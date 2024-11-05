Бойцы 112-й бригады ТРО получили от громады Киева 130 систем РЭБ и дроны-разведчики, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады столицы партию помощи 112-й отдельной бригаде Территориальной обороны Киева. Бойцы получили от киевлян 130 систем РЭБ и дроны-разведчики.

Об этом Кличко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передали от громады столицы на фронт очередную партию помощи. В частности, 130 систем РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) различного типа - окопные и автомобильные, которые так необходимы нашим бойцам. И 6 дронов-разведчиков. Благодаря РЭБ можно выявлять радио-, мобильную или спутниковую связь и препятствовать ей, выводить из строя электронику, спутниковую навигацию врага. И дезориентировать в пространстве, изменив координаты на ложные", - написал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что с начала года столица выделила на помощь 112-й бригаде 600 млн грн.

"Эти РЭБы, стоимостью 87 млн грн, закуплены, в частности, из этих бюджетных средств, полученных бригадой. Мы продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Он также вручил бойцам 112-й бригады награды от столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко передал от громады Киева большую партию дронов 5 штурмовой бригаде на Донбасс

Ранее сообщалось, что с начала года Киев выделил на помощь военным уже 8,6 млрд грн. Это больше, чем за весь прошлый год (7,5 млрд). В частности, в этом году на фронт отправились более 12 000 БпЛА различных типов от громады столицы, еще более 2500 БпЛА защитники получили в качестве благотворительной помощи.