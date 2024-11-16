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Разведка Эстонии прогнозирует активизацию боев в Курской области: РФ хочет вытеснить ВСУ до января

Ант Ківісельг про ситуацію на фронті

В Курской области РФ, а также в районе Купянска могут активизироваться боевые действия.

Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Ант Кивисельг, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в Курской области продолжаются атаки, как украинских, так и российских войск, причем районы переходят от одной стороны к другой.

Кивисельг также отметил, что контингент российских войск в Курской области постоянно увеличивается. По данным украинских военных, в регионе находится около 50 тысяч военнослужащих, из которых около 10 тысяч - северокорейские солдаты.

"На следующей неделе, вероятно, произойдет активизация боевых действий в районах Курска и Купянска. В районе Курахово сохраняется уже существующий очень высокий боевой темп", - сказал представитель эстонской разведки.

По его словам, большое количество российских войск на Курщине говорит о том, что Россия попытается вытеснить украинские силы в ближайшие недели или месяцы.

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"Скорее всего, они попытаются это сделать до наступления холодов или самое позднее в январе 2025 года", - заявил Кивисельг.

Кроме этого, руководитель эстонского разведцентра прогнозирует, что в ноябре россияне увеличат количество дроновых атак на инфраструктуру Украины.

"Вполне вероятно, что Российская Федерация увеличит свои атаки на критическую инфраструктуру Украины БПЛА, прежде всего к приходу зимы. Мы также увидели это в статистическом смысле, что если в сентябре было около 1200 БПЛА, то в октябре было уже 2000, в ноябре можно ожидать, что эта цифра возрастет еще больше", - заявил Кивисельг.

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разведка (4171) Эстония (1420) боевые действия (4005) Курск (1091) Купянск (624)


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Топ комментарии
+4
та це просто як 2 пальці - коли трамп буде змушувати до миру на умовах Путін хоче говорити о "реалії на земле" що неможливо поки ми в Курській
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16.11.2024 17:07
+2
До прихода Трампа можно ещё и в Брянск и в Белгород зайти!
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16.11.2024 17:09
+1
Походу я крутіший за естонську розвідку. 😁
Та будь-хто, хто слідкує за війною та політикою, крутіший.
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16.11.2024 17:06
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Походу я крутіший за естонську розвідку. 😁
Та будь-хто, хто слідкує за війною та політикою, крутіший.
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16.11.2024 17:06 Ответить
крутіші за естонську розвідку тільки британські учониє.
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16.11.2024 19:10 Ответить
Все думали что дураки и дороги это две главные проблемы Раисы, а это оказались ее главными преимуществами, куртки идти умирать за деньги не заканчиваются …
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16.11.2024 17:07 Ответить
та це просто як 2 пальці - коли трамп буде змушувати до миру на умовах Путін хоче говорити о "реалії на земле" що неможливо поки ми в Курській
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16.11.2024 17:07 Ответить
До прихода Трампа можно ещё и в Брянск и в Белгород зайти!
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16.11.2024 17:09 Ответить
Заходьте
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16.11.2024 18:08 Ответить
Так давайте зразу в Москву
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16.11.2024 18:50 Ответить
Пусть попробуют.
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16.11.2024 17:29 Ответить
І що б ми робили без розвідки Естонії.
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16.11.2024 17:47 Ответить
ішли би на поклон до Моссаду.
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16.11.2024 19:12 Ответить
Українські бійці давали кицьки чикатилам зі 155-ї бригади морських козлiв у боях у Курській області.
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17.11.2024 10:28 Ответить
 
 