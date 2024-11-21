По Україні запроваджують аварійні відключення електроенергії (оновлено)

У Сумській, Житомирській та Полтавській областях запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії через ракетну атаку РФ. Також екстрені відключення світла застосовують у Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановні споживачі електроенергії! О 06:54 вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черги споживачів за графіком аварійних відключень (ГАВ)", - йдеться у повідомленні АТ "Сумиобленерго".

В обленерго також додали, що крім цього, сьогодні також діють графіки погодинних відключень електроенергії.

У "Полтаваобленерго" повідомили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго", 21 листопада з 06:57 в області застосовано ГАВ (1-3 черги), а також 1-а черга СГАВ.

Також про аварійні відключення повідомили у "Житомиробленерго".

Про екстрені відключення світла також повідомили у ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла. У разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі, - зазначили у компанії.

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