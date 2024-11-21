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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Ни одного судью или прокурора, преследовавших участников Евромайдана, не осудили, - Офис Генпрокурора

Злочини проти Майдану: Жодного суддю чи прокурора не засудили

Против судей или прокуроров, преследовавших участников Революции Достоинства, нет ни одного обвинительного приговора.

Об этом в интервью LB.ua заявил руководитель департамента Офиса генерального прокурора по делам Майдана Алексей Донской, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, более 30 обвиняемых в преступлениях против протестующих продолжают работать в системе.

Донской пояснил, что отстранить можно только с той должности, которая способствовала совершению преступления. Если чиновник после совершения преступления перешел на другую работу, то отстранить его нельзя.

"Из тех, кто является обвиняемыми по делам Майдана, более 30 человек работает в судах, правоохранительных органах. Скажу очень важную вещь: в отношении ни одного судьи по делам Майдана, в отношении ни одного прокурора нет обвинительного приговора. Ни одного. В отношении следователя - только один", - добавил он.

Донской рассказал, что в целом есть десятки таких дел

Также читайте: Примерно в 60 делах Майдана может истечь срок давности без приговора, - Офис Генпрокурора

Автор: 

преступления против Майдана (293) Донской Алексей (24)


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Топ комментарии
+24
Це головний показник того що сутність влади проти якої стояв євромайдан так і не змінилася. Сьогодні ми так сам далекі від Європи як і 20ть років тому....
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21.11.2024 13:46
+15
У 2019 роц долбойоби обрали падлюк і ворогів. Хто лікар українському народу? *****?...
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21.11.2024 13:48
+13
Махніцький, Ярема, Шокін, Луценко, Рябошапка, Венедиктова-герої захисники суддівської влади
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21.11.2024 13:50
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Це головний показник того що сутність влади проти якої стояв євромайдан так і не змінилася. Сьогодні ми так сам далекі від Європи як і 20ть років тому....
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21.11.2024 13:46 Ответить
далекі, але не так як 20 років тому
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21.11.2024 13:48 Ответить
Та сама влада, яка була при януковичі, така і зараз. Якого вони б тоді медведчука путіну подарували?
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21.11.2024 14:37 Ответить
У 2019 роц долбойоби обрали падлюк і ворогів. Хто лікар українському народу? *****?...
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21.11.2024 13:48 Ответить
Немає лікаря-хвороба невиліковна!
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21.11.2024 13:50 Ответить
якщо ти забув то Євромайдан був за 5(!) років до 2019...
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21.11.2024 14:01 Ответить
Хто "забув"? - Я там був...
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21.11.2024 14:33 Ответить
А Порошенкові які яйця мішали посадити?
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21.11.2024 14:12 Ответить
А Порох що прокурор, суддя, слідчий??? От зЄлєпукін з єрмакОВИм, оці да, дають вказівки продажним суддям,прокурорам, слідчим вказівки кого і як і за що треба посадити. Скільки справ проти Пороха..... 120 і +, ???
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21.11.2024 15:13 Ответить
А при Порошенкові прокурори, слідчі і судді не продажні були! =) До чого та дурна мова...
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21.11.2024 18:39 Ответить
А до чого ти про Пороха згадав??? А на рахунок продажності суддів, прокурорів ментів я це знаю з совкового дитинства!!! Нічого не змінилося!!!
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21.11.2024 21:49 Ответить
Того що з часу подій в нас було два президенти і обидва болт забили на майдан!
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22.11.2024 04:24 Ответить
Махніцький, Ярема, Шокін, Луценко, Рябошапка, Венедиктова-герої захисники суддівської влади
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21.11.2024 13:50 Ответить
Це, тіпа, перемога ?
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21.11.2024 13:51 Ответить
Як іх засудиш, вони ж всі інваліди…
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21.11.2024 13:59 Ответить
Це в яблочко!!!! Як можна посадити інвалідів, хворих" на всю голову" і непрацездатних,???
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21.11.2024 15:17 Ответить
Влада ніде не любить такого робити. Це сук на якому вони сидять. Поліція, прокурори.
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21.11.2024 14:00 Ответить
Ворон воронові ока не виклює
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21.11.2024 14:06 Ответить
Вони ще й на підвищення пішли.
Як, наприклад, прокурорша Москаленко при Юрі Луценку - із Дарницької прокуратури одразу в ГПУ.
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21.11.2024 14:07 Ответить
як кажуть дєрьмозеки - ми же с німі одной крові!
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21.11.2024 14:09 Ответить
А це добре чи погано?
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21.11.2024 14:13 Ответить
Що ж ви хотіли? В 19 самі передали владу антимайдану. Коли Єрмак, чи Татаров вшановували на Інститутській загиблих героїв? Тому все і так, розорена країна і сотні тисяч вбитих.
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21.11.2024 14:18 Ответить
Хотіли, щоб зеля виконав обіцянку посадити, бо порох і його ручний генпрокурор Луценко за 5 років так і не спромоглись.
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21.11.2024 19:40 Ответить
"Хтож его посадит, он же"...делится
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21.11.2024 14:27 Ответить
Зєлю геть. Вибори
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21.11.2024 14:30 Ответить
Вийшов, один, і сказав:- я, імпотент!...
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21.11.2024 14:42 Ответить
Ти реально імпотент? Співчуваю, але до чого твій камінг-аут саме в даній темі?
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23.11.2024 22:37 Ответить
А хто єто сделал?
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21.11.2024 15:45 Ответить
Не засудили , бо влада-вада вважає , що вони вчинили правильно ...
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21.11.2024 16:17 Ответить
Нда... зробили революцію, щоб посадити на престол однотурового вихідця з шобли проти якої і робили революцію - розумний нарід.
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21.11.2024 19:45 Ответить
... так риги і є при владі зараз.
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21.11.2024 21:43 Ответить
 
 