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Новости Война
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"Искандер-М" в Одессе сбили силы ПВО. К сожалению, сбитая цель упала на жилой сектор, - Воздушные силы

Ракетний удар по Одесі: коментар Повітряних сил

В Воздушных силах заявили, что баллистическая ракета "Искандер-М", которая упала в Одессе, была сбита силами ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Воздушных сил.

"В 11.57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

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В 11:45 на подлете к Одессе силы ПВО также сбили российский БпЛА "Орлан-10", который, предположительно, был направлен, для осуществления воздушной разведки.

"Враг коварный и безжалостный... Одесса постоянно под прицелом оккупантов - террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная что будут жертвы среди гражданского населения.

Призываем всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждения.
Берегите себя и своих родных", - добавили там.

Ракетний удар по Одесі: коментар Повітряних сил

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Обстрел Одессы 18 ноября

Напомним, 18 ноября российские захватчики ударили по Одессе ракетой. В результате обстрела известно о 8 погибших и около 20 раненых.

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Автор: 

обстрел (26891) Одесса (7865) ПВО (2705) Воздушные силы (2245)


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Топ комментарии
+12
Ідіоти краще б мовчали, відбілюють кацапню.
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18.11.2024 14:56
+10
Якраз правильно, що не мовчать.
Бо все одно правда вилізе, і кацапи потім при кожному влучанні у житловий будинок будуть казати "це знов ППО, але приховують, як тоді".
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18.11.2024 15:07
+6
Бывает. Нужно было в убежище идти. Имущество оно наживное, а жизнь не вернешь...
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18.11.2024 14:52
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Бывает. Нужно было в убежище идти. Имущество оно наживное, а жизнь не вернешь...
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18.11.2024 14:52 Ответить
Там часу не вистачить дойти до укриття
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18.11.2024 14:56 Ответить
Ну у ПВОшников же хватило времени сбить ракету. Кстати, куда она хоть летела?
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18.11.2024 15:00 Ответить
я живу в частңом секторе,до ближайшего убежища >800м,кроме погреба укрытий 0,массив в площади десяток км,в соседях люди от и старше 40,как ты думаешь какое количество из них перемещается в укрытие и сколько времени требуется??особенно с темнотой или с началом комендантского часа, с возможностью попасть на патруль??
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18.11.2024 15:03 Ответить
Ну хоча б в погреб.. якшо нормальний погреб, то від уламків на 100% захистить.
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18.11.2024 15:05 Ответить
ну значит это судьба. А от нее как говорится не уйдешь...
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18.11.2024 15:05 Ответить
Так до кого в тебе претензії? Зрозуміло, що неможливо на кожному кроці набудувати бомбосховищ. Війна йде, не розслабляйся.
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18.11.2024 15:17 Ответить
Ідіоти краще б мовчали, відбілюють кацапню.
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18.11.2024 14:56 Ответить
В чом тут відбілювання? Ракета летіла в житлові квартали. Що повинно робити ППО?
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18.11.2024 15:04 Ответить
Якщо летіла в житлові квартали то взагалі немає сенсу писати що самі збили.
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18.11.2024 15:37 Ответить
Якщо іскандер попав би напряму в житловий будинок, жертв було би в десятки разів більше.
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18.11.2024 16:29 Ответить
слабке виправдання, адже після збиття у вільному падінні ракета змінила свою траекторію, і цілью її була точно не житлова забудова.
Для терористичних ударів по людях у кацапів є х22 с-300 каби та шахеди.
Хоча так в мережі вже гуляють відоси з вільним паддінням ракети. Вигадати якусь версію було важко.
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18.11.2024 17:11 Ответить
Під час збиття ракета повинна була вибухнути в повітрі. Хто міг знати, що саме цей екземпляр буде неякісним?
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18.11.2024 17:21 Ответить
хто сказав що вона мала вибухнути, це що константа ?
все залежить від того куди влучать уражаючі елементи протиракети.
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18.11.2024 17:25 Ответить
Якраз правильно, що не мовчать.
