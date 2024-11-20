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Новини
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Завтра світла буде менше: Вдень відключення діятимуть для двох черг, – "Укренерго"

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У четвер, 21 листопада, в Україні заплановані стабілізаційні відключення світла з 7:00 до 22:00.

Вранці та увечері одночасно відключатимуть одну чергу споживачів, а у денні години – дві, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Зокрема, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 7:00 - 11:00 – одна черга відключень;
  • 11:00 - 19:00 – дві черги відключень;
  • 19:00 - 22:00 – одна черга відключень.

Як повідомлялося, відповідно до вчорашнього розпорядження "Укренерго", графіки відключення світла 20 листопада мали діяти по всій Україні мають діяти з 6:00 до 22:00 для однієї черги споживачів. Але до 15:00 обмеження скасували для 9 регіонів.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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Топ коментарі
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Як казав Лесь Подерв'янський, із слідчо - медичної експертизи: тєло прожгло діван
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20.11.2024 18:50
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Супер, радник прем'єра - Бойко)
Азірова наступного року відкопають?
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20.11.2024 18:40
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Це 100% пов`язано з потеплінням!
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20.11.2024 19:05
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Може завтра взагалі не настане. Хто знає ...
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20.11.2024 18:21 Відповісти
Як жартували у радянськму союзі - тот кто пьйот водку па утрам, тот паступаєт мудра, туда сто грам, сюда сто грам, праснулся, снова утра!
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20.11.2024 18:36 Відповісти
Як казав Лесь Подерв'янський, із слідчо - медичної експертизи: тєло прожгло діван
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20.11.2024 18:50 Відповісти
Супер, радник прем'єра - Бойко)
Азірова наступного року відкопають?
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20.11.2024 18:40 Відповісти
Це не той Бойко...)
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20.11.2024 20:02 Відповісти
Це 100% пов`язано з потеплінням!
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20.11.2024 19:05 Відповісти
"А я сєбе магнітафончік вазьму!" (с)
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20.11.2024 19:50 Відповісти
На секунду побачив на фотоілюстрації Наталочку Мосійчук
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20.11.2024 21:40 Відповісти
сорі -- Мосейчук
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20.11.2024 21:41 Відповісти

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