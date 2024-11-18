Удар РФ по Одессе: уже 55 раненых, 3 из которых - в крайне тяжелом состоянии, - ОВА
В Одессе известно уже о 55 раненых в результате российской ракетной атаки, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 21:30 уже известно о 55 раненых, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии.
Коммунальные службы расчищают разрушения, вывозят обломки. Развернуты пункты обогрева, обеспечено горячее питание, также дополнительно работает медицинский пункт с Центром ментального здоровья для оперативной психологической помощи", - говорится в сообщении.
Также юристы на месте прорабатывают данные пострадавших, помогают заполнять документы по компенсации убытков.
Относительно последствий вчерашнего воздушного удара российских войск, глава ОВА проинформировал, что ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной из-за масштабных повреждений инфраструктуры.
Кипер рассказал, что работы по восстановлению продолжаются. Электроснабжение имеется уже в шести районах области, частично отсутствует в Одесском районе.
"В Одессе восстановлена подача централизованного водо- и теплоснабжения.
Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами. Открыто 674 пункта несокрушимости", - добавили в ОВА.
Российский удар по Одессе 18 ноября
Напомним, днем 18 ноября 2024 года российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вражеского удара есть жертвы и раненые.
В Воздушных силах заявили, что баллистическая ракета "Искандер-М", которая упала в Одессе, была сбита силами ПВО.
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