Бо все одно правда вилізе, і кацапи потім при кожному влучанні у житловий будинок будуть казати "це знов ППО, але приховують, як тоді".
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18.11.2024 15:07 Ответить
Будь-які повітряні цілі, що атакують, ППО будь- якої країни повинна збивати. Навіть дебіло роісії звідки ти пишеш.
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18.11.2024 15:19 Ответить
конча ти геть відірвана від реальності.
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18.11.2024 15:33 Ответить
Змінюй НІК, чувак, тут вже всі знють шо ти за одно
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18.11.2024 15:41 Ответить
Це ти про себе ? так тебе ідіота тут вже всі знають.
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18.11.2024 15:46 Ответить
А на*** місцеві дурні знімають уламки ракет?
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18.11.2024 15:24 Ответить
То хай знімають, але тут виходить кацапи мирно бамбілі аеродром чи промисловий район а ми самі винні що збиваємо, десь так.
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18.11.2024 15:35 Ответить
ось і підтвердження, парашники набігли з писаниною "укропи самі вбивають своїх громадян".
Імхо інколи краще ********, як робить зелена шобла у 99% випадків, ніж признатись що збили ракету яка потім вбила багато людей.
Це ж зараз кожен приліт кацапи будуть виправдовувати, таким чином "так це хахали збили, ми ж тілько військові абєкти атакуємо".
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18.11.2024 15:43 Ответить
Убивать свою чернь - старинная забава кремлевских пидаров с 1999 года. Трупы Буйнакска и Волгодонска не дадуть соврать. Рязанский сахар он такой...
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18.11.2024 15:54 Ответить
Насправді, дивно, це чи не вперше наші говорять саме про збиття, а не приліт
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18.11.2024 16:36 Ответить
очень очень жаль.
вот что делать в таких случаях
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18.11.2024 14:57 Ответить
А нічого тут не зробиш - це балістика, її десь далеко за межамі міста не перехопити.
(ну хіба що американці THAAD дадуть, але це вже з області ненаучної фантастики)
Не збивати - теж погано, адже далеко не факт, що жертв було б менше.
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18.11.2024 15:12 Ответить
" Незбивати" небуває. Будь- яка повітряна ціль, що несе загрозу повинна бути збита засобами ППО.
Це аксіома для будь- якої країни.
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18.11.2024 15:21 Ответить
Балістика летить згори вниз, тому десь там і була ціль, це не крилаті ракети.
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18.11.2024 16:27 Ответить
Балістика летить по різноманітним траекторіям. Може бути все що завгодно.
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18.11.2024 16:31 Ответить
Але вражають її мабуть на кінцевій частині траєкторії, коли в щільній атмосфері істотно зменшується її швидкість.
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18.11.2024 16:39 Ответить
Щось я не бачив , що би у балістики швидуість падала. Бьють її зазвичай на висотах 8,0-17,0 км
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18.11.2024 16:45 Ответить
Це емпіричні дані?
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18.11.2024 16:59 Ответить
Це власний досвід.
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18.11.2024 17:27 Ответить
Яка зазвичай швидкість іскандера в момент ураження, як це не секретні дані?
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18.11.2024 17:45 Ответить
В залежності від траекторії пуску і модифікації. В середньому 1,11 км/с. Це не остаточні дані.
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18.11.2024 18:05 Ответить
Це означає що поблизу Одеси розгорнуто патріота чи самп-т?
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18.11.2024 16:41 Ответить
зерновий коридор...чорні нероби повинні бути ситі і сидіти на місці, а не їхати до Німетчини та робити незручності толерантним гомосекам
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18.11.2024 17:02 Ответить
Цікава думка, продовжуйте...
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18.11.2024 17:15 Ответить
Жодних думок...коли ставили іріс-т була умова, якщо не помиляюсь була чи то пані Бербок, чи міністр оборони Німетчини...вона виключно на зерновий коридор
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18.11.2024 17:45 Ответить
Іріс б'є балістику?
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18.11.2024 19:10 Ответить
ні
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19.11.2024 02:43 Ответить
Вам це необов'язково знати
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18.11.2024 19:08 Ответить
 
 