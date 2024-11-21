Новая резолюция ООН фиксирует пытки и внесудебные казни военнопленных на оккупированных территориях Украины.

Третий комитет Генассамблеи ООН, который занимается социальными и гуманитарными вопросами, а также правами человека, в среду, 20 ноября, поддержал очередную резолюцию, предложенную Украиной о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях, включая Крым и Севастополь. 78 стран проголосовали "за", 16 стран выступили "против", 78 - "воздержались". В целом соавторами резолюции выступило 49 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Эту резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму с дополнениями Генассамблея принимает уже девятый год подряд. В прошлом году во время уже финального голосования Генеральной ассамблеей ООН за документ проголосовало 78 стран.

В 2022 "за" документ проголосовали 82 страны, "против" - 14, "воздержались" - 80. Тогда поддержка документа была рекордной.

"Против" голосовали Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Казахстан, Мали, Никарагуа, Россия, Судан, Сирия, Зимбабве.



Результаты голосования Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

За кулисами подготовки и утверждения резолюции осталась ожесточенная борьба России

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что за кулисами подготовки и утверждения резолюции осталась ожесточенная борьба России против этого важного документа. По его словам, россияне оказывали давление на другие страны, чтобы они воздерживались от голосования. А также, по информации дипломата, Российская Федерация даже "торговала своей поддержкой некоторых стран на выборах" в обмен на их готовность воздержаться от голосования за новую резолюцию.

Кислица также отметил, что это уже вторая резолюция после того, как в прошлом году традиционная резолюция по Крыму была расширена и охватила нарушения прав человека на всех временно оккупированных территориях одновременно, не уменьшая значения Крыма.

Документ вновь осуждает оккупацию Россией украинских территорий, включая Крым, части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Над текстом документа и привлечением широкой поддержки стран-членов ООН украинские дипломаты работали вместе с правозащитниками, которые накануне вынесения резолюции на комитет специально приехали в ООН.

Екатерина Рашевская, юрист Регионального центра прав человека считает, что это одна из самых сильных резолюций по Украине, а также одна из крупнейших вообще в истории ООН.

"Ее объем кардинально отличается от других. И поэтому это уже определенная такая солидарность с Украиной, а также всеми теми страданиями украинцев, которые, к сожалению, только приумножаются с тем, как приумножается процент оккупированных территорий", - отмечает она.

По словам Кислицы, постоянного представителя Украины при ООН, резолюция обеспечивает верификацию фактов о нарушении Россией прав человека на временно оккупированных территориях, а также признание этих преступлений международным сообществом

Среди важных новелл нынешней резолюции, по словам Кислицы, более конкретное описание ситуации вокруг украинских военнопленных. В тексте документа зафиксированы пытки, а также другие нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных. Например, ужасные условия содержания, убийства, внесудебные казни.

Резолюция также содержит призыв к международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, работать более настойчиво в контексте военнопленных.

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