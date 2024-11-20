Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 725 740 осіб (+1690 за добу), 9390 танків, 20 681 артсистема, 19 119 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 725 740 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 725740 (+1690) осіб,
танків - 9390 (+8) од,
бойових броньованих машин - 19119 (+27) од,
артилерійських систем - 20681 (+49) од,
РСЗВ - 1252 (+0) од,
засоби ППО - 1001 (+2) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19202 (+91),
крилаті ракети - 2756 (+2),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 29648 (+100) од,
спеціальна техніка - 3674 (+2)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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188! одиниці знищеної наземної техніки за день. ППО перевалило за 1000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 722 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
А де звіт про скільки кв.км. території України звільнено?!
Щось Ваша інфа не підтверджується, або сайт глючить.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!