебе не набирав аж по дві сторінки відгуків.
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20.11.2024 22:15 Ответить
А як же кава в Ялті від Буданова? Чи вже не актуально?
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20.11.2024 22:40 Ответить
Який "дипломатичний шлях" з терористом?
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20.11.2024 22:57 Ответить
Ну, найвеличніший лідер світу вже повертав Крим дипломатічнім шляхом. Хаби там строїв, поля розміновував... То ж, теорія не нова...
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20.11.2024 23:03 Ответить
Він боїться за свою нерухомість в Ялті.
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20.11.2024 23:23 Ответить
Треба окупувати Брянськ, Орел, Воронеж.
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21.11.2024 00:30 Ответить
Ким і чим окупувати ?
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21.11.2024 14:24 Ответить
Треба зробити Національні армії народів раши - чеченську, татарську, фіно угорську і т п
І до них приєднаються національні сили раши , яких досталі москалі
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21.11.2024 16:11 Ответить
Ще раз питаю з кого і чим ви збираєттесь їх озброювати ,якщо зброї навіть для ЗСУ не вистачає ,чи вам там в Словаччині видніше ,ніж нам ?
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21.11.2024 17:45 Ответить
А коли вже додовбають той клятий кримський міст , дипломат ти наш
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21.11.2024 00:31 Ответить
а ти у людей питав? ти -це не Україна!
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21.11.2024 07:15 Ответить
Так тимчасово окупований кремлівськими фашистами український
Крим уже 10 років як дипломатичним шляхом наполегливо повертають
і що є якісь повернення? А тепер ще й 20% нашої рідної, але окупованої української землі будем теж як і Крим дипломатично повертати
її і мабуть багатьма століттями? А з 2014 по 2024 р. кривава
кацапська армія вже захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км, що перевищує навіть разом узяті території Угорщини та Болгарії.
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21.11.2024 07:21 Ответить
Україна готова хіба що тебе за твоїм кацапським кораблем послати у буквальному розумінні, іуда квартально-кремлядська. Українці Крим можуть повернути без жодної втрати людей. Військові добре знають як це зробити, жоден прострочений кремлядський блазень узурпатор їм не указ.
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21.11.2024 16:18 Ответить
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