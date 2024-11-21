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В трех областях ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварійні відключення світла

В Сумской, Житомирской и Полтавской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые потребители электроэнергии! В 06:54 указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очереди потребителей по графику аварийных отключений (ГАО)", - говорится в сообщении АО "Сумыоблэнерго".

В облэнерго также добавили, что кроме этого, сегодня также действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго", 21 ноября с 06:57 в области применены ГАВ (1-3 очереди), а также 1-я очередь СГАВ.

Также об аварийных отключениях сообщили в "Житомироблэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра во всех регионах Украины будут действовать графики отключений света, - НЭК "Укрэнерго"

Автор: 

Сумская область (3114) отключение света (423) Житомирская область (1390) Полтавская область (1149)


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Топ комментарии
+3
Из всех ракет запущенных рашистами по Украине за 1000 дней войны 80% из них прилетали по мирных жителях. Эту статистику нужно натянуть на ипало ООН которые доказывают что это не геноцид, а неосторожность.
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21.11.2024 07:50
+1
Тому що треба п'ять років вчитися, потім мінімум два роки попрацювати на підприємстві енергетиком або на підстанції і лише потім прийде розуміння. Електрику по Wі-fi міг передавати тільки Нікола Тесла, як і брати енергію з вакууму. За це його збанкрутило "міровоє правітєльство" - це ж очевидно!!
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21.11.2024 08:06
+1
Як передається електроенергія - я в курсі. Також мені відомо, що енергетики не можуть висмоктувати електроенергію з пальця. А от деякі журнашлюхи вміють висмоктувати новини з пальця, чи ще з якогось місця.
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21.11.2024 08:11
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А в Києві якого біса вимкнули поза графіком?
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21.11.2024 07:34 Ответить
Тоже аварийные, просто об этом не сообщили!
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21.11.2024 07:42 Ответить
Як раз за графiком
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21.11.2024 07:47 Ответить
Тому що треба п'ять років вчитися, потім мінімум два роки попрацювати на підприємстві енергетиком або на підстанції і лише потім прийде розуміння. Електрику по Wі-fi міг передавати тільки Нікола Тесла, як і брати енергію з вакууму. За це його збанкрутило "міровоє правітєльство" - це ж очевидно!!
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21.11.2024 08:06 Ответить
Як передається електроенергія - я в курсі. Також мені відомо, що енергетики не можуть висмоктувати електроенергію з пальця. А от деякі журнашлюхи вміють висмоктувати новини з пальця, чи ще з якогось місця.
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21.11.2024 08:11 Ответить
Тобто не бачити зв`язку між ракетною атакою та відключеннями. Зрозуміло

Підказую: електроенергію крадуть і продають. А ракети то фігня
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21.11.2024 08:18 Ответить
Та ні, дощ пішов тому і вимкнули))

Судячи з адрес, що в мене на контролі в київ-цифровий, лівий берег весь без світла..
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21.11.2024 08:24 Ответить
Можливо, бо я на правому березі працюю
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21.11.2024 10:34 Ответить
Из всех ракет запущенных рашистами по Украине за 1000 дней войны 80% из них прилетали по мирных жителях. Эту статистику нужно натянуть на ипало ООН которые доказывают что это не геноцид, а неосторожность.
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21.11.2024 07:50 Ответить
ООН на це насрати. Вони отримують зарплатню за те, щоб при світлі у теплій залі з розумними виглядами слухати брехню лисого очкастого виродка.
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21.11.2024 08:15 Ответить
А прізвище у лисого очкастого виродка є? Бо там таких багато і майже усі--брехуни.
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21.11.2024 09:49 Ответить
Що характерно б'ють по тим областям які роблять левову частину бюджету. Чому наші безбілотники не нищать їхні електромережні підстанції гес, тец та інші критичні для постачання електроенергії об'єкти, велике питання видно пану Зеленському росіяни ближчі ніж українці, тому що одні зі світлом інші ні. А що взимку буде взагалі без електроенергії весь день люди сидітимуть, які плани команди нелегітимного стосовно цієї та багатьох інших проблем напевно буде у розпіареному плані стійкості для тієї частини населння яка ще залишилась.
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21.11.2024 08:51 Ответить
Не заважайте ухилянту зєлєнскаму зливати Державу пуйлові.
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21.11.2024 09:52 Ответить
 
 