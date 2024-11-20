Україна готова повертати Крим дипломатично. Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей заради цього, - Зеленський
Україна не може жертвувати десятками тисяч людей, щоб вони загинули заради повернення Криму. Наша країна готова повернути півострів дипломатичним шляхом.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю каналу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вже говорив про те, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом... Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони загинули заради того, щоб Крим повернувся... Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", - сказав він.
Також глава держави розповів, чи поступитися Україна територією у рамках мирної угоди з Росією.
За словами Зеленського, Київ "не може юридично визнати жодну окуповану територію російською", проте й військових можливостей для деокупації усіх своїх територій Україна також не має.
"Ідеться про ті території, які були окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення, з 2014 року... Юридично ми це не визнаємо, ми це не приймаємо. З іншого боку, ми розуміємо, що поки що не маємо такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року", - додав президент.
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Окремо існуюча від української нації ненатуралізована каста ворогів держави незаконно отримала в 1991р. українське виборче право та розпоряджається ним в злочинних цілях, а саме на кожних виборах ламає або намагається зламати конституційний лад Республіки Україна та перетворити її на Оркостан.
30% маріупольців, які зараз хочуть повернутись в окупацію, насправді не є українцями, як їх назвав в 2019р. Президент Какая Разніца, а представниками агресивної ненатуралізованої російської нацменшини, яка є ретранслятором фашистської москви і яку потрібно до призначення нових виборів через прийняття парламентом відповідних законів ізолювати від суспільних процесів в Україні та позбавити виборчого права.
Не потрібно винаходити велосипед-достатньо скопіювати Демократичний Правовий Досвід Ізраїлю, на який часто посилаються москвороті борці за "конституційні права", та Країн Балтії.
На разі в Україні процвітає лише представницька кремлядська олігархія, коли призначений ворожим кремлем олігархат узурпує всю повноту влади в державі.
Український народ позбавлений активного виборчого права різноманітними антиконституційними перешкодами від адміністративних перепон на шляху реалізації політичних і громадянських прав до антиконституційних законодавчих дискримінацій і обмежень, таких як виборчі застави, як антиконституційні умови реалізації контитуційних прав громадян - права бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування.
Спустіться на землю зі свого фантасмагорного уявлення ситуації в державі. Щоб у вас була можливість обирати українців у свою владу спочатку позбудьтесь ворогів із цієї влади, які добровільно вам її ніколи не віддадуть.
Ось це і є представницькою демократію і державою, де єдиним джерелом влади є народ.
Я розумію, що цей історичний фарш назад не провернеш, але не залишає відчуття, що якби Президентом був адекватніший, то все могло бути зовсім по іншому. Зовсім, зовсім.
І про остаточну здачу Криму, тобто вибачте...прийнято казати - "про дипломатичне повернення" зараз мова не йшла б.
опубліковано 10 липня 2023 року о 21:15. (Інтернет все пам'ятає)
І до них приєднаються національні сили раши , яких досталі москалі
Крим уже 10 років як дипломатичним шляхом наполегливо повертають
і що є якісь повернення? А тепер ще й 20% нашої рідної, але окупованої української землі будем теж як і Крим дипломатично повертати
її і мабуть багатьма століттями? А з 2014 по 2024 р. кривава
кацапська армія вже захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км, що перевищує навіть разом узяті території Угорщини та Болгарії.