Россияне усиливают давление на Купянск, - британская разведка

Русские войска вышли к реке Оскол, также постепенно расширяется группировка врага к югу от Купянска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Российские войска усилили наступательное давление на город Купянск Харьковской области на северо-востоке Украины. 13 ноября 2024 года российские войска, вероятно, пытались проникнуть в Купянск с северо-востока", - говорится в обзоре.

Как отмечают в ведомстве, к югу от Купянска российские войска вышли к реке Оскол, разорвав украинские логистические линии на восточном берегу реки.

Российская группировка к югу от Купянска постепенно расширяется, поскольку Россия пытается усилить давление на украинские силы в этом районе, утверждают в разведке.

Британские аналитики напоминают, что гражданское население Купянска и прилегающих районов уже было эвакуировано по предыдущему приказу украинских чиновников 15 октября 2024 года. По оценкам Купянской военно-гражданской администрации, в районе Купянска осталось 4 000 гражданских лиц. Это по сравнению с довоенным населением в 27 000 человек.

"Купянск имеет важное значение, поскольку является транспортным перекрестком и логистическим центром. Украинцы восстановили контроль над Купянском в сентябре 2022 года", - отметили в обзоре.

Напомним, накануне разведка Эстонии сообщила, что россияне могут активизировать боевые действия в районе Купянска.

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