Ни одного судью или прокурора, преследовавших участников Евромайдана, не осудили, - Офис Генпрокурора

Против судей или прокуроров, преследовавших участников Революции Достоинства, нет ни одного обвинительного приговора.

Об этом в интервью LB.ua заявил руководитель департамента Офиса генерального прокурора по делам Майдана Алексей Донской, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, более 30 обвиняемых в преступлениях против протестующих продолжают работать в системе.

Донской пояснил, что отстранить можно только с той должности, которая способствовала совершению преступления. Если чиновник после совершения преступления перешел на другую работу, то отстранить его нельзя.

"Из тех, кто является обвиняемыми по делам Майдана, более 30 человек работает в судах, правоохранительных органах. Скажу очень важную вещь: в отношении ни одного судьи по делам Майдана, в отношении ни одного прокурора нет обвинительного приговора. Ни одного. В отношении следователя - только один", - добавил он.

Донской рассказал, что в целом есть десятки таких дел

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