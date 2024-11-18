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Удар РФ по Одессе: уже 55 раненых, 3 из которых - в крайне тяжелом состоянии, - ОВА

Удар РФ по Одесі 18 листопада

В Одессе известно уже о 55 раненых в результате российской ракетной атаки, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 21:30 уже известно о 55 раненых, три человека остаются в крайне тяжелом состоянии.
Коммунальные службы расчищают разрушения, вывозят обломки. Развернуты пункты обогрева, обеспечено горячее питание, также дополнительно работает медицинский пункт с Центром ментального здоровья для оперативной психологической помощи", - говорится в сообщении.

Также юристы на месте прорабатывают данные пострадавших, помогают заполнять документы по компенсации убытков.

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Относительно последствий вчерашнего воздушного удара российских войск, глава ОВА проинформировал, что ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной из-за масштабных повреждений инфраструктуры.

Кипер рассказал, что работы по восстановлению продолжаются. Электроснабжение имеется уже в шести районах области, частично отсутствует в Одесском районе.

"В Одессе восстановлена подача централизованного водо- и теплоснабжения.
Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами. Открыто 674 пункта несокрушимости", - добавили в ОВА.

Читайте: Враг ударил по Одессе: 10 погибших и 39 раненых, есть тяжелые. ВИДЕО

Российский удар по Одессе 18 ноября

Напомним, днем 18 ноября 2024 года российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вражеского удара есть жертвы и раненые.

В Воздушных силах заявили, что баллистическая ракета "Искандер-М", которая упала в Одессе, была сбита силами ПВО.

Автор: 

обстрел (26928) Одесса (7868) жертвы (2059)


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Наслідки пушкінізму
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18.11.2024 23:04 Ответить
Украинцев и украиноговорящих руZZко-имперские нацисты ненавидят по определению, с этим все понятно. Но руZZко-имперские нацисты уже убили в Одессе на порядок больше русскоязычных, чем нарисовала их лживая пропаганда, с 2014 года выносившая мозг миллионам жителей мордора о том, как в "Одессе сожгли наших мальчиков за русский язык".
"Наши мальчики" - это не конкретные люди, "Наши мальчики" - это абстрактный фетиш, идол, на который др..очат миллионы имперцев, населяющих мордор. "Наши мальчики" - это как 38 попугаев - абстрактная единица измерения уровня ненависти руZZких к народам, чьи территории им понравились. И если во имя "наших мальчиков" нужно убить сотни тысяч, миллионы конкретных людей - в т.ч. таких же мальчиков, то руZZкие "за ценой не постоят" и всегда "могут повторить".
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19.11.2024 01:08 Ответить
 
 