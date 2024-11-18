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Новости
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Враг ударил по Одессе: 10 погибших и 39 раненых, есть тяжелые. ВИДЕО

Днем 18 ноября 2024 года российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вражеского удара есть жертвы и раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Одесской области: Ситуация с теплоснабжением, водой и электроэнергией остается сложной, - ОГА

"В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений", - пишет глава ОП Андрей Ермак.

Жертвы вражеского удара

Как позже сообщил Кипер, предварительно, в результате российской атаки в Одессе 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы информировали о запуске баллистики на город.

Обновленная информация

По состоянию на 14:48 по данным ОВА, известно о 10 погибших.

"Количество погибших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до 10, среди них семь полицейских, медик и два местных жителя", - говорится в сообщении.

Напомним, количество раненых по данным ОВА возросло до 39.

Удар РФ по Одесской области 17 ноября

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одесской области без электроснабжения остаются два района. В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение.

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed". В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.

Автор: 

обстрел (26891) Одесса (7865) жертвы (2056)


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Топ комментарии
+47
Одеса без тепла , без світла, ракетами руйнуються будинки ... зате з Пушкіним !!!!
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18.11.2024 13:02
+44
Чого б їм не бити, якщо на ці удари нуль реакції?
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18.11.2024 13:01
+41
пушкін ще стоїть з воронцовим?
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18.11.2024 12:53
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пушкін ще стоїть з воронцовим?
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18.11.2024 12:53 Ответить
Одеса без тепла , без світла, ракетами руйнуються будинки ... зате з Пушкіним !!!!
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18.11.2024 13:02 Ответить
А ще з мером - кацапом і президентом малоросом.
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18.11.2024 15:33 Ответить
Так це вони стріляють по Одесі?
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18.11.2024 13:11 Ответить
ні, вони "гєройські захищають" одесу від лєрмонтова з толстоєвскім
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18.11.2024 13:25 Ответить
Завершуйте нарешті українізацію і вживайте замість льва толстого левко дебелий
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18.11.2024 15:20 Ответить
Забуття - найкраща помста, моцквопєд
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18.11.2024 15:28 Ответить
дебелий ... десєрий ... ну то таке, як пофарбували ...
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19.11.2024 00:16 Ответить
...а ще з дыбiлами-уклонiстами, котрi вiдкрито заявляють , що вони , як i зебiл, нiкому нiчого не виннi. Чмошники не розумiють, що мають такий конституцiйний зобов`зок(захищати краiну), а за невиконванння свого обов`язку, мали б в судовому порядку нести покарання, примусово, наприклад, у штрафбатi . Довбнi не розумiють , що потрапивши вони пiд сруцкiй мiг, скажiмо на Донбасi, то у них вибору немае - або воюй, або пiдеш в наiдок хробакам, бо цапорилi пристрелять на мiсцi, без суда i слiдства.
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19.11.2024 06:36 Ответить
Саме вони. Культура завжди слугує т.з. елітам. Так побудоване суспільство, людська природа.
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18.11.2024 13:29 Ответить
Ну да, Лермонтов так служил элите царской, что аж оказался на Кавказе на войне. И не только он. Примеров сотни.
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18.11.2024 15:07 Ответить
Це одне. Я про інше. Культура як армія - сприяє і створює владу для еліт. Будь ти хоч тисячу раз гуманістом, але москворотим - твоїми надбаннями і здобутками скористається москворота еліта у своїх цілях.
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18.11.2024 15:12 Ответить
Кацапська ракета в них швидше влучить
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18.11.2024 13:30 Ответить
Загинуло багато
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18.11.2024 12:58 Ответить
Виборців труханова, ківалова і свинуковича
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18.11.2024 13:56 Ответить
на днях бачила хлопака одесита у формі військовоморського курсанта- йому мова чужа, непотрібна, він сракоізичний
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18.11.2024 15:09 Ответить
Кочубіїв справжня назва того міста. Треба перейменовувати
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18.11.2024 15:13 Ответить
Кочуйобів.
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18.11.2024 16:19 Ответить
А як що до твого ніку добавити f , буде фалос !
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18.11.2024 18:54 Ответить
А якщо до твого призвища додати "йо", буде Серйобулов. І шо?
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18.11.2024 19:59 Ответить
І ні чого , тому що я все ж і до сіх пір " йо ... " , а років мені багатенько . А ти як , фалос ? Думаю , що обвислий та й ще тим і стурбований .
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19.11.2024 19:38 Ответить
Та я бучу що ти йо... Володька Сербйобнутий.
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20.11.2024 16:44 Ответить
Потрібно вбивати кацапів на їх території ,
око за око 🤬
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18.11.2024 13:01 Ответить
Лише моцква має значення
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18.11.2024 13:39 Ответить
Так упеед! Добре вигостри сокиру і кабанячими стежками на Чернігівщині десь вийди на російське село. І спробуй!
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18.11.2024 16:41 Ответить
Чого б їм не бити, якщо на ці удари нуль реакції?
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18.11.2024 13:01 Ответить
Що значить нуль реакції? Ви хіба не слухаєте потужні гундосики?
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18.11.2024 16:32 Ответить
Я нi-не тiльки слухати, а бачити цю морду не можу...😠
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18.11.2024 18:09 Ответить
Ви тільки одну не можете , а у мене їх купка: Xyтін, Пєсков, Орбан, Захарова, Фіцо , Єрмак, Маск, Синок Трампа, Венс та й Трамп теж, Обама і Байден (руйнівники демократії).
Ось як жити? Щодня треба чистити MAC.
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19.11.2024 00:54 Ответить
Всi вони йдуть в одному комплектi... А ось зеля-ворог та зрадник, який наробив бiди i робить. Вже не кажу про його вiдношеня до украiнцiв та потурання нашоi конституцii....
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19.11.2024 18:14 Ответить
Ніразу не слухав
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18.11.2024 18:13 Ответить
І надалі будемо більше захищати Новоросійський порт з нафто-військово-морською інфраструктурою ніж Одесу 😡 !?
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18.11.2024 13:09 Ответить
Сраний трампівський синок! Щоб тобі повилазило ****!
Дивися на Україну! Нас просто безкарно знищують, а ви про ескалацію п@дите!
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18.11.2024 13:12 Ответить
Кацап хрюкни 🐷
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18.11.2024 15:15 Ответить
до вечора бонапартович як наотвічає потужно, шо аж інтернет відосіками завалиця .((((
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18.11.2024 14:02 Ответить
Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу ,це здичавіла орда мета якої вбити більше українців ,тому тільки знищувати цих чортів і насамперед головного терориста путіна ,а все так зване російське нафіг з України.
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18.11.2024 14:22 Ответить
Підтримую, і прізвища теж треба українізувати - омелянів.
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18.11.2024 14:55 Ответить
Не чипляйтесь за призвища в Україні понад 50 % з так званими рос. призвищами етнічні українці,як на росії 90% з українськими призвищами вважають себе кацапами і ще а хто такі з призвищами медвечук ,дмитрук ,козак ,шевченко ітд,тому не в цьому справа.
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18.11.2024 15:53 Ответить
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
5 год
Війна,це нанесення ворогу максимально важких втрат,будь якими засобами. Це робить ворог з нами.
А ми маємо російський нафтопереробний гігант в 60 км від кордону,надважливу логістичну розв'язку на Чонгарі , сотні легкодосяжних цілей та покірно мовчимо і терпимо.
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18.11.2024 15:04 Ответить
андрєйбарісич ніразрєшаіт
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18.11.2024 15:06 Ответить
Влада втішає..
вони будуть стояти
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18.11.2024 15:07 Ответить
Можливо вже втомилися стояти натруджені ноги, можливо варто запропонувати їм "присісти"?
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18.11.2024 16:34 Ответить
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18.11.2024 15:08 Ответить
Ублюдки
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18.11.2024 16:19 Ответить
Нестерпний біль за пораненими і вбитими одеситами ,😪😪😪
Кончена москальня цілеспрямовано направили ракети на цивільні будинки одеситів !!
Кацапи , всі будете скоро горіти в пеклі🔥🔥🔥

