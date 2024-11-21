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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Жодного суддю чи прокурора, які переслідували учасників Євромайдану, не засудили, - Офіс Генпрокурора

Злочини проти Майдану: Жодного суддю чи прокурора не засудили

Проти суддів чи прокурорів, які переслідували учасників Революції Гідності, немає жодного обвинувального вироку.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, понад 30 обвинувачуваних у злочинах проти протестувальників продовжують працювати в системі.

Донський пояснив, що відсторонити можна лише з тієї посади, яка сприяла вчиненню злочину. Якщо посадовець після вчинення злочину перейшов на іншу роботу, то відсторонити його не можна.

"З тих, хто є обвинувачуваними у справах Майдану, понад 30 осіб працює в судах, правоохоронних органах. Скажу дуже важливу річ: відносно жодного судді у справах Майдану, відносно жодного прокурора немає обвинувального вироку. Жодного. Відносно слідчого – лише один", - додав він.

Донський розповів, що загалом є десятки таких справ.

Також читайте: Приблизно у 60 справах Майдану може сплисти термін давності без вироку, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

злочини проти Майдану (309) Донський Олексій (28)


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Топ коментарі
+24
Це головний показник того що сутність влади проти якої стояв євромайдан так і не змінилася. Сьогодні ми так сам далекі від Європи як і 20ть років тому....
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21.11.2024 13:46
+15
У 2019 роц долбойоби обрали падлюк і ворогів. Хто лікар українському народу? *****?...
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21.11.2024 13:48
+13
Махніцький, Ярема, Шокін, Луценко, Рябошапка, Венедиктова-герої захисники суддівської влади
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21.11.2024 13:50
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Це головний показник того що сутність влади проти якої стояв євромайдан так і не змінилася. Сьогодні ми так сам далекі від Європи як і 20ть років тому....
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21.11.2024 13:46 Відповісти
далекі, але не так як 20 років тому
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21.11.2024 13:48 Відповісти
Та сама влада, яка була при януковичі, така і зараз. Якого вони б тоді медведчука путіну подарували?
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21.11.2024 14:37 Відповісти
У 2019 роц долбойоби обрали падлюк і ворогів. Хто лікар українському народу? *****?...
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21.11.2024 13:48 Відповісти
Немає лікаря-хвороба невиліковна!
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21.11.2024 13:50 Відповісти
якщо ти забув то Євромайдан був за 5(!) років до 2019...
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21.11.2024 14:01 Відповісти
Хто "забув"? - Я там був...
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21.11.2024 14:33 Відповісти
А Порошенкові які яйця мішали посадити?
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21.11.2024 14:12 Відповісти
А Порох що прокурор, суддя, слідчий??? От зЄлєпукін з єрмакОВИм, оці да, дають вказівки продажним суддям,прокурорам, слідчим вказівки кого і як і за що треба посадити. Скільки справ проти Пороха..... 120 і +, ???
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21.11.2024 15:13 Відповісти
А при Порошенкові прокурори, слідчі і судді не продажні були! =) До чого та дурна мова...
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21.11.2024 18:39 Відповісти
А до чого ти про Пороха згадав??? А на рахунок продажності суддів, прокурорів ментів я це знаю з совкового дитинства!!! Нічого не змінилося!!!
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21.11.2024 21:49 Відповісти
Того що з часу подій в нас було два президенти і обидва болт забили на майдан!
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22.11.2024 04:24 Відповісти
Махніцький, Ярема, Шокін, Луценко, Рябошапка, Венедиктова-герої захисники суддівської влади
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21.11.2024 13:50 Відповісти
Це, тіпа, перемога ?
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21.11.2024 13:51 Відповісти
Як іх засудиш, вони ж всі інваліди…
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21.11.2024 13:59 Відповісти
Це в яблочко!!!! Як можна посадити інвалідів, хворих" на всю голову" і непрацездатних,???
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21.11.2024 15:17 Відповісти
Влада ніде не любить такого робити. Це сук на якому вони сидять. Поліція, прокурори.
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21.11.2024 14:00 Відповісти
Ворон воронові ока не виклює
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21.11.2024 14:06 Відповісти
Вони ще й на підвищення пішли.
Як, наприклад, прокурорша Москаленко при Юрі Луценку - із Дарницької прокуратури одразу в ГПУ.
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21.11.2024 14:07 Відповісти
як кажуть дєрьмозеки - ми же с німі одной крові!
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21.11.2024 14:09 Відповісти
А це добре чи погано?
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21.11.2024 14:13 Відповісти
Що ж ви хотіли? В 19 самі передали владу антимайдану. Коли Єрмак, чи Татаров вшановували на Інститутській загиблих героїв? Тому все і так, розорена країна і сотні тисяч вбитих.
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21.11.2024 14:18 Відповісти
Хотіли, щоб зеля виконав обіцянку посадити, бо порох і його ручний генпрокурор Луценко за 5 років так і не спромоглись.
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21.11.2024 19:40 Відповісти
"Хтож его посадит, он же"...делится
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21.11.2024 14:27 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
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21.11.2024 14:30 Відповісти
Вийшов, один, і сказав:- я, імпотент!...
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21.11.2024 14:42 Відповісти
Ти реально імпотент? Співчуваю, але до чого твій камінг-аут саме в даній темі?
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23.11.2024 22:37 Відповісти
А хто єто сделал?
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21.11.2024 15:45 Відповісти
Не засудили , бо влада-вада вважає , що вони вчинили правильно ...
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21.11.2024 16:17 Відповісти
Нда... зробили революцію, щоб посадити на престол однотурового вихідця з шобли проти якої і робили революцію - розумний нарід.
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21.11.2024 19:45 Відповісти
... так риги і є при владі зараз.
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21.11.2024 21:43 Відповісти
 
 