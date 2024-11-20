Metallica опубликовала видео с музыкантом ВСУ

Всемирно известная рок-группа Metallica опубликовала выступление украинского бандуриста, военнослужащего ВСУ - Тараса Столяра. Видео сняли во время одного из мероприятий "Культурного десанта" в США. Мероприятие проходило в рамках тура культурной дипломатии, направленного на распространение украинского культурного влияния за рубежом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно через Джеймса Хэтфилда мы познакомились с "Культурным десантом" - группой из артистов-военнослужащих, которые сейчас заканчивают тур благодарности в США и представили здесь 170 концертов. Одно из таких выступлений - это Nothing else matters на традиционном украинском инструменте - 62-струнной бандуре", - пишет официальный аккаунт группы. За полдня видео уже набрало более 1 млн просмотров и сотни комментариев.

Тарас Столяр - военнослужащий ВСУ, участник "Культурного десанта". "Спасибо вам, ребята, мы действительно ценим это, вы в наших сердцах", говорит капитан ВСУ Николай Серга, который организовал это сотрудничество с Metallica.

Смотрите видео здесь

"Культурный десант" - объединение военнослужащих творческих и креативных профессий, усилия которых направлены на улучшение морально-психологического состояния войска с помощью инструментов культуры. На разных направлениях фронта постоянно работают несколько мобильных творческих групп. Также две группы артистов выступают для раненых бойцов в госпиталях, реабилитационных и учебных центрах ВСУ и отдельно усиливает эту работу "Оркестр 59". Ежемесячно происходит около 200 выступлений для бойцов Сил обороны. Среди участников "Культурного десанта" - известные украинские артисты с боевым опытом. Также объединение сотрудничает с гражданскими артистами и художниками.

Также недавно "Культурный десант" выпустил песню "Как ты там, Харьков?" - акустическую рок-балладу о мужестве и противостоянии людей войне, которые, несмотря на усталость, уныние и опасность, работают, помогают силам обороны. Песня была создана военнослужащим, в мирной жизни рок-музыкантом Александром Ремезом, к работе над этим произведением также был привлечен известный поэт Сергей Жадан.

До этого был выпущен клип на песню, написанную военнослужащим Валентином Ильчуком. "Поговорим" - история о войне и ее последствиях для военных и гражданских. В представленном анимационном видео передан контраст между повседневной жизнью людей в тылу и реалиями на фронте. Автор песни - Валентин Ильчук с псевдонимом "Буржуй", командир экипажа операторов FPV-дронов "Группа Тора" в составе Патрульной полиции Украины. Он - ветеран российско-украинской войны с 2014 года. В 2022-2024 годах участвовал в боевых действиях на Херсонском, Донецком и Запорожском направлениях.

Эти видео были созданы в рамках инициативы "Культурного десанта" относительно записи серии клипов и песен, написанных военными или гражданскими, посвященных борьбе украинцев за свою свободу.