В трех областях ввели аварийные отключения электроэнергии
В Сумской, Житомирской и Полтавской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые потребители электроэнергии! В 06:54 указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очереди потребителей по графику аварийных отключений (ГАО)", - говорится в сообщении АО "Сумыоблэнерго".
В облэнерго также добавили, что кроме этого, сегодня также действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго", 21 ноября с 06:57 в области применены ГАВ (1-3 очереди), а также 1-я очередь СГАВ.
Также об аварийных отключениях сообщили в "Житомироблэнерго".
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Підказую: електроенергію крадуть і продають. А ракети то фігня
Судячи з адрес, що в мене на контролі в київ-цифровий, лівий берег весь без світла..