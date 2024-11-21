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По Україні запроваджують аварійні відключення електроенергії (оновлено)

Аварійні відключення світла

У Сумській, Житомирській та Полтавській областях запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії через ракетну атаку РФ. Також  екстрені відключення світла застосовують у Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шановні споживачі електроенергії! О 06:54 вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черги споживачів за графіком аварійних відключень (ГАВ)", - йдеться у повідомленні  АТ "Сумиобленерго".

В обленерго також додали, що крім цього, сьогодні також діють графіки погодинних відключень електроенергії.

У "Полтаваобленерго" повідомили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго", 21 листопада з 06:57 в області застосовано ГАВ (1-3 черги), а також 1-а черга СГАВ.

Також про аварійні відключення повідомили у "Житомиробленерго".

Про екстрені відключення світла також повідомили у ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла. У разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі, - зазначили у компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра світла буде менше: Вдень відключення діятимуть для двох черг, – "Укренерго"

Автор: 

Сумська область (3565) відключення світла (1086) Житомирська область (1258) Полтавська область (1100)


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Топ коментарі
+3
Из всех ракет запущенных рашистами по Украине за 1000 дней войны 80% из них прилетали по мирных жителях. Эту статистику нужно натянуть на ипало ООН которые доказывают что это не геноцид, а неосторожность.
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21.11.2024 07:50
+1
Тому що треба п'ять років вчитися, потім мінімум два роки попрацювати на підприємстві енергетиком або на підстанції і лише потім прийде розуміння. Електрику по Wі-fi міг передавати тільки Нікола Тесла, як і брати енергію з вакууму. За це його збанкрутило "міровоє правітєльство" - це ж очевидно!!
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21.11.2024 08:06
+1
Як передається електроенергія - я в курсі. Також мені відомо, що енергетики не можуть висмоктувати електроенергію з пальця. А от деякі журнашлюхи вміють висмоктувати новини з пальця, чи ще з якогось місця.
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21.11.2024 08:11
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А в Києві якого біса вимкнули поза графіком?
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21.11.2024 07:34 Відповісти
Тоже аварийные, просто об этом не сообщили!
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21.11.2024 07:42 Відповісти
Як раз за графiком
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21.11.2024 07:47 Відповісти
Тому що треба п'ять років вчитися, потім мінімум два роки попрацювати на підприємстві енергетиком або на підстанції і лише потім прийде розуміння. Електрику по Wі-fi міг передавати тільки Нікола Тесла, як і брати енергію з вакууму. За це його збанкрутило "міровоє правітєльство" - це ж очевидно!!
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21.11.2024 08:06 Відповісти
Як передається електроенергія - я в курсі. Також мені відомо, що енергетики не можуть висмоктувати електроенергію з пальця. А от деякі журнашлюхи вміють висмоктувати новини з пальця, чи ще з якогось місця.
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21.11.2024 08:11 Відповісти
Тобто не бачити зв`язку між ракетною атакою та відключеннями. Зрозуміло

Підказую: електроенергію крадуть і продають. А ракети то фігня
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21.11.2024 08:18 Відповісти
Та ні, дощ пішов тому і вимкнули))

Судячи з адрес, що в мене на контролі в київ-цифровий, лівий берег весь без світла..
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21.11.2024 08:24 Відповісти
Можливо, бо я на правому березі працюю
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21.11.2024 10:34 Відповісти
Из всех ракет запущенных рашистами по Украине за 1000 дней войны 80% из них прилетали по мирных жителях. Эту статистику нужно натянуть на ипало ООН которые доказывают что это не геноцид, а неосторожность.
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21.11.2024 07:50 Відповісти
ООН на це насрати. Вони отримують зарплатню за те, щоб при світлі у теплій залі з розумними виглядами слухати брехню лисого очкастого виродка.
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21.11.2024 08:15 Відповісти
А прізвище у лисого очкастого виродка є? Бо там таких багато і майже усі--брехуни.
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21.11.2024 09:49 Відповісти
Що характерно б'ють по тим областям які роблять левову частину бюджету. Чому наші безбілотники не нищать їхні електромережні підстанції гес, тец та інші критичні для постачання електроенергії об'єкти, велике питання видно пану Зеленському росіяни ближчі ніж українці, тому що одні зі світлом інші ні. А що взимку буде взагалі без електроенергії весь день люди сидітимуть, які плани команди нелегітимного стосовно цієї та багатьох інших проблем напевно буде у розпіареному плані стійкості для тієї частини населння яка ще залишилась.
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21.11.2024 08:51 Відповісти
Не заважайте ухилянту зєлєнскаму зливати Державу пуйлові.
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21.11.2024 09:52 Відповісти
 
 