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18.11.2024 16:39 Ответить
Біда. Але ж лунала сирена, в Одесі є облаштовані бомбосховища. Знаю по Хмельницькому що під час сирен у бомбосховища прямують люди які мешкають поруч з військовими частинами та трансформаторними підстанціями. І то не всі. Решті вже байдуже на виття сигналу тривоги. Вважають що до цього якось пронесло і тепер пронесе.
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18.11.2024 17:23 Ответить
O то ж а руцких бити в їхньому логові не можна така вона політика. А їм дозволено геть усе і чхать вони хотіли на правила, закони, договори. Що забагнеться пу, то він і робить, ажде повірив у свою безнаказанність. То лі ще буде(
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18.11.2024 17:52 Ответить
поганые,мерзкие кацапы будьте вы вечно прокляты,горите в аду!!!
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18.11.2024 17:54 Ответить
Фашисты стреляют по Харькову,
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.
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18.11.2024 17:59 Ответить
Самі написали, чи десь із просторів Інтернету?
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18.11.2024 20:18 Ответить
я не поэт,а это стихотворение просто зацепило!автор поэтесса ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
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18.11.2024 21:07 Ответить
Але це ще не привід одеським євреям купити собі ППО і почати будувати бомбосховища.
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18.11.2024 23:45 Ответить
 
 