7 километров до Днепропетровщины – обстановка на фронте. Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует ситуацию на фронте по состоянию на 16 ноября 2024 года. В частности, подробно рассматривает ситуацию вокруг Курахово, Купянска и Курской области.

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