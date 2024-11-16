7 кілометрів до Дніпропетровщини - обстановка на фронті. Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує ситуацію на фронті станом на 16 листопада 2024 року. Зокрема, детально розглядає ситуацію довкола Курахового, Куп’янська та на Курщині.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Anna Demarczyk
показати весь коментар16.11.2024 21:32
+10 zakvova
показати весь коментар16.11.2024 21:19
+10 Zom Jl
показати весь коментар16.11.2024 21:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ні, Курська операція геніальна за задумом і за наслідками.
Загалом, для України ця присутність у Курській області відкриває різні можливості для дуже цікавої торгівлі. Тому в Кремлі це все прекрасно розуміють, і зараз Кремль сповнений рішучості відбити ці території силою. Кладе на реалізацію цього завдання дуже багато людей.
https://nv.ua/ukr/opinion/putin-dav-nakaz-vidbiti-kursku-oblast-do-sichnya-yakovina-video-50466866.html
або просто подоляцьке
Є ще ТОС та бомбомети, зняті з кораблів ...
Головне і краще - не підпускати до великих міст - фортифікації реред містами а не В!
Якщо терміново раптом підійдуть то самі багатоповерхівки є перепоною на шляху - а от мирняку, який не евакуювався це = доля Маріуполя чи нинішнього Херсону і Нікополя.
Потужнаконтрольована .
Прохайте близьких завчасно евакуюватися, якщо "недайбог" !! Поясніть, що тоді може бути пізно. Наприклад прорив сирско-зєльоних укріплень та раптове оточення ! Або дороги будуть під обстрілом..
І цей вчинок мав диверсійний характер на противагу партнерів.
Всі ці бровади - дійти до станції були ширмою, на таку глибину жодні війська без флангів не зайдуть.
Потім - відволікання на себе сил, хоча будь-який кадровий офіцер вам скаже, що логістично таке плече не буде робити ворог, не буде знімати війська з дальніх рубежів.
А тепер, ці сили згруповані як ті що можуть атакувати сумську область. Де наврядчи будують лінії оборони та вирубують їхню зелену зону підходу.
А про обмінний фонд, то зовсім треш.
Тимчасовий захід вже не виконує головної мети - інші люди вирішують, що буде далі відбуватись на війні.
А вчинки влади зробили їх не компетентними і такими, яки бачать домовленості лише вигідною пропозицією. Хоча домовленості, це не порушення умов співпраці а не вимагання дій які не були гарантовані.
До кордону Дніпропетровської області росіянам залишилося менше 10км, це може побачити кожен на карті deepstate. Ситуація дуже непроста, кажучи дипломатично. Тому ми знову привезли техніку сюди, на Схід, де йдуть дуже тяжкі бої, щоб стримати навалу ворога.
Передаю привіт Юрі Бутусову, який зараз збирає на дрони для 1 штурмового батальйону «Да Вінчі», створеного Дмитром Коцюбайлом. Не минуло й доби після його посту на фейсбуці про нестачу дронів, а ми вже привезли хлопцям 100 FPV-дронів, «Мавік» з нічним баченням, екскаватор, купольний РЕБ «Шатро» і 20 дизельних обігрівачів. Отак дуже швидко й ефективно працює наша взаємодія.
А також техніку для 27 реактивної артилерійської бригади, 46 аеромобільної, 71 єгерської, 38 морської піхоти, 74 розвідбату, 87 батальйону управління, 33 механізованої, 207 окремого батальйону 241 бригади ТРО, 59 мотопіхотної та окремого центру спецоперацій «Схід»:
▪️1000 FPV-дронів різних модифікацій та розмірів
▪️212 шин для вантажівок Урал, КрАЗ, ЗіЛ, МАЗ
▪️24 шини для бойових автомобілів HMMWV
▪️Квадрокоптери DJI Mavic 3Т з тепловізорами
▪️Екскаватор TDC BL-105
▪️Комплекси купольного РЕБ «Шатро» 4Д на рамі для авто
▪️Додаткові модулі для раніше переданих РЕБ
▪️5 квадроциклів
▪️208 дизельних обігрівачів
▪️Генератори дизельні, 6,5 кВт
▪️Зарядні станції Ecoflow Delta PRO
▪️Ноутбуки для штабів
▪️Верстат для монтажу/демонтажу шин «RunFlat»
▪️Комплекти супутникової системи Starlink «Adaptis»
Як бачите, номенклатура просто величезна. Багато позицій, незліченна кількість. Тому трапляються і пригоди . Одна з партій дронів на момент передачі не встигла доїхати: вночі під час переїзду на Схід у перевізника зламалася вантажівка, не витримавши наших темпів. Але коли ви читаєте цей текст, то все вже довезли (на фото підтвердження), і це головне. Бо наші дрони - найякісніші, і от вони точно ніколи не підведуть.
Хлопці подарували мізки збитого російського дрона. Це вже стає доброю традицією. Бо саме такі знахідки дають можливість нашій команді інженерів та програмістів модернізувати наші комплекси протидії технічним розвідкам супротивника «Ай-Петрі». А вони не дають можливості ворогу легко пристосуватися, захищають наших хлопців.
У нас попереду ще багато зустрічей з величезною кількістю підрозділів, тому їдемо далі, щоби все встигнути. Працюємо далі!
https://t.me/PresidentPoroshenko/11294