Дроны, РЭБы, генераторы, обогреватели, - Кличко передал трем бригадам помощь

Виталий Кличко отправил защитникам на передовую очередную партию необходимого оборудования, которое было приобретено за небюджетные средства.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня нашим защитникам на фронт - на Донецкое и Харьковское направления - отправили очередную партию оснащения в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства). В частности, 100 ночных fpv-дронов, 5 БпЛА Mavic 3Т, 8 систем РЭБ, 10 генераторов, 10 устройств "Экофло", 10 обогревателей. А также - бронированный микроавтобус", - сообщил Кличко.





Мэр Киева отметил, что эту помощь получат бойцы 63-й ОМБр, 42-й ОМБр и 241-й бригады ТрО.

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"Столица продолжает делать все, чтобы поддерживать и помогать нашим защитникам. И за средства громады, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Киев в текущем году уже выделил на помощь Силам обороны 8,6 млрд грн. Это больше, чем за весь прошлый год (7,5 млрд).