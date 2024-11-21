Нова резолюція ООН фіксує тортури та позасудові страти військовополонених на окупованих територіях України

Третій комітет Генасамблеї ООН, який опікується соціальними та гуманітарними питаннями, а також правами людини, у середу, 20 листопада, підтримав чергову резолюцію, запропоновану Україною щодо порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, включаючи Крим та Севастополь. 78 країн проголосували "за", 16 країн виступили "проти", 78 – "утрималися". У цілому співавторами резолюції виступило 49 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Цю резолюцію щодо порушень прав людини у Криму з доповненнями Генасамблея приймає вже девʼятий рік поспіль. Минулого року під час вже фінального голосування Генеральною асамблеєю ООН за документ проголосувало 78 країн.

У 2022 "за" документ проголосували 82 країни, "проти" - 14, "утрималися" - 80. Тоді підтримка документа була рекордною.

"Проти" голосували Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве.



Результати голосування Третім комітетом Генеральної Асамблеї ООН за резолюції щодо порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

За лаштунками підготовки та затвердження резолюції залишилася запекла боротьба Росії

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів, що за лаштунками підготовки та затвердження резолюції залишилася запекла боротьба Росії проти цього важливого документу. За його словами, росіяни чинили тиск на інші країни, щоб вони утримувалися від голосування. А також, за інформацією дипломата, Російська Федерація навіть "торгувала своєю підтримкою деяких країн на виборах" в обмін на їхню готовність утриматися від голосування за нову резолюцію.

Кислиця також зазначив, що це вже друга резолюція після того, як минулого року традиційна резолюція по Криму була розширена та охопила порушення прав людини на усіх тимчасово окупованих територіях водночас, не зменшуючи значення Криму.

Документ знову засуджує окупацію Росією українських територій, включно із Кримом, частинами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Над текстом документа та залученням широкої підтримки країн-членів ООН українські дипломати працювали разом з правозахисниками, які напередодні винесення резолюції на комітет спеціально приїхали до ООН.

Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини вважає, що це одна з найсильніших резолюцій щодо України, а також одна з найбільших взагалі в історії ООН.

"Її обсяг кардинально відрізняється від інших. І тому це вже певна така солідарність з Україною, а також усіма тими стражданнями українців, які, на жаль, тільки примножуються з тим, як примножується відсоток окупованих територій", - зазначає вона.

За словами Кислиці, постійного представника України при ООН, резолюція забезпечує верифікацію фактів щодо порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях, а також визнання цих злочинів міжнародною спільнотою.

Серед важливих новел цьогорічної резолюції, за словами Кислиці, більш конкретний опис ситуації довкола українських військовополонених. У тексті документа зафіксовані тортури, а також інші порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених. Наприклад, жахливі умови утримання, вбивства, позасудові страти.

Резолюція також містить заклик до міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, працювати більш наполегливо в контексті військовополонених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГА ООН підтримала резолюцію про ядерну безпеку України