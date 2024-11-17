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Новини
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Росіяни посилюють тиск на Куп’янськ, - британська розвідка

Росіяни тиснуть на Куп’янськ

Російські війська вийшли до річки Оскіл, також поступово розширюється угруповання ворога  на південь від Куп'янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Російські війська посилили наступальний тиск на місто Куп'янськ Харківської області на північному сході України. 13 листопада 2024 року російські війська, ймовірно, намагалися проникнути в Куп'янськ з північного сходу", – йдеться в огляді.

Як зазначають у відомстві, на південь від Куп'янська російські війська вийшли до річки Оскіл, розірвавши українські логістичні лінії на східному березі річки.

Російське угруповання на південь від Куп'янська поступово розширюється, оскільки Росія намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі, стверджують у розвідці.

Британські аналітики нагадують, що цивільне населення Куп'янська та прилеглих районів вже було евакуйоване за попереднім наказом українських урядовців 15 жовтня 2024 року. За оцінками Куп'янської військово-цивільної адміністрації, в районі Куп'янська залишилося 4 000 цивільних осіб. Це порівняно з довоєнним населенням у 27 000 осіб.

"Куп'янськ має важливе значення, оскільки є транспортним перехрестям і логістичним центром. Українці відновили контроль над Куп'янськом у вересні 2022 року", - зазначили в огляді.

Нагадаємо, напередодні розвідка Естонії повідомила, що росіяни можуть активізувати бойові дії у районі Куп'янська.

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Велика Британія (5539) зовнішня розвідка (463) Куп’янськ (736)


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от ***** падло, нам потрібні придані сили , а саме армія Британії , бо підари незаконно займають наші Білгород, Кубань, Курськ
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17.11.2024 13:05 Відповісти
Очікується перетроврення Куп'янська на місячний ландшафт.
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17.11.2024 13:15 Відповісти
Цікаво, скільки ще територій відвойованих при Заслуженому буде втрачено при Сирському? Знову буде Ірпінь та Буча?
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17.11.2024 16:44 Відповісти
 
 