"Укренерго" зранку скасувало відключення світла у 9 областях. Ближче до вечора вони повертаються (оновлено)

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" зранку у середу, 20 листопада, відмінив розпорядження про застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії у низці областей.

Про скасування графіків відключення світла повідомили оператори дев'яти системи розподілу (ОСР, так звані "обленерго"), повідомляє проєкт "Енергореформа".

Зокрема, про відміну ГПВ повідомили оператори 9 областей: Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, де графіки не застосовувалися і в понеділок та вівторок, а також Запорізької, Харківської та Сумської.

Втім, згодом "Запоріжжяобленерго" повідомило, що за вказівкою НЕК "Укренерго" дію графіків погодинних відключень у цьому регіоні поновлено із 15:00 середи. До 22:00 одночасно застосовуватиметься лише одна черга відключень.

Пізніше "Рівнеобленерго" та "Волиньобленерго" також повідомили про відновлення дії графіків відключень електроенергії з 16:30. Попередньо, вони діятимуть до 22:00, застосовуватиметься одна черга відключень.

Як повідомлялося, відповідно до вчорашнього розпорядження "Укренерго", графіки відключення світла 20 листопада мали діяти по всій Україні мають діяти з 6:00 до 22:00 для однієї черги споживачів.

Після трьох діб аварійних відключень до відключень за графіком зранку 20 листопада також мала повернутися Одеська область.

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Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Через російську атаку на кілька годин в Україні було запроваджено превентивні та аварійні відключення, а близько мільйона споживачів залишалися без світла.

З понеділка "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень світла по всій країні, але згодом скасувало їх для шести західних областей.