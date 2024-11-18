"Искандер-М" в Одессе сбили силы ПВО. К сожалению, сбитая цель упала на жилой сектор, - Воздушные силы
В Воздушных силах заявили, что баллистическая ракета "Искандер-М", которая упала в Одессе, была сбита силами ПВО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Воздушных сил.
"В 11.57 враг атаковал Одессу баллистической ракетой "Искандер-М", которая была сбита противовоздушной обороной. К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилой сектор Приморского района города и вызвала много горя. Есть погибшие и раненые. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
В 11:45 на подлете к Одессе силы ПВО также сбили российский БпЛА "Орлан-10", который, предположительно, был направлен, для осуществления воздушной разведки.
"Враг коварный и безжалостный... Одесса постоянно под прицелом оккупантов - террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная что будут жертвы среди гражданского населения.
Призываем всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждения.
Берегите себя и своих родных", - добавили там.
Обстрел Одессы 18 ноября
Напомним, 18 ноября российские захватчики ударили по Одессе ракетой. В результате обстрела известно о 8 погибших и около 20 раненых.
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Для терористичних ударів по людях у кацапів є х22 с-300 каби та шахеди.
Хоча так в мережі вже гуляють відоси з вільним паддінням ракети. Вигадати якусь версію було важко.
все залежить від того куди влучать уражаючі елементи протиракети.
Бо все одно правда вилізе, і кацапи потім при кожному влучанні у житловий будинок будуть казати "це знов ППО, але приховують, як тоді".
Імхо інколи краще ********, як робить зелена шобла у 99% випадків, ніж признатись що збили ракету яка потім вбила багато людей.
Це ж зараз кожен приліт кацапи будуть виправдовувати, таким чином "так це хахали збили, ми ж тілько військові абєкти атакуємо".
вот что делать в таких случаях
(ну хіба що американці THAAD дадуть, але це вже з області ненаучної фантастики)
Не збивати - теж погано, адже далеко не факт, що жертв було б менше.
Це аксіома для будь- якої країни.