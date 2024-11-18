Удар РФ по Одессе: количество раненых возросло до 47. Завтра объявлен День траура. ФОТОрепортаж
В результате сегодняшнего российского обстрела в Одессе ранены 47 человек, продолжается ликвидация последствий вражеского удара.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще один черный день в истории Одессы. Нелюди стреляют по нашей Маме, убивают наших людей, пытаются потушить свет и лишить тепла. На данное время количество раненых - уже 47 человек", - отметил он.
На месте продолжается ликвидация последствий вражеского удара, в больницах продолжается борьба за жизнь и здоровье пострадавших.
"В связи с гибелью 10 человек, завтра, 19 ноября, в Одессе и области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких...", - добавил Кипер.
Напомним, днем 18 ноября 2024 года российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. В результате вражеского удара есть жертвы и раненые.
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