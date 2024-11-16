Розвідка Естонії прогнозує активізацію боїв у Курській області: РФ хоче витіснити ЗСУ до січня

У Курській області РФ, а також у районі Куп'янська можуть активізуватися бойові дії.

Про це заявив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Ант Ківісельг, пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі у Курській області тривають атаки, як українських, так і російських військ, причому райони переходять від однієї сторони до іншої.

Ківісельг також зазначив, що контингент російських військ у Курській області постійно збільшується. За даними українських військових, у регіоні перебуває близько 50 тисяч військовослужбовців, з яких близько 10 тисяч - північнокорейські солдати.

"Наступного тижня, ймовірно, відбудеться активізація бойових дій в районах Курська та Куп'янська. У районі Курахового зберігається вже існуючий дуже високий бойовий темп", - сказав представник естонської розвідки.

За його словами, велика кількість російських віськ на Курщині говорить про те, що Росія спробує витіснити українські сили в найближчі тижні чи місяці.

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"Найімовірніше, вони спробують це зробити до настання холодів або найпізніше у січні 2025 року", - заявив Ківісельг.

Окрім цього, керівник естонського розвідцентру прогнозує, що в листопаді росіяни збільшать кількість дронових атак на інфраструктуру України.

"Цілком ймовірно, що Російська Федерація збільшить свої атаки на критичну інфраструктуру України БПЛА, перш за все до приходу зими. Ми також побачили це в статистичному сенсі, що якщо у вересні було близько 1200 БПЛА, то в жовтні було вже 2000, у листопаді можна очікувати, що ця цифра зросте ще більше", - заявив Ківісельг.

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