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Бойцы 112-й бригады ТРО получили от громады Киева 130 систем РЭБ и дроны-разведчики, - Кличко

Кличко передав дрони та РЕБ 112 бригаді ТрО

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады столицы партию помощи 112-й отдельной бригаде Территориальной обороны Киева. Бойцы получили от киевлян 130 систем РЭБ и дроны-разведчики.

Об этом Кличко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передали от громады столицы на фронт очередную партию помощи. В частности, 130 систем РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) различного типа - окопные и автомобильные, которые так необходимы нашим бойцам. И 6 дронов-разведчиков. Благодаря РЭБ можно выявлять радио-, мобильную или спутниковую связь и препятствовать ей, выводить из строя электронику, спутниковую навигацию врага. И дезориентировать в пространстве, изменив координаты на ложные", - написал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что с начала года столица выделила на помощь 112-й бригаде 600 млн грн.

"Эти РЭБы, стоимостью 87 млн грн, закуплены, в частности, из этих бюджетных средств, полученных бригадой. Мы продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Он также вручил бойцам 112-й бригады награды от столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко передал от громады Киева большую партию дронов 5 штурмовой бригаде на Донбасс

Ранее сообщалось, что с начала года Киев выделил на помощь военным уже 8,6 млрд грн. Это больше, чем за весь прошлый год (7,5 млрд). В частности, в этом году на фронт отправились более 12 000 БпЛА различных типов от громады столицы, еще более 2500 БпЛА защитники получили в качестве благотворительной помощи.

Автор: 

Киев (25792) Кличко Виталий (4660) дроны (4201) РЭБ (138)


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Топ комментарии
+10
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05.11.2024 20:48 Ответить
+10
Віталію щира подяка за допомогу нашій арміі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.11.2024 20:52 Ответить
+9
Дякуємо пану Кличко , і громаді Києва !
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05.11.2024 21:10 Ответить
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05.11.2024 20:48 Ответить
Віталію щира подяка за допомогу нашій арміі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.11.2024 20:52 Ответить
Дякуємо пану Кличко , і громаді Києва !
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05.11.2024 21:10 Ответить
Значить Татаров дасть вказівку арештувати рахунки громади Києва.
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05.11.2024 21:11 Ответить
Менш будував би шляхопроводів, доріг та іншого гівна під час війни, то і передати зміг би міліарда на 3 -4 більше, а так молодець, молодець.
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05.11.2024 21:14 Ответить
Дійсно, гімно то все! І робочі місця з "білою" зарплатнею - фігня, і сплачені з цього податки - фігня, і законодавство - фігня... Краще їздити по лайну та вирвах, стояти годинами в тягнучках та корках, коли шлях від околиці до центру (приблизно 15км) займає годину, а то й більше. От нашо ото все, правда?
Ви, пане, начебто адекватна людина і маєте розуміння про економіку, логістику, бюджет... А тут отак хейтите...
Якщо вас, пане, втішить, то цьогоріч, за 3 квартали, з бюджету Києва на забезпечення військових було виділено більше 8,5млрд (за минулий рік - 7,4млрд, здається). А ще є те, що брати Клички передають від себе, власним коштом.

Запобігаючи вашій реакції скажу: до Кличка в мене теж є питання...
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05.11.2024 21:46 Ответить
1. Будувати треба не це гівно а фортіфікацію. Робочи місца, білазп тощо.
2 . Ви їздите не по лайну а по ДУШАМ загіблих солдат. Трохи постояти у корках під час такой війни це проблема всього вашего життя?
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06.11.2024 06:06 Ответить
Там, де я дуже часто їзжу з фортифікаціями все норм. "Міксери" свого часу знатні тягнучки робили (звісно, що не у 21-му році, а у 23-24 роках).
А от як передати кошти військовим з бюджету і не сісти за це - не знаю. ПДФО вилучили, допомагати можуть тільки тим підрозділам, що розташовані/зареєстровані на території громади... До того ж у цих саме корках стоять і волонтери, і військові, що приїхали до столиці за дозволами чи зі звітами... Та й вантажів через столицю йде немало...
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06.11.2024 11:37 Ответить
То мабуть не під Кураховим з Покровськом ваш шлях. То може десь у Конче Заспі міксери?
Спитайте у Кнесета, як передати. Шо, ВР закон не може розробити та прийняти, як передавати?
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06.11.2024 11:40 Ответить
Ну ми ж про Київ, наче, говорили....
А ВРУ без відмашки від дєрьмака навіть "до вітру" боїться ходити....
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06.11.2024 18:55 Ответить
От бачте, як я вгадав де ви їздите.
А як по душам загіблих солдат вам їздится? Чи вам насрати на них, головне шоб асфальт був новий та у корках не стояти 15 - 45 хвилин?
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06.11.2024 19:19 Ответить
"А як по душам загіблих солдат вам їздится?" (с)
То не до мене, а до боневтіка - "Велике будівництво" не я вигадав. Це по-перше.
По-друге, спробуйте змінити закон (а бюджет - то є закон) без КМУ чи ВРУ. Чиї вони нагадати?
По-третє, ви, пане, навіть не відреагували на мою фразу про волонтерів та військових. Чи то вам, пане, не цікаво і не відповідає вашому баченню світу? До того ж, деякі дороги зменшили час проїхду столиці транзитним транспортом (в тому числі і для забезпечення ЗСУ)...
Далі можу ще розписувати: "а яким боком Кличко до Курахувого чи Покровська?", "А як будували трасу на Вовчанськ, але не будували оборонних споруд на Харківщині і при тому всі лишились на своїх посадах?" і т.п.

