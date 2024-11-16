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7 кілометрів до Дніпропетровщини - обстановка на фронті. Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує ситуацію на фронті станом на 16 листопада 2024 року. Зокрема, детально розглядає ситуацію довкола  Курахового, Куп’янська та на Курщині.

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ватажок "Луганської гвардії" у полоні: інтерв’ю з активним учасником проросійських заворушень 2014 року. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Куп’янськ (754)


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Топ коментарі
+12
Замість того щоб оборонятися на облаштованих позиціях, Верховний послав кращі війська наступати. Вже втрати більші, ніж в обороні. А тепер змушені оборонятися в наспіх виритих окопах на території з ворожим населенням проти корейців. Ця операція не просто геніальна, вона потужна!
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16.11.2024 21:32
+10
Юрій, так може Курська операція ні*уя не тактично правильна, а це умисне відведення військ?
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16.11.2024 21:19
+10
Ну може хоть на території Дніпропетровська збудовані фортифікації?
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16.11.2024 21:21
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16.11.2024 21:18 Відповісти
Юрій, так може Курська операція ні*уя не тактично правильна, а це умисне відведення військ?
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16.11.2024 21:19 Відповісти
Я теж Юрко, тому відповім.
Ні, Курська операція геніальна за задумом і за наслідками.

Загалом, для України ця присутність у Курській області відкриває різні можливості для дуже цікавої торгівлі. Тому в Кремлі це все прекрасно розуміють, і зараз Кремль сповнений рішучості відбити ці території силою. Кладе на реалізацію цього завдання дуже багато людей.
https://nv.ua/ukr/opinion/putin-dav-nakaz-vidbiti-kursku-oblast-do-sichnya-yakovina-video-50466866.html
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16.11.2024 21:22 Відповісти
Як бачиш, Юрко, це не має звязку з реальністю. Результат негативний
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16.11.2024 21:25 Відповісти
Замість того щоб оборонятися на облаштованих позиціях, Верховний послав кращі війська наступати. Вже втрати більші, ніж в обороні. А тепер змушені оборонятися в наспіх виритих окопах на території з ворожим населенням проти корейців. Ця операція не просто геніальна, вона потужна!
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16.11.2024 21:32 Відповісти
Це потрібно було зробити рік назад, а не мужньо по ідіотські перти на міни і укріплення росіян.
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16.11.2024 21:43 Відповісти
Саме тому ніхто і не пре. Захопили швидко, а кацапи тепер важко асвабаждают.
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16.11.2024 21:49 Відповісти
Так. Я про наступ на Півдні країни у 2023. Якби тоді вже вторглися до росіян можливо було б краще, а не розповідали про каву в Криму поки росіяни підготували укріплення і в результаті нічого не вийшло з тією кавою в Криму.
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16.11.2024 22:03 Відповісти
Откуда тебе известно про втраты, Козлодоева? Ты воюешь на Курщине? Или любимые кацапские каналы так написали?
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16.11.2024 23:57 Відповісти
представник мудрого наріду срати виліз - йому ссуть в глаза - а він - то роса...
або просто подоляцьке
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16.11.2024 21:42 Відповісти
Ну може хоть на території Дніпропетровська збудовані фортифікації?
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16.11.2024 21:21 Відповісти
На території Дніпра - так. Що таке дніпропетровськ - не відомо.
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16.11.2024 21:23 Відповісти
Дніпропетровська обл.
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16.11.2024 21:26 Відповісти
Це майже проблема а не "миздобулість"(((( бо місто просто оточать якщо підійдуть + ви знаєте що КАБів, мін, дронів та снарядів в них до біса!!
Є ще ТОС та бомбомети, зняті з кораблів ...
Головне і краще - не підпускати до великих міст - фортифікації реред містами а не В!
Якщо терміново раптом підійдуть то самі багатоповерхівки є перепоною на шляху - а от мирняку, який не евакуювався це = доля Маріуполя чи нинішнього Херсону і Нікополя.
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17.11.2024 00:39 Відповісти
Ти краще за фортифікації думай, чи зелені будуть т Дніпро здавати.
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16.11.2024 21:46 Відповісти
а нащо? без фортифікацій здавати місто простіше і швидше! невже до цього часу не ясно що відбувається?
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16.11.2024 22:45 Відповісти
Та все зрозуміло, просто багато хто вірить що ***** хоче вийти на адмін.кордони Донецька/Луганська.
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16.11.2024 23:22 Відповісти
Навіщо вони в місті якщо треба ДО міста - щоб не підійшли і не оточили! Тоді загине багато людей, бо зомбімарафон не скаже про небезпеку - настанова ОП "все під контролем", ситуація Потужна контрольована .
Прохайте близьких завчасно евакуюватися, якщо "недайбог" !! Поясніть, що тоді може бути пізно. Наприклад прорив сирско-зєльоних укріплень та раптове оточення ! Або дороги будуть під обстрілом..
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17.11.2024 00:44 Відповісти
Завтра клоуны будут сажать цветы в Павлодаре и Терновке и ныть что не дают тарусы
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16.11.2024 21:41 Відповісти
в Павлодаре? а Казахстан тут причём?
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16.11.2024 21:52 Відповісти
вітаю пана зеленого з його другом дєрмаком! вони роблять не абиякі успіхи з продажу держави
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16.11.2024 22:35 Відповісти
Курська операція була потрібна лише владі, яку ще тоді намагались посадити за перемовини.

