Разведчик из 58-й бригады с позывным Вадос сумел убежать из плена, вернуться к своим и продолжить бой с оккупантами. ФОТО

Профессионализм и опыт, умноженные на силу духа и смелость, помогли Вадосу выйти живым и даже невредимым из почти безнадежной ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, историю военного рассказали на Facebook-странице бригады в фейсбуке.

Вадим родом из Кировоградской области. До войны мужчина работал на табачной фабрике. Но в феврале 2022 года стал на защиту государства. Сначала воевал в составе 57-й бригады, впоследствии перешел в 58-ю мотопехотную. Весь его боевой путь связан с разведкой.

Он отмечает, что сейчас функции разведки очень сильно изменились. Все из-за появления большого количества дронов. Это раньше разведгруппа могла незаметно пройти в тыл к врагу, чтобы получить нужные данные, теперь разведчики таким почти не занимаются. Они выполняют функции пехоты, иногда работают как штурмовики. Однако, именно им командование доверяет самые сложные задачи. У разведчиков для этого есть и подготовка, и нужный опыт. Именно профессионализм и опыт, умноженные на силу духа и смелость, помогли Вадосу выйти живым и даже невредимым из почти безнадежной ситуации.

"Это произошло в августе этого года. Мы прикрывали трассу вблизи города в Донецкой области. Противник начал штурм в половине пятого утра. Техника пошла на нас нагло, по прямой, через поле. На скорости прорвались вплотную к нашим позициям.

Завязался бой, в котором враг численно преобладал. Я видел, как мои побратимы умирали, но не сдавались и не убегали. Меня контузило, потом что-то ударило в спину, в броню. Я потерял сознание.

Прихожу в себя, - надо мной стоят русские. Как потом выяснилось, именно русских там было только четверо, все остальные - буряты. Русские настаивали, что меня нужно расстрелять. У них, якобы, приказ - казнить на Донбассе всех пленных, - это, мол, "месть за Курск". Меня спас один бурят, который не позволил этого сделать. Впоследствии я понял, что это был вовсе не акт гуманизма, просто они хотели воспользоваться мной как живым щитом, чтобы подойти к нашим позициям", - рассказывает разведчик.

По словам Вадима, его начали допрашивать по стандартной схеме: звание, подразделение, численность, расположение позиций. Он соврал, что мобилизован, на позиции всего два дня, ничего не знает, - привезли, выбросили. Если бы оккупанты узнали, что перед ними разведчик, - убили бы немедленно.

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"С меня сняли броник, каску, связали спереди руки и приказали идти в направлении наших позиций, а сами шли следом, метрах в трех. Я иду и думаю: может, наброситься на того, кто ближе, схватить за горло, и пусть судьба решает. Но тут начинается обстрел, причем, кроет их же миномет. Они пытаются связаться по рации, чтобы прекратили огонь. Что-то у них там не получается, и мы продолжаем двигаться, периодически залегая. Русские говорят: "Тебе ложиться не нужно, просто приседай". При этом сами после каждого взрыва падают лицом в землю и не видят, что творится вокруг", - вспоминает Вадим.

В этот момент разведчик решил попытаться сбежать.

"Я понимал, что шансов очень мало, ведь если дойдем до наших окопов, то все равно убьют в перестрелке. Здесь мысль начала работать продуктивно: бежать нужно, когда будем близко к деревьям. И вот во время очередного взрыва мины, когда все упали и позакрывали головы руками, я подскочил и побежал в направлении посадки. Через несколько секунд услышал над головой свист пуль. Переступил через какую-то ветку, упал, сверху прошла очередь. Вскочил, снова побежал, снова упал, и это снова меня спасло. Пока бежал, разгрыз скотч, которым были связаны руки. В конце концов добрался до наших. Кричу: дайте мне пулемет! Ребята не могут понять, кто я вообще такой - без брони, без оружия. Начался бой. Я раздобыл себе автомат и начал отстреливаться от тех, кто еще недавно брал меня в плен", - рассказывает военный.

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Выбраться с позиций в свое подразделение ему удалось только ночью. Как выяснилось, Вадима уже никто и не ждал, - думали, что погиб.

"Но я выжил и вернулся. Один из пяти. А мой близкий друг, с которым мы начинали воевать, навсегда остался в том окопе", - рассказывает военный.

И добавляет, что ему часто снятся павшие побратимы, снятся лица россиян и бурятов.

"А что делать? Война продолжается, и у нас нет другого варианта, кроме как продолжать сражаться. Шанс выжить у нас есть только только в бою. Я хорошо знаю, что враг делает с пленными. То же будет и со всей страной, если мы прекратим сопротивление", - подчеркнул разведчик.