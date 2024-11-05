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Бійці 112-ї бригади ТрО отримали від громади Києва 130 систем РЕБ та дрони-розвідники, - Кличко

Кличко передав дрони та РЕБ 112 бригаді ТрО

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці партію допомоги 112 окремій бригаді Територіальної оборони Києва. Бійці отримали від киян 130 систем РЕБ та дрони-розвідники.

Про це Кличко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні бійцям 112-ї бригади Тероборони Києва передали від громади столиці на фронт чергову партію допомоги. Зокрема, 130 систем РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби) різного типу - окопні та автомобільні, які так необхідні нашим бійцям. Та 6 дронів-розвідників. Завдяки РЕБ можна виявляти та перешкоджати радіо-, мобільному чи супутниковому зв’язку, виводити з ладу електроніку, супутникову навігацію ворога. Та дезорієнтувати у просторі, змінивши координати на хибні", - написав Кличко.

Мер Києва також зазначив, що від початку року столиця виділила на допомогу 112 бригаді 600 млн грн.

"Ці РЕБи, вартістю 87 млн грн, закуплені, зокрема, з цих бюджетних коштів, отриманих бригадою. Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти", - наголосив Кличко.

Він також вручив бійцям 112-ї бригади нагороди від столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко передав від громади Києва велику партію дронів 5 штурмовій бригаді на Донбас

Раніше повідомлялося, що з початку року Київ виділив на допомогу військовим вже 8,6 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млрд). Зокрема, цього року на фронт вирушили понад 12 000 БпЛА різних типів від громади столиці, ще понад 2500 БпЛА захисники отримали в якості благодійної допомоги.

Автор: 

Київ (19791) Кличко Віталій (3536) дрони (5006) РЕБ (165)


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Топ коментарі
+10
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05.11.2024 20:48 Відповісти
+10
Віталію щира подяка за допомогу нашій арміі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.11.2024 20:52 Відповісти
+9
Дякуємо пану Кличко , і громаді Києва !
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05.11.2024 21:10 Відповісти
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05.11.2024 20:48 Відповісти
Віталію щира подяка за допомогу нашій арміі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.11.2024 20:52 Відповісти
Дякуємо пану Кличко , і громаді Києва !
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05.11.2024 21:10 Відповісти
Значить Татаров дасть вказівку арештувати рахунки громади Києва.
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05.11.2024 21:11 Відповісти
Менш будував би шляхопроводів, доріг та іншого гівна під час війни, то і передати зміг би міліарда на 3 -4 більше, а так молодець, молодець.
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05.11.2024 21:14 Відповісти
Дійсно, гімно то все! І робочі місця з "білою" зарплатнею - фігня, і сплачені з цього податки - фігня, і законодавство - фігня... Краще їздити по лайну та вирвах, стояти годинами в тягнучках та корках, коли шлях від околиці до центру (приблизно 15км) займає годину, а то й більше. От нашо ото все, правда?
Ви, пане, начебто адекватна людина і маєте розуміння про економіку, логістику, бюджет... А тут отак хейтите...
Якщо вас, пане, втішить, то цьогоріч, за 3 квартали, з бюджету Києва на забезпечення військових було виділено більше 8,5млрд (за минулий рік - 7,4млрд, здається). А ще є те, що брати Клички передають від себе, власним коштом.

