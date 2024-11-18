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Удар РФ по Одессе: количество раненых возросло до 47. Завтра объявлен День траура. ФОТОрепортаж

В результате сегодняшнего российского обстрела в Одессе ранены 47 человек, продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще один черный день в истории Одессы. Нелюди стреляют по нашей Маме, убивают наших людей, пытаются потушить свет и лишить тепла. На данное время количество раненых - уже 47 человек", - отметил он.

На месте продолжается ликвидация последствий вражеского удара, в больницах продолжается борьба за жизнь и здоровье пострадавших.

"В связи с гибелью 10 человек, завтра, 19 ноября, в Одессе и области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких...", - добавил Кипер.

Смотрите: Враг ударил по Одессе: 10 погибших и 39 раненых, есть тяжелые. ВИДЕО

Російський удар по Одесі 18 листопада
Російський удар по Одесі 18 листопада
Російський удар по Одесі 18 листопада
Російський удар по Одесі 18 листопада

Напомним, днем 18 ноября 2024 года российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вражеского удара есть жертвы и раненые.

Автор: 

обстрел (27114) Одесса (7879) траур (227) жертвы (2071)


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Як цих кацапських покидьків земля носе?
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18.11.2024 16:44 Ответить
Рашиські варвари відчули свою безкарність ,оскільки відповіді немає ні по рф ні по лднр ,тобто їхнє завдання терор і як можна більше вбити мирних громадян ,оскільки світове співтовариство мовчить ,українська влада тим більше ,геноцид рашиської орди проти українського народу триває.
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18.11.2024 16:48 Ответить
Реально могли бы сделать ядерные бомбы с отработанного ядерного топлива и расхерачить для начала Луганск и Донецк, не нарушая международного права, ведь это наша територия и можем на ней делать все что хотим!!!
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18.11.2024 17:00 Ответить
Краще Ростов. Там штаб.
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18.11.2024 17:05 Ответить
Можно и ростов. Но позжей
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18.11.2024 17:08 Ответить
Пушкіна в чорне вдягнуть?
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18.11.2024 17:03 Ответить
У нас від попередників залишилось приблизно 20 ракет до ОТРК ГРОМ-2. Чому не можна зараз завдати удар у відповідь по житловим кварталам центру нацистської москви. Помста- найкраща відповідь цим россійським утиркам. Інакше не покаране зло буде постійно повертатись і вбивати.
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18.11.2024 17:04 Ответить
Разом з воронцовим
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18.11.2024 17:04 Ответить
звери !!!(((
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18.11.2024 18:05 Ответить
 
 