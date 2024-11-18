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МИД Китая об атаке РФ на энергетику Украины: "Соответствующие стороны должны работать над деэскалацией"

Китай про атаку РФ на енергетику України

В МИД Китая после массированной ракетно-дроновой атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины в воскресенье, 17 ноября, призвали "соответствующие стороны ответственно работать над деэскалацией".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, таким был ответ представителя МИД Китая Линь Цзяня относительно оценки преступных действий россиян, из-за которых сотни тысяч украинцев остались без тепла и электроэнергии.

"Соответствующие стороны должны ответственно работать над деэскалацией и накапливать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования конфликта", - сказал Линь.

Читайте: Китай не критикует разрешение США на удары по РФ ракетами ATACMS: призывают к "охлаждению ситуации"

Массированная атака на Украину 17 ноября 2024 года

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что войска РФ атаковали Днепр и область, ранен человек, есть повреждения. Также враг попал по объекту критической инфраструктуры Ривненской области.

Российские захватчики во время воздушной тревоги атаковали Кривой Рог. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, больницы перешли на генераторы.

По сообщению ДТЭК, в результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

В лесных массивах Мукачевского и Раховского районов Закарпатской области за пределами населенных пунктов зафиксировано падение обломков вражеских ракет и БпЛА.

Также враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Из-за массированного вражеского обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. В Днепропетровской области погибли двое железнодорожников.

В Черкасской области Силы обороны сбили 7 "шахедов" и две крылатые ракеты, повреждены дом и линия электропередач, горела лесная подстилка. В Одесской области пострадала энергетическая инфраструктура, есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии, два человека погибли, пострадал подросток.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 102 из 120 ракет и 42 из 90 дронов.

Автор: 

Китай (2910) обстрел (26891) энергетика (2551)


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Топ комментарии
+11
Нехай мене модератор забанить, але скажу прямо: Китайози ******, пішли ви *****!
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18.11.2024 13:52
+3
Азіати лицемірні... Ховаються за цими порожніми заявами, а самі все чудово розуміють.
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18.11.2024 13:59
+3
Обидві сторони?! А може кацапська сторона!
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18.11.2024 14:01
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Правила форума Совет форумчан
тобто покласти китайську торгівлю в нуль
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18.11.2024 13:50 Ответить
Кацапська сторона може піти на переговори тільки після розгрому
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18.11.2024 13:50 Ответить
Нехай мене модератор забанить, але скажу прямо: Китайози ******, пішли ви *****!
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18.11.2024 13:52 Ответить
+1.
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18.11.2024 13:57 Ответить
"трактор в полі дир-дир-дир
ми за мир" (С)
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18.11.2024 13:57 Ответить
***** - це туди...
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18.11.2024 13:58 Ответить
Один чувак ху...чить бітою по голові іншого. На це все дивиться поліцейський, що стоїть поряд, і каже : "Шановні, вам треба разом працювати над ескалацією"...
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18.11.2024 13:58 Ответить
ДЕескалацією )
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18.11.2024 14:00 Ответить
Пук у лужу.
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18.11.2024 13:59 Ответить
Азіати лицемірні... Ховаються за цими порожніми заявами, а самі все чудово розуміють.
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18.11.2024 13:59 Ответить
Це не порожні заяви. В перекладі - нам *****.
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18.11.2024 14:21 Ответить
мавпи жовтожопі
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18.11.2024 14:00 Ответить
Обидві сторони?! А може кацапська сторона!
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18.11.2024 14:01 Ответить
"Відповідні сторони повинні відповідально працювати над деескалацією і накопичувати умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання конфлікту" Джерело:

І що ж це за "сторони", якщо московити 11-й рік воюють з НАТО, а для самих китайців (і не тільки) це "український конфлікт"? 🤔
Мабуть дуже цікаво китайцям спостерігати за боєм, де один боєць з надлегкої ваги та зі зв'язаними за спиною руками (Україна, якій надають зброю, але забороняють використовувати її "на повну катушку"), а другий - важковаговик з вільними руками і якому один "вузькоокий спостерігач" періодично надає зброю/допомогу без будь-яких заборон/обмежень (звісно, це московія)...
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18.11.2024 14:02 Ответить
Узькожопі підараси зацікавлені у продовженні війни. Бо у цей час косоокість ******** скупають у ***** нафту і нафтопродукти за ціною, яка наполовину реалізуватися їм через ембарго усіх цивілізованих країн.
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18.11.2024 14:08 Ответить
Мощно!!!
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18.11.2024 14:10 Ответить
Якою треба бути мерзотою що б підтримувати агресора ,і заодно виступати в ролі ніби то миротворця ,тисячі вбитих українців і на вашій совісті ,саме ви підтримуєте рашиський режим.
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18.11.2024 14:13 Ответить
Кітайці сосуть у прутіна енергоресурси, тому така реакція
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18.11.2024 14:15 Ответить
Недолугі вузькоглазі покидьки.Це ви лицемірні тварюки разом з кацапами та кндр,іраном призвели до продовження війни,гниди зашкварені.
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18.11.2024 14:22 Ответить
Упирі
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18.11.2024 14:24 Ответить
Позиція України з кєтайського питання залишається незмінною: СІ - ПРУТНЕСМОК!
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18.11.2024 14:36 Ответить
Краще б мовчали, показують, що вони в світі - ніхто.
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18.11.2024 16:46 Ответить
Ви узькоокі,узьколобі,ви ж в одній упряжці корейцями і цапорилимі,да ще кориш венесуельський,ох ви жовтопикі,ну Бог не Яшка він все бачить,кожному своє буде.
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18.11.2024 17:36 Ответить
 
 