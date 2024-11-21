Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. На Покровском отражены 34 атаки врага, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 153 боевых столкновения. Больше всего атак врага отражено на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 83 авиационных удара, сбросил 138 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил более четырех тысяч обстрелов, из них 92 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1380 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности, в районах населенных пунктов Журавка, Басовка, Новенькое, Беловоды, Краснополье Сумской области; Казачья Лопань Харьковской области; Новоегоровка, Закитное, Сиверск, Красное, Липовка, Торецк, Константиновка, Миролюбовка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Криничная, Улаклы, Андреевка, Лисовка Донецкой области; Алексеевка, Новодаровка Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил безрезультатные штурмовые действия в районах Волчанска и Старицы.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении наши войска остановили десять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.

На Сиверском и Краматорском направлениях враг штурмовых и наступательных действий не проводил, но нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Сиверск, Часов Яр и Липовка.

Активно применяя бомбардировочную авиацию, враг семь раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

Тридцать четыре атаки - такое количество за минувшие сутки отражено нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григорьевка и Пушкино.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцевка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Такое же количество атак противника остановили наши защитники в районе Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки, что на Времевском направлении.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши воины шесть раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 25 авиаударов, применив 39 управляемых авиабомб.

Читайте также: На Покровском направлении произошло 33 боестолкновения, обезврежено 223 оккупанта, - Генштаб