Жодного суддю чи прокурора, які переслідували учасників Євромайдану, не засудили, - Офіс Генпрокурора
Проти суддів чи прокурорів, які переслідували учасників Революції Гідності, немає жодного обвинувального вироку.
Про це в інтерв'ю LB.ua заявив керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, понад 30 обвинувачуваних у злочинах проти протестувальників продовжують працювати в системі.
Донський пояснив, що відсторонити можна лише з тієї посади, яка сприяла вчиненню злочину. Якщо посадовець після вчинення злочину перейшов на іншу роботу, то відсторонити його не можна.
"З тих, хто є обвинувачуваними у справах Майдану, понад 30 осіб працює в судах, правоохоронних органах. Скажу дуже важливу річ: відносно жодного судді у справах Майдану, відносно жодного прокурора немає обвинувального вироку. Жодного. Відносно слідчого – лише один", - додав він.
Донський розповів, що загалом є десятки таких справ.
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