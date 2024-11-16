7 кілометрів до Дніпропетровщини - обстановка на фронті. Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує ситуацію на фронті станом на 16 листопада 2024 року. Зокрема, детально розглядає ситуацію довкола Курахового, Куп’янська та на Курщині.

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