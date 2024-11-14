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Дроны, РЭБы, генераторы, обогреватели, - Кличко передал трем бригадам помощь

Виталий Кличко отправил защитникам на передовую очередную партию необходимого оборудования, которое было приобретено за небюджетные средства.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

мер Києва Кличко передає допомогу на фронт

"Сегодня нашим защитникам на фронт - на Донецкое и Харьковское направления - отправили очередную партию оснащения в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства). В частности, 100 ночных fpv-дронов, 5 БпЛА Mavic 3Т, 8 систем РЭБ, 10 генераторов, 10 устройств "Экофло", 10 обогревателей. А также - бронированный микроавтобус", - сообщил Кличко.

Допомога від Кличка військовим на фронт
Допомога від Кличка військовим на фронт

Мэр Киева отметил, что эту помощь получат бойцы 63-й ОМБр, 42-й ОМБр и 241-й бригады ТрО.

Читайте также: Бойцы 112-й бригады ТРО получили от громады Киева 130 систем РЭБ и дроны-разведчики, - Кличко

"Столица продолжает делать все, чтобы поддерживать и помогать нашим защитникам. И за средства громады, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев в текущем году уже выделил на помощь Силам обороны 8,6 млрд грн. Это больше, чем за весь прошлый год (7,5 млрд).

Автор: 

Кличко Виталий (4637) дроны (3869) РЭБ (125)


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Ще один барига лютує.Одні відосики штампують,інші працюють....
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14.11.2024 22:02 Ответить
як завжди. Робити - не членом по роялю.
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14.11.2024 22:03 Ответить
Зермаки: "За таке треба суворо карати !".
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14.11.2024 22:04 Ответить
Щира подяка Віталію Кличку за безперервну допомогу нашим
Воїнам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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14.11.2024 22:07 Ответить
Завтра до Кличка з перевіркою люди Татарова.

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14.11.2024 22:10 Ответить
Порох та Кличко - ці двоє ще відстоюють та допомогають ЗСУ стримувати рашистів. Деж, зелене ган.....ще, твоя формула миру та план перемоги - а тиша, *****, повна. Тварини зеленошкірі - знищили всіх хто захишав Україну. І зараз з прокурорами, суддями, дбеерами.. і всякою такою ж хернею здадуть країну.
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14.11.2024 22:13 Ответить
ця допомога, судячи з тексту - з місцевого бюджету столиці... Хоч так...
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14.11.2024 22:48 Ответить
 
 