Бойцы 112-й бригады ТРО получили от громады Киева 130 систем РЭБ и дроны-разведчики, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады столицы партию помощи 112-й отдельной бригаде Территориальной обороны Киева. Бойцы получили от киевлян 130 систем РЭБ и дроны-разведчики.
Об этом Кличко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передали от громады столицы на фронт очередную партию помощи. В частности, 130 систем РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) различного типа - окопные и автомобильные, которые так необходимы нашим бойцам. И 6 дронов-разведчиков. Благодаря РЭБ можно выявлять радио-, мобильную или спутниковую связь и препятствовать ей, выводить из строя электронику, спутниковую навигацию врага. И дезориентировать в пространстве, изменив координаты на ложные", - написал Кличко.
Мэр Киева также отметил, что с начала года столица выделила на помощь 112-й бригаде 600 млн грн.
"Эти РЭБы, стоимостью 87 млн грн, закуплены, в частности, из этих бюджетных средств, полученных бригадой. Мы продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.
Он также вручил бойцам 112-й бригады награды от столицы.
Ранее сообщалось, что с начала года Киев выделил на помощь военным уже 8,6 млрд грн. Это больше, чем за весь прошлый год (7,5 млрд). В частности, в этом году на фронт отправились более 12 000 БпЛА различных типов от громады столицы, еще более 2500 БпЛА защитники получили в качестве благотворительной помощи.
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Ви, пане, начебто адекватна людина і маєте розуміння про економіку, логістику, бюджет... А тут отак хейтите...
Якщо вас, пане, втішить, то цьогоріч, за 3 квартали, з бюджету Києва на забезпечення військових було виділено більше 8,5млрд (за минулий рік - 7,4млрд, здається). А ще є те, що брати Клички передають від себе, власним коштом.
Запобігаючи вашій реакції скажу: до Кличка в мене теж є питання...
2 . Ви їздите не по лайну а по ДУШАМ загіблих солдат. Трохи постояти у корках під час такой війни це проблема всього вашего життя?
А от як передати кошти військовим з бюджету і не сісти за це - не знаю. ПДФО вилучили, допомагати можуть тільки тим підрозділам, що розташовані/зареєстровані на території громади... До того ж у цих саме корках стоять і волонтери, і військові, що приїхали до столиці за дозволами чи зі звітами... Та й вантажів через столицю йде немало...
Спитайте у Кнесета, як передати. Шо, ВР закон не може розробити та прийняти, як передавати?
А ВРУ без відмашки від дєрьмака навіть "до вітру" боїться ходити....
А як по душам загіблих солдат вам їздится? Чи вам насрати на них, головне шоб асфальт був новий та у корках не стояти 15 - 45 хвилин?
То не до мене, а до боневтіка - "Велике будівництво" не я вигадав. Це по-перше.
По-друге, спробуйте змінити закон (а бюджет - то є закон) без КМУ чи ВРУ. Чиї вони нагадати?
По-третє, ви, пане, навіть не відреагували на мою фразу про волонтерів та військових. Чи то вам, пане, не цікаво і не відповідає вашому баченню світу? До того ж, деякі дороги зменшили час проїхду столиці транзитним транспортом (в тому числі і для забезпечення ЗСУ)...
Далі можу ще розписувати: "а яким боком Кличко до Курахувого чи Покровська?", "А як будували трасу на Вовчанськ, але не будували оборонних споруд на Харківщині і при тому всі лишились на своїх посадах?" і т.п.
Але в новині йде мова про київську громаду і Кличка.Стосовно цього я й висловив свою думку. Якщо вона вам не до вподоби - ігноруйте! Але звинувачувати на пустому місці мене (при цьому не знаючи ні хто я, ні чим займаюсь) в тому, що мені "насрати на них, головне шоб асфальт був новий та у корках не стояти" - то вже занадто.
Може і не вам мені розповідати за волонтерів.
Київська громада у основній своїй масі - гівно нації. Не згодни* Пройдится по центру Києва, ТРЦ, клюбам та кабакам.
А те, що тільки "зелені" можуть робити все, що схочуть, коли при владі, а інших чатує ЗАКОН і реальні судові впровадження, вас, пане, не цікавить? Кличко міг спокійно вкрасти ці гроші, як призначенці Банкової на "барабанах" чи сховищах, а потім сказати, що все з'їли миші (чи ще щось таке), але хоч щось відпрацьовується! А якщо це "щось" хоч трохи робить життя не таким стресовим, то я тільки "ЗА"!
А ці ваши простирадла мені не потрібні.
Можу доповнити: оскільки не маю можливості вплинути на перебіг подій.
Коли кожні три місяці чи пів року ремонтують одну й ту ж саму полосу руху - мене це бісить, коли у дворі десь на околиці ремонтують тротуар, по якому за добу пройде пара людей - мене це бісить, коли везу людину з травмою хребта і майже зупиняюсь перед вирвою щоб переїхати її, бо в людини від болю очі на лоба лізуть - мене це бісить. То які в мене відчуття повинні бути?
А те, що ви для себе вирішили ще на початку нашого спілкування залиште собі.