Войска РФ обстреляли 3 района Харьковщины: есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

17 ноября 2024 года войска РФ продолжали обстреливать территорию Харьковщины. За сутки ударов по г. Харьков не зафиксировано.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

23:10 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ, с. Басово, с. Одноробовка. Попадание КАБ на открытой местности.

22:06 Купянский район, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела разрушен частный дом.

21:51 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела горели квартиры на пятом и четвертом этажах многоэтажного жилого дома. Пострадала 65-летняя женщина .

. 21:20 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела поврежден частный дом, гараж и 10 автомобилей. Пострадала 50-летняя женщина .

. 16:36 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Русская Лозовая. В результате падения обломков, сбитых 2 БПЛА "Шахед" произошло возгорание крыши складского здания.

14:50 Купянский р-н. Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела взрывное ранение получил 84-летний мужчина .

. 12:00 Купянский р-н., Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела поврежден частный дом.

09:10 Богодуховский р-н., Золочевская ТГ. Обстрел по открытой местности вблизи с. Барановка (3КАБ) и (1 КАБ) на открытой местности вблизи с. Стогнии.

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Последствия обстрела Купянска

Как сообщалось, по данным британской разведки, российские войска вышли к реке Оскол, также постепенно расширяется группировка врага к югу от Купянска. Напомним, накануне разведка Эстонии сообщила, что россияне могут активизировать боевые действия в районе Купянска.