Але в новині йде мова про київську громаду і Кличка.Стосовно цього я й висловив свою думку. Якщо вона вам не до вподоби - ігноруйте! Але звинувачувати на пустому місці мене (при цьому не знаючи ні хто я, ні чим займаюсь) в тому, що мені "насрати на них, головне шоб асфальт був новий та у корках не стояти" - то вже занадто.
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06.11.2024 19:39 Ответить
Саме до вас. Яки відчуття коли їдите по новому асфальту, або шляхопроводу, тоб то по душам загиблих солдат. Ваше особисте відчуття. До речи я вас не звинуватив а запитав - чи насрати вам .... відповідь проста, або так або ні. Бо дуже багато у громаді Києва саме насрати.
Може і не вам мені розповідати за волонтерів.
Київська громада у основній своїй масі - гівно нації. Не згодни* Пройдится по центру Києва, ТРЦ, клюбам та кабакам.
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06.11.2024 20:14 Ответить
Добре! Запитаю напряму: яким чином київський бюджет, за кошти якого збудовані оборонні споруди навколо Києва, з якого виділяються кошти на ту ж 112 бригаду, з якого йдуть кошти на забезпечення сім'ям військових, з якого забеспечується життєдіяльність міста, який є законом і зміни до якого не залежать від громади Києва, а проходять погодження в КМУ (мінімум), а то й ВРУ і на що я не можу вплинути впливає на мої відчуття/почуття? Я просто сприймаю це як подію, що сталася. Вам це важливо було почути?
А те, що тільки "зелені" можуть робити все, що схочуть, коли при владі, а інших чатує ЗАКОН і реальні судові впровадження, вас, пане, не цікавить? Кличко міг спокійно вкрасти ці гроші, як призначенці Банкової на "барабанах" чи сховищах, а потім сказати, що все з'їли миші (чи ще щось таке), але хоч щось відпрацьовується! А якщо це "щось" хоч трохи робить життя не таким стресовим, то я тільки "ЗА"!
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06.11.2024 21:10 Ответить
Ви так і не відповіли на просте запитання.
А ці ваши простирадла мені не потрібні.
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06.11.2024 21:33 Ответить
Добре, повторю: "Я просто сприймаю це як подію, що сталася."
Можу доповнити: оскільки не маю можливості вплинути на перебіг подій.
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07.11.2024 10:43 Ответить
Резумуємо - вам пох.... .
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07.11.2024 12:21 Ответить
Ви це про мене думали від першого мого допису і підводили мене, щоб я так і відповів, тому всі мої дописи з аргументацію вас не цікавили. Це зрозуміло. Але...

Коли кожні три місяці чи пів року ремонтують одну й ту ж саму полосу руху - мене це бісить, коли у дворі десь на околиці ремонтують тротуар, по якому за добу пройде пара людей - мене це бісить, коли везу людину з травмою хребта і майже зупиняюсь перед вирвою щоб переїхати її, бо в людини від болю очі на лоба лізуть - мене це бісить. То які в мене відчуття повинні бути?
А те, що ви для себе вирішили ще на початку нашого спілкування залиште собі.
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07.11.2024 12:29 Ответить
Негайно заблокувати рахунки Кличку, де це бачено щоб мери чи депутати допомагали власному війську під час війни.
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05.11.2024 21:48 Ответить
Дякую
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06.11.2024 00:22 Ответить
 
 