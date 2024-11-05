Бійці 112-ї бригади ТрО отримали від громади Києва 130 систем РЕБ та дрони-розвідники, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці партію допомоги 112 окремій бригаді Територіальної оборони Києва. Бійці отримали від киян 130 систем РЕБ та дрони-розвідники.
Про це Кличко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні бійцям 112-ї бригади Тероборони Києва передали від громади столиці на фронт чергову партію допомоги. Зокрема, 130 систем РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби) різного типу - окопні та автомобільні, які так необхідні нашим бійцям. Та 6 дронів-розвідників. Завдяки РЕБ можна виявляти та перешкоджати радіо-, мобільному чи супутниковому зв’язку, виводити з ладу електроніку, супутникову навігацію ворога. Та дезорієнтувати у просторі, змінивши координати на хибні", - написав Кличко.
Мер Києва також зазначив, що від початку року столиця виділила на допомогу 112 бригаді 600 млн грн.
"Ці РЕБи, вартістю 87 млн грн, закуплені, зокрема, з цих бюджетних коштів, отриманих бригадою. Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти", - наголосив Кличко.
Він також вручив бійцям 112-ї бригади нагороди від столиці.
Раніше повідомлялося, що з початку року Київ виділив на допомогу військовим вже 8,6 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млрд). Зокрема, цього року на фронт вирушили понад 12 000 БпЛА різних типів від громади столиці, ще понад 2500 БпЛА захисники отримали в якості благодійної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
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Ви, пане, начебто адекватна людина і маєте розуміння про економіку, логістику, бюджет... А тут отак хейтите...
Якщо вас, пане, втішить, то цьогоріч, за 3 квартали, з бюджету Києва на забезпечення військових було виділено більше 8,5млрд (за минулий рік - 7,4млрд, здається). А ще є те, що брати Клички передають від себе, власним коштом.
Запобігаючи вашій реакції скажу: до Кличка в мене теж є питання...
2 . Ви їздите не по лайну а по ДУШАМ загіблих солдат. Трохи постояти у корках під час такой війни це проблема всього вашего життя?
А от як передати кошти військовим з бюджету і не сісти за це - не знаю. ПДФО вилучили, допомагати можуть тільки тим підрозділам, що розташовані/зареєстровані на території громади... До того ж у цих саме корках стоять і волонтери, і військові, що приїхали до столиці за дозволами чи зі звітами... Та й вантажів через столицю йде немало...
Спитайте у Кнесета, як передати. Шо, ВР закон не може розробити та прийняти, як передавати?
А ВРУ без відмашки від дєрьмака навіть "до вітру" боїться ходити....
А як по душам загіблих солдат вам їздится? Чи вам насрати на них, головне шоб асфальт був новий та у корках не стояти 15 - 45 хвилин?
То не до мене, а до боневтіка - "Велике будівництво" не я вигадав. Це по-перше.
По-друге, спробуйте змінити закон (а бюджет - то є закон) без КМУ чи ВРУ. Чиї вони нагадати?
По-третє, ви, пане, навіть не відреагували на мою фразу про волонтерів та військових. Чи то вам, пане, не цікаво і не відповідає вашому баченню світу? До того ж, деякі дороги зменшили час проїхду столиці транзитним транспортом (в тому числі і для забезпечення ЗСУ)...
Далі можу ще розписувати: "а яким боком Кличко до Курахувого чи Покровська?", "А як будували трасу на Вовчанськ, але не будували оборонних споруд на Харківщині і при тому всі лишились на своїх посадах?" і т.п.
Але в новині йде мова про київську громаду і Кличка.Стосовно цього я й висловив свою думку. Якщо вона вам не до вподоби - ігноруйте! Але звинувачувати на пустому місці мене (при цьому не знаючи ні хто я, ні чим займаюсь) в тому, що мені "насрати на них, головне шоб асфальт був новий та у корках не стояти" - то вже занадто.
Може і не вам мені розповідати за волонтерів.
Київська громада у основній своїй масі - гівно нації. Не згодни* Пройдится по центру Києва, ТРЦ, клюбам та кабакам.
А те, що тільки "зелені" можуть робити все, що схочуть, коли при владі, а інших чатує ЗАКОН і реальні судові впровадження, вас, пане, не цікавить? Кличко міг спокійно вкрасти ці гроші, як призначенці Банкової на "барабанах" чи сховищах, а потім сказати, що все з'їли миші (чи ще щось таке), але хоч щось відпрацьовується! А якщо це "щось" хоч трохи робить життя не таким стресовим, то я тільки "ЗА"!
А ці ваши простирадла мені не потрібні.
Можу доповнити: оскільки не маю можливості вплинути на перебіг подій.
Коли кожні три місяці чи пів року ремонтують одну й ту ж саму полосу руху - мене це бісить, коли у дворі десь на околиці ремонтують тротуар, по якому за добу пройде пара людей - мене це бісить, коли везу людину з травмою хребта і майже зупиняюсь перед вирвою щоб переїхати її, бо в людини від болю очі на лоба лізуть - мене це бісить. То які в мене відчуття повинні бути?
А те, що ви для себе вирішили ще на початку нашого спілкування залиште собі.