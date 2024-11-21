В трех областях ввели аварийные отключения электроэнергии

В Сумской, Житомирской и Полтавской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые потребители электроэнергии! В 06:54 указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очереди потребителей по графику аварийных отключений (ГАО)", - говорится в сообщении АО "Сумыоблэнерго".

В облэнерго также добавили, что кроме этого, сегодня также действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

В "Полтаваоблэнерго" сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго", 21 ноября с 06:57 в области применены ГАВ (1-3 очереди), а также 1-я очередь СГАВ.

Также об аварийных отключениях сообщили в "Житомироблэнерго".

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