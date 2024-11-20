Украина готова возвращать Крым дипломатическим путем. Мы не можем терять десятки тысяч наших людей ради этого, - Зеленский

Украина не может жертвовать десятками тысяч людей, чтобы они погибли ради возвращения Крыма. Наша страна готова вернуть полуостров дипломатическим путем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я уже говорил о том, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем... Мы не можем терять десятки тысяч наших людей, чтобы они погибли ради того, чтобы Крым вернулся... Мы понимаем, что Крым можно вернуть дипломатическим путем", - сказал он.

Также глава государства рассказал, уступит ли Украина территорию в рамках мирного соглашения с Россией.

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По словам Зеленского, Киев "не может юридически признать ни одну оккупированную территорию российской", однако и военных возможностей для деоккупации всех своих территорий Украина также не имеет.

"Речь идет о тех территориях, которые были оккупированы Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года... Юридически мы это не признаем, мы это не принимаем", - добавил президент.