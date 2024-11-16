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Розвідка Естонії прогнозує активізацію боїв у Курській області: РФ хоче витіснити ЗСУ до січня

Ант Ківісельг про ситуацію на фронті

У Курській області РФ, а також у районі Куп'янська можуть активізуватися бойові дії.

Про це заявив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Ант Ківісельг, пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі у Курській області тривають атаки, як українських, так і російських військ, причому райони переходять від однієї сторони до іншої.

Ківісельг також зазначив, що контингент російських військ у Курській області постійно збільшується. За даними українських військових, у регіоні перебуває близько 50 тисяч військовослужбовців, з яких близько 10 тисяч - північнокорейські солдати.

"Наступного тижня, ймовірно, відбудеться активізація бойових дій в районах Курська та Куп'янська. У районі Курахового зберігається вже існуючий дуже високий бойовий темп", - сказав представник естонської розвідки.

За його словами, велика кількість російських віськ на Курщині говорить про те, що Росія спробує витіснити українські сили в найближчі тижні чи місяці.

Читайте також: РФ намагається розширити наступ на Куп’янському напрямку. Вчора знищено 2 бронегрупи росіян, які зайшли на околиці Куп’янська, - заступник командира батальйону "Ахіллес" Маляревич

"Найімовірніше, вони спробують це зробити до настання холодів або найпізніше у січні 2025 року", - заявив Ківісельг.

Окрім цього, керівник естонського розвідцентру прогнозує, що в листопаді росіяни збільшать кількість дронових атак на інфраструктуру України.

"Цілком ймовірно, що Російська Федерація збільшить свої атаки на критичну інфраструктуру України БПЛА, перш за все до приходу зими. Ми також побачили це в статистичному сенсі, що якщо у вересні було близько 1200 БПЛА, то в жовтні було вже 2000, у листопаді можна очікувати, що ця цифра зросте ще більше", - заявив Ківісельг.

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Автор: 

розвідка (3854) Естонія (1595) бойові дії (3675) Курськ (1083) Куп’янськ (736)


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Топ коментарі
+4
та це просто як 2 пальці - коли трамп буде змушувати до миру на умовах Путін хоче говорити о "реалії на земле" що неможливо поки ми в Курській
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16.11.2024 17:07
+2
До прихода Трампа можно ещё и в Брянск и в Белгород зайти!
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16.11.2024 17:09
+1
Походу я крутіший за естонську розвідку. 😁
Та будь-хто, хто слідкує за війною та політикою, крутіший.
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16.11.2024 17:06
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Походу я крутіший за естонську розвідку. 😁
Та будь-хто, хто слідкує за війною та політикою, крутіший.
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16.11.2024 17:06 Відповісти
крутіші за естонську розвідку тільки британські учониє.
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16.11.2024 19:10 Відповісти
Все думали что дураки и дороги это две главные проблемы Раисы, а это оказались ее главными преимуществами, куртки идти умирать за деньги не заканчиваются …
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16.11.2024 17:07 Відповісти
та це просто як 2 пальці - коли трамп буде змушувати до миру на умовах Путін хоче говорити о "реалії на земле" що неможливо поки ми в Курській
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16.11.2024 17:07 Відповісти
До прихода Трампа можно ещё и в Брянск и в Белгород зайти!
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16.11.2024 17:09 Відповісти
Заходьте
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16.11.2024 18:08 Відповісти
Так давайте зразу в Москву
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16.11.2024 18:50 Відповісти
Пусть попробуют.
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16.11.2024 17:29 Відповісти
І що б ми робили без розвідки Естонії.
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16.11.2024 17:47 Відповісти
ішли би на поклон до Моссаду.
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16.11.2024 19:12 Відповісти
Українські бійці давали кицьки чикатилам зі 155-ї бригади морських козлiв у боях у Курській області.
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17.11.2024 10:28 Відповісти
 
 