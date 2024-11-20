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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 725 740 осіб (+1690 за добу), 9390 танків, 20 681 артсистема, 19 119 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 725 740 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 725740 (+1690) осіб,

танків - 9390 (+8) од,

бойових броньованих машин - 19119 (+27) од,

артилерійських систем - 20681 (+49) од,

РСЗВ - 1252 (+0) од,

засоби ППО - 1001 (+2) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19202 (+91),

крилаті ракети - 2756 (+2),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 29648 (+100) од,

спеціальна техніка - 3674 (+2)

Дивіться також: Російський солдат шукає тіло свого товариша після ліквідації цілої штурмової групи: "Галоши его, царство небесное, Анатолиевич". ВIДЕО

втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243)


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Топ коментарі
+21
Минув 3927 день москальсько-української війни.
188! одиниці знищеної наземної техніки за день. ППО перевалило за 1000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 722 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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20.11.2024 08:07
+18
ППО нарешті ювілей

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20.11.2024 08:06
+10
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20.11.2024 08:11
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Героям слава!!!
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20.11.2024 08:02 Відповісти
ППО нарешті ювілей

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20.11.2024 08:06 Відповісти
Минув 3927 день москальсько-української війни.
188! одиниці знищеної наземної техніки за день. ППО перевалило за 1000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 722 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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20.11.2024 08:07 Відповісти
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20.11.2024 08:11 Відповісти
Нарешті!) А то "трєвожна"...
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20.11.2024 13:18 Відповісти
(+1690 за добу) - це чудово!

А де звіт про скільки кв.км. території України звільнено?!
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20.11.2024 08:10 Відповісти
Авдіївка-Лисівка 40 км, Керамік-Курахово 40 км, маємо 1 600 км² більш ніж за рік активного наступу. Майже 450 тис чумардосів і гора залізяччя, скільки нових териконів можна створити на цьому клаптику землі. Якщо труднощі з уявою, плоша Київа 839 км²
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20.11.2024 08:49 Відповісти
Потрібен щоденний звіт про звільнені території, а не за рік чи три!
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20.11.2024 10:46 Відповісти
Хтось знає де Яр пропав, вже більше тижня не з'являється на форумі?
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20.11.2024 08:15 Відповісти
малоймовірно, що хтось з нас особисто знайомий один з одним.
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20.11.2024 08:50 Відповісти
Та тількі вчора був.
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20.11.2024 08:51 Відповісти
Це добре, не бачив )) Пару днів назад зайшов на профіль, писало тиждень не був, сьогодні не перевіряв )
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20.11.2024 09:06 Відповісти
В профілі фігня написана. Ось 19.11.2024 13:02
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20.11.2024 09:13 Відповісти
Зрозумів, дякую )
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20.11.2024 09:16 Відповісти

Щось Ваша інфа не підтверджується, або сайт глючить.
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20.11.2024 09:13 Відповісти
Це він мені "вподобайку" поставив.
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20.11.2024 09:15 Відповісти
725 тисяч ********* та тисяча ппо - гарно вчора настріляли ще й збірна перемогла 🔥👏
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20.11.2024 08:26 Відповісти
Про збірну - абсолютно недоречно, бо тут - про страшну війну...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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20.11.2024 08:40 Відповісти
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20.11.2024 09:14 Відповісти
Героям України слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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20.11.2024 09:39 Відповісти
У раю скоро треба буде відкривати якесь російське відділення! Кацапів-трупів все більше і більше. А сатана Путлер всім обіцяв, що по блату пристроїть їх в рай...
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20.11.2024 10:02 Відповісти
Він раєм пекло називає.
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20.11.2024 12:30 Відповісти
У цих чортів свій особливий рай, під землею ...
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20.11.2024 16:06 Відповісти
 
 