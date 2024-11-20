На Покровском направлении произошло 33 боестолкновения, обезврежено 223 оккупанта, - Генштаб

Силы обороны продолжают мужественно держать оборону Украины. С начала суток произошло 147 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес один ракетный удар, 61 авиационный удар с применением 91 КАБ, более 560 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска и Старицы, вблизи Казачьей Лопани враг сбросил три управляемые авиационные бомбы.

На Купянском направлении противник 23 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

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Боевые действия на востоке

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Чернещины, Заречного и Тернов. Активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по районам населенных пунктов Новоегоровка и Закитное.

На Северском направлении российские оккупанты сбросили десять КАБов в районе Северска.

На Краматорском направлении противник сбросил пять авиабомб в районах населенных пунктов Часов Яр и Липовка.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка пять раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются до сих пор.

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Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григорьевка и Пушкино. Двадцать две атаки на направлении украинские защитники уже отразили, еще одиннадцать боестолкновений продолжаются. В то же время враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Миролюбовка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Лисовка, в общем сбросив 15 управляемых бомб. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 223 человека, из них 91 - безвозвратно. Уничтожен один БТР, четыре автомобиля, две БМП и три багги. Кроме того, повреждены миномет и бронетранспортер оккупантов.

На Кураховском направлении, на данный момент суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отразили семь атак противника, 16 атак продолжаются до сих пор. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Улаклы и Андреевка. В то же время на этом направлении Силами обороны обезврежено 127 оккупантов, из них 59 - безвозвратно. Уничтожен один танк, девять бронированных боевых машин, две единицы автомобильной и семь единиц мототехники.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении произошло 28 боестолкновений. Пять вражеских штурмов уже остановлены нашими защитниками в районах Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки. Ожесточенные бои продолжаются до сих пор. Также враг активно применял авиацию в районе Алексеевки и Новодаровки, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

Наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении.

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Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 20 авиационных ударах с применением 33 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня следует отметить воинов 39-го отдельного зенитного ракетного полка и 124-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему серьезные потери.

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