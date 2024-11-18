"Искандер-М" в Одессе сбили силы ПВО. К сожалению, сбитая цель упала на жилой сектор, - Воздушные силы

В Воздушных силах заявили, что баллистическая ракета "Искандер-М", которая упала в Одессе, была сбита силами ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Воздушных сил.

"В 11.57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ обстреляли 3 района Харьковщины: есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

В 11:45 на подлете к Одессе силы ПВО также сбили российский БпЛА "Орлан-10", который, предположительно, был направлен, для осуществления воздушной разведки.

"Враг коварный и безжалостный... Одесса постоянно под прицелом оккупантов - террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная что будут жертвы среди гражданского населения.



Призываем всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждения.

Берегите себя и своих родных", - добавили там.

Читайте также: МИД Китая об атаке РФ на энергетику Украины: "Соответствующие стороны должны работать над деэскалацией"

Обстрел Одессы 18 ноября

Напомним, 18 ноября российские захватчики ударили по Одессе ракетой. В результате обстрела известно о 8 погибших и около 20 раненых.

Также читайте: Шольц не изменит позицию по Taurus для Украины, чтобы "война не переросла в эскалацию", - правительство ФРГ