І цей вчинок мав диверсійний характер на противагу партнерів.

Всі ці бровади - дійти до станції були ширмою, на таку глибину жодні війська без флангів не зайдуть.
Потім - відволікання на себе сил, хоча будь-який кадровий офіцер вам скаже, що логістично таке плече не буде робити ворог, не буде знімати війська з дальніх рубежів.
А тепер, ці сили згруповані як ті що можуть атакувати сумську область. Де наврядчи будують лінії оборони та вирубують їхню зелену зону підходу.

А про обмінний фонд, то зовсім треш.

Тимчасовий захід вже не виконує головної мети - інші люди вирішують, що буде далі відбуватись на війні.

А вчинки влади зробили їх не компетентними і такими, яки бачать домовленості лише вигідною пропозицією. Хоча домовленості, це не порушення умов співпраці а не вимагання дій які не були гарантовані.
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17.11.2024 03:20 Відповісти
Перша проблема війни це угрюме рило Зеленського і його челядь яким ніхто не вірить, а тих кому б вірили він зачистив з політичних мотивів
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17.11.2024 03:23 Відповісти
Петро Порошенко:
До кордону Дніпропетровської області росіянам залишилося менше 10км, це може побачити кожен на карті deepstate. Ситуація дуже непроста, кажучи дипломатично. Тому ми знову привезли техніку сюди, на Схід, де йдуть дуже тяжкі бої, щоб стримати навалу ворога.
Передаю привіт Юрі Бутусову, який зараз збирає на дрони для 1 штурмового батальйону «Да Вінчі», створеного Дмитром Коцюбайлом. Не минуло й доби після його посту на фейсбуці про нестачу дронів, а ми вже привезли хлопцям 100 FPV-дронів, «Мавік» з нічним баченням, екскаватор, купольний РЕБ «Шатро» і 20 дизельних обігрівачів. Отак дуже швидко й ефективно працює наша взаємодія.
А також техніку для 27 реактивної артилерійської бригади, 46 аеромобільної, 71 єгерської, 38 морської піхоти, 74 розвідбату, 87 батальйону управління, 33 механізованої, 207 окремого батальйону 241 бригади ТРО, 59 мотопіхотної та окремого центру спецоперацій «Схід»:
▪️1000 FPV-дронів різних модифікацій та розмірів
▪️212 шин для вантажівок Урал, КрАЗ, ЗіЛ, МАЗ
▪️24 шини для бойових автомобілів HMMWV
▪️Квадрокоптери DJI Mavic 3Т з тепловізорами
▪️Екскаватор TDC BL-105
▪️Комплекси купольного РЕБ «Шатро» 4Д на рамі для авто
▪️Додаткові модулі для раніше переданих РЕБ
▪️5 квадроциклів
▪️208 дизельних обігрівачів
▪️Генератори дизельні, 6,5 кВт
▪️Зарядні станції Ecoflow Delta PRO
▪️Ноутбуки для штабів
▪️Верстат для монтажу/демонтажу шин «RunFlat»
▪️Комплекти супутникової системи Starlink «Adaptis»
Як бачите, номенклатура просто величезна. Багато позицій, незліченна кількість. Тому трапляються і пригоди . Одна з партій дронів на момент передачі не встигла доїхати: вночі під час переїзду на Схід у перевізника зламалася вантажівка, не витримавши наших темпів. Але коли ви читаєте цей текст, то все вже довезли (на фото підтвердження), і це головне. Бо наші дрони - найякісніші, і от вони точно ніколи не підведуть.
Хлопці подарували мізки збитого російського дрона. Це вже стає доброю традицією. Бо саме такі знахідки дають можливість нашій команді інженерів та програмістів модернізувати наші комплекси протидії технічним розвідкам супротивника «Ай-Петрі». А вони не дають можливості ворогу легко пристосуватися, захищають наших хлопців.
У нас попереду ще багато зустрічей з величезною кількістю підрозділів, тому їдемо далі, щоби все встигнути. Працюємо далі!
https://t.me/PresidentPoroshenko/11294
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17.11.2024 06:26 Відповісти
 
 