На Покровському напрямку відбулось 33 боєзіткнення, знешкоджено 223 окупанти, - Генштаб

Сили оборони продовжують мужньо тримати оборону України. З початку доби відбулося 147 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Противник завдав одного ракетного удару, 61 авіаційного удару із застосуванням 91 КАБ, понад 560 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська та Стариці, поблизу Козачої Лопані ворог скинув три керовані авіаційні бомби.

На Куп’янському напрямку противник 23 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

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Бойові дії на Сході

Десять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного та Тернів. Активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по районах населених пунктів Новоєгорівка та Закітне.

На Сіверському напрямку російські окупанти скинули десять КАБ в районі Сіверська.

На Краматорському напрямку противник скинув п’ять авіабомб в районах населених пунктів Часів Яр та Липівка.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка п’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають до цього часу.

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Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне. Двадцять дві атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще одинадцять боєзіткнень – тривають. В той самий час ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Лисівка, загалом скинувши 15 керованих бомб. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 223 особи, з них 91 — безповоротно. Знищено один БТР, чотири автомобілі, дві БМП та три багі. Окрім того, пошкоджено міномет та бронетранспортер окупантів.

На Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили сім атак противника, 16 атак тривають дотепер. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Улакли та Андріївка. Водночас на цьому напрямку Силами оборони знешкоджено 127 окупантів, з них 59 - безповоротно. Знищено один танк, дев’ять броньованих бойових машин, дві одиниці автомобільної та сім одиниць мототехніки.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку відбулося 28 боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів вже зупинено нашими оборонцями в районах Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки. Запеклі бої тривають до цього часу. Також ворог активно застосовував авіацію в районі Олексіївки та Новодарівки, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

Наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

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Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 20 авіаційних ударів із застосуванням 33 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні слід відзначити воїнів 39-го окремого зенітного ракетного полку та 124-ої окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому серйозних втрат.

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