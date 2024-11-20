Україна готова повертати Крим дипломатично. Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей заради цього, - Зеленський

Україна не може жертвувати десятками тисяч людей, щоб вони загинули заради повернення Криму. Наша країна готова повернути півострів дипломатичним шляхом.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю каналу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже говорив про те, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом... Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони загинули заради того, щоб Крим повернувся... Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", - сказав він.

Також глава держави розповів, чи поступитися Україна територією у рамках мирної угоди з Росією.

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За словами Зеленського, Київ "не може юридично визнати жодну окуповану територію російською", проте й військових можливостей для деокупації усіх своїх територій Україна також не має.

"Ідеться про ті території, які були окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення, з 2014 року... Юридично ми це не визнаємо, ми це не приймаємо. З іншого боку, ми розуміємо, що поки що не маємо такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року", - додав президент.