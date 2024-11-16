Разведка Эстонии прогнозирует активизацию боев в Курской области: РФ хочет вытеснить ВСУ до января

В Курской области РФ, а также в районе Купянска могут активизироваться боевые действия.

Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Ант Кивисельг, пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в Курской области продолжаются атаки, как украинских, так и российских войск, причем районы переходят от одной стороны к другой.

Кивисельг также отметил, что контингент российских войск в Курской области постоянно увеличивается. По данным украинских военных, в регионе находится около 50 тысяч военнослужащих, из которых около 10 тысяч - северокорейские солдаты.

"На следующей неделе, вероятно, произойдет активизация боевых действий в районах Курска и Купянска. В районе Курахово сохраняется уже существующий очень высокий боевой темп", - сказал представитель эстонской разведки.

По его словам, большое количество российских войск на Курщине говорит о том, что Россия попытается вытеснить украинские силы в ближайшие недели или месяцы.

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"Скорее всего, они попытаются это сделать до наступления холодов или самое позднее в январе 2025 года", - заявил Кивисельг.

Кроме этого, руководитель эстонского разведцентра прогнозирует, что в ноябре россияне увеличат количество дроновых атак на инфраструктуру Украины.

"Вполне вероятно, что Российская Федерация увеличит свои атаки на критическую инфраструктуру Украины БПЛА, прежде всего к приходу зимы. Мы также увидели это в статистическом смысле, что если в сентябре было около 1200 БПЛА, то в октябре было уже 2000, в ноябре можно ожидать, что эта цифра возрастет еще больше", - заявил Кивисельг.

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