Враг ударил по Одессе: 10 погибших и 39 раненых, есть тяжелые. ВИДЕО

Днем 18 ноября 2024 года российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вражеского удара есть жертвы и раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Одесской области: Ситуация с теплоснабжением, водой и электроэнергией остается сложной, - ОГА

"В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений", - пишет глава ОП Андрей Ермак.

Жертвы вражеского удара

Как позже сообщил Кипер, предварительно, в результате российской атаки в Одессе 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы информировали о запуске баллистики на город.

Обновленная информация

По состоянию на 14:48 по данным ОВА, известно о 10 погибших.

"Количество погибших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до 10, среди них семь полицейских, медик и два местных жителя", - говорится в сообщении.

Напомним, количество раненых по данным ОВА возросло до 39.

Удар РФ по Одесской области 17 ноября

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одесской области без электроснабжения остаются два района. В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение.

Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed". В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.