Завтра світла буде менше: Вдень відключення діятимуть для двох черг, – "Укренерго"

У четвер, 21 листопада, в Україні заплановані стабілізаційні відключення світла з 7:00 до 22:00.

Вранці та увечері одночасно відключатимуть одну чергу споживачів, а у денні години – дві, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Зокрема, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

7:00 - 11:00 – одна черга відключень;

11:00 - 19:00 – дві черги відключень;

19:00 - 22:00 – одна черга відключень.

Як повідомлялося, відповідно до вчорашнього розпорядження "Укренерго", графіки відключення світла 20 листопада мали діяти по всій Україні мають діяти з 6:00 до 22:00 для однієї черги споживачів. Але до 15:00 обмеження скасували для 9 регіонів.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.