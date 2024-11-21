Киевсовет увеличивает бюджетные выплаты за протезы и переоборудование авто, - Кличко

Киевсовет на сегодняшнем заседании проголосует за изменения в программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины", чтобы увеличить финансирование за бюджетные средства изготовления протезов и переоборудования автомобилей для ветеранов с инвалидностью.

Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Столица продолжает помогать и нашим бойцам на фронте, и ветеранам, которые возвращаются с войны. Сегодня Киевсовет должен рассмотреть изменения в городскую целевую программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины". Речь идет о софинансировании протезов повышенной функциональности для киевлян-Защитников и Защитниц. Также в изменениях в программу говорится о компенсации средств за переоборудование авто людям с инвалидностью", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что столица будет оплачивать изготовление протезов дополнительно к государственной помощи.

"Современные протезы - это возможность улучшить качество жизни для людей, которые получили инвалидность, защищая Украину. Максимальная стоимость, которую оплачивает им государство, - до 2-х млн грн. Киев дополнительно будет оплачивать изготовление протезов высокой функциональности и комфорта. Еще до 1,5 млн грн на одного человека", - подчеркнул Кличко.

Он также сообщил, что Киев уже в течение года предоставляет компенсацию за приобретение автомобиля. Впрочем, часто человек уже имеет авто, но не может им пользоваться, потому что не имеет средств, чтобы переоборудовать его. Теперь ветераны смогут получать от города компенсацию за переоборудование авто, подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что согласно договоренностям Виталия Кличко с мэром Берлина Каем Вегнером, в Киеве на базе одной из коммунальных больниц создается "Берлинско-Киевский центр протезирования".

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