Metallica опублікувала відео із музикантом ЗСУ

Всесвітньо відомий рок-гурт Metallica опублікував виступ українського бандуриста, військовослужбовця ЗСУ — Тараса Столяра. Відео зняли під час одного з заходів Культурного десанту в США. Захід проходив в рамках туру культурної дипломатії спрямованого на поширення українського культурного впливу за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно через Джеймса Хетфілда ми познайомилися із Культурним десантом - групою із артистів-військовослужбовців, які зараз закінчують тур подяки в США та представили тут 170 концертів. Один із таких виступів - це Nothing else matters на традиційному українському інструменті - 62-ти струнній бандурі" - пише офіційний акаунт гурту. За півдня відео вже набрало більше 1 млн. переглядів та сотні коментарів.

Тарас Столяр - військовослужбовець ЗСУ, участник Культурного десанту. "Дякуємо вам, хлопці, ми дійсно цінуємо це, ви в наших серцях", говорить капітан ЗСУ Миколай Сєрга, який організував цю співпрацю із Metallica.

Дивіться відео тут

"Культурний десант" - об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури. На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу "Оркестр 59". Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників "Культурного десанту" - відомі українські артисти з бойовим досвідом. Також об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.

Також нещодавно "Культурний десант" випустив пісню "Як ти там, Харків?" - акустичну рок-баладу про мужність і протистояння людей війні, які, незважаючи на втому, зневіру та небезпеку, працюють, допомагають силам оборони. Пісня була створена військовослужбовцем, в мирному житті рок-музикантом Олександром Ремезом, до роботи над цим твором також був залучений відомий поет Сергій Жадан.

До цього було випущено кліп на пісню, написану військовослужбовцем Валентином Ільчуком. "Поговорімо" - історія про війну та її наслідки для військових і цивільних. У презентованому анімаційному відео передано контраст між повсякденним життям людей у тилу та реаліями на фронті. Автор пісні - Валентин Ільчук на псевдо "Буржуй", командир екіпажу операторів FPV-дронів "Група Тора" у складі Патрульної поліції України. Він - ветеран російсько-української війни з 2014-го року. В 2022-2024-х роках брав участь у бойових діях на Херсонському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

Ці відео були створені в рамках ініціативи "Культурного десанту" із запису серії кліпів та пісень, написаних військовими або цивільними, що присвячені боротьбі українців за свою свободу.