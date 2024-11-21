Жодного суддю чи прокурора, які переслідували учасників Євромайдану, не засудили, - Офіс Генпрокурора

Проти суддів чи прокурорів, які переслідували учасників Революції Гідності, немає жодного обвинувального вироку.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, понад 30 обвинувачуваних у злочинах проти протестувальників продовжують працювати в системі.

Донський пояснив, що відсторонити можна лише з тієї посади, яка сприяла вчиненню злочину. Якщо посадовець після вчинення злочину перейшов на іншу роботу, то відсторонити його не можна.

"З тих, хто є обвинувачуваними у справах Майдану, понад 30 осіб працює в судах, правоохоронних органах. Скажу дуже важливу річ: відносно жодного судді у справах Майдану, відносно жодного прокурора немає обвинувального вироку. Жодного. Відносно слідчого – лише один", - додав він.

Донський розповів, що загалом є десятки таких справ.

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