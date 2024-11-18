Враг ударил по Одессе: 10 погибших и 39 раненых, есть тяжелые. ВИДЕО
Днем 18 ноября 2024 года российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вражеского удара есть жертвы и раненые.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Одесской области: Ситуация с теплоснабжением, водой и электроэнергией остается сложной, - ОГА
"В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений", - пишет глава ОП Андрей Ермак.
Жертвы вражеского удара
Как позже сообщил Кипер, предварительно, в результате российской атаки в Одессе 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. Воздушные силы информировали о запуске баллистики на город.
Обновленная информация
По состоянию на 14:48 по данным ОВА, известно о 10 погибших.
"Количество погибших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до 10, среди них семь полицейских, медик и два местных жителя", - говорится в сообщении.
Напомним, количество раненых по данным ОВА возросло до 39.
Удар РФ по Одесской области 17 ноября
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одесской области без электроснабжения остаются два района. В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение.
Напомним, что в ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed". В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.
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око за око 🤬
Ось як жити? Щодня треба чистити MAC.
Дивися на Україну! Нас просто безкарно знищують, а ви про ескалацію п@дите!
@vinnicanin
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5 год
Війна,це нанесення ворогу максимально важких втрат,будь якими засобами. Це робить ворог з нами.
А ми маємо російський нафтопереробний гігант в 60 км від кордону,надважливу логістичну розв'язку на Чонгарі , сотні легкодосяжних цілей та покірно мовчимо і терпимо.
вони будуть стояти
Кончена москальня цілеспрямовано направили ракети на цивільні будинки одеситів !!
Кацапи , всі будете скоро горіти в пеклі🔥🔥🔥
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.