Запобігаючи вашій реакції скажу: до Кличка в мене теж є питання...
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05.11.2024 21:46 Відповісти
1. Будувати треба не це гівно а фортіфікацію. Робочи місца, білазп тощо.
2 . Ви їздите не по лайну а по ДУШАМ загіблих солдат. Трохи постояти у корках під час такой війни це проблема всього вашего життя?
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06.11.2024 06:06 Відповісти
Там, де я дуже часто їзжу з фортифікаціями все норм. "Міксери" свого часу знатні тягнучки робили (звісно, що не у 21-му році, а у 23-24 роках).
А от як передати кошти військовим з бюджету і не сісти за це - не знаю. ПДФО вилучили, допомагати можуть тільки тим підрозділам, що розташовані/зареєстровані на території громади... До того ж у цих саме корках стоять і волонтери, і військові, що приїхали до столиці за дозволами чи зі звітами... Та й вантажів через столицю йде немало...
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06.11.2024 11:37 Відповісти
То мабуть не під Кураховим з Покровськом ваш шлях. То може десь у Конче Заспі міксери?
Спитайте у Кнесета, як передати. Шо, ВР закон не може розробити та прийняти, як передавати?
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06.11.2024 11:40 Відповісти
Ну ми ж про Київ, наче, говорили....
А ВРУ без відмашки від дєрьмака навіть "до вітру" боїться ходити....
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06.11.2024 18:55 Відповісти
От бачте, як я вгадав де ви їздите.
А як по душам загіблих солдат вам їздится? Чи вам насрати на них, головне шоб асфальт був новий та у корках не стояти 15 - 45 хвилин?
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06.11.2024 19:19 Відповісти
"А як по душам загіблих солдат вам їздится?" (с)
То не до мене, а до боневтіка - "Велике будівництво" не я вигадав. Це по-перше.
По-друге, спробуйте змінити закон (а бюджет - то є закон) без КМУ чи ВРУ. Чиї вони нагадати?
По-третє, ви, пане, навіть не відреагували на мою фразу про волонтерів та військових. Чи то вам, пане, не цікаво і не відповідає вашому баченню світу? До того ж, деякі дороги зменшили час проїхду столиці транзитним транспортом (в тому числі і для забезпечення ЗСУ)...
Далі можу ще розписувати: "а яким боком Кличко до Курахувого чи Покровська?", "А як будували трасу на Вовчанськ, але не будували оборонних споруд на Харківщині і при тому всі лишились на своїх посадах?" і т.п.

Але в новині йде мова про київську громаду і Кличка.Стосовно цього я й висловив свою думку. Якщо вона вам не до вподоби - ігноруйте! Але звинувачувати на пустому місці мене (при цьому не знаючи ні хто я, ні чим займаюсь) в тому, що мені "насрати на них, головне шоб асфальт був новий та у корках не стояти" - то вже занадто.
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06.11.2024 19:39 Відповісти
Саме до вас. Яки відчуття коли їдите по новому асфальту, або шляхопроводу, тоб то по душам загиблих солдат. Ваше особисте відчуття. До речи я вас не звинуватив а запитав - чи насрати вам .... відповідь проста, або так або ні. Бо дуже багато у громаді Києва саме насрати.
Може і не вам мені розповідати за волонтерів.
Київська громада у основній своїй масі - гівно нації. Не згодни* Пройдится по центру Києва, ТРЦ, клюбам та кабакам.
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06.11.2024 20:14 Відповісти
Добре! Запитаю напряму: яким чином київський бюджет, за кошти якого збудовані оборонні споруди навколо Києва, з якого виділяються кошти на ту ж 112 бригаду, з якого йдуть кошти на забезпечення сім'ям військових, з якого забеспечується життєдіяльність міста, який є законом і зміни до якого не залежать від громади Києва, а проходять погодження в КМУ (мінімум), а то й ВРУ і на що я не можу вплинути впливає на мої відчуття/почуття? Я просто сприймаю це як подію, що сталася. Вам це важливо було почути?
А те, що тільки "зелені" можуть робити все, що схочуть, коли при владі, а інших чатує ЗАКОН і реальні судові впровадження, вас, пане, не цікавить? Кличко міг спокійно вкрасти ці гроші, як призначенці Банкової на "барабанах" чи сховищах, а потім сказати, що все з'їли миші (чи ще щось таке), але хоч щось відпрацьовується! А якщо це "щось" хоч трохи робить життя не таким стресовим, то я тільки "ЗА"!
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06.11.2024 21:10 Відповісти
Ви так і не відповіли на просте запитання.
А ці ваши простирадла мені не потрібні.
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06.11.2024 21:33 Відповісти
Добре, повторю: "Я просто сприймаю це як подію, що сталася."
Можу доповнити: оскільки не маю можливості вплинути на перебіг подій.
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07.11.2024 10:43 Відповісти
Резумуємо - вам пох.... .
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07.11.2024 12:21 Відповісти
Ви це про мене думали від першого мого допису і підводили мене, щоб я так і відповів, тому всі мої дописи з аргументацію вас не цікавили. Це зрозуміло. Але...

Коли кожні три місяці чи пів року ремонтують одну й ту ж саму полосу руху - мене це бісить, коли у дворі десь на околиці ремонтують тротуар, по якому за добу пройде пара людей - мене це бісить, коли везу людину з травмою хребта і майже зупиняюсь перед вирвою щоб переїхати її, бо в людини від болю очі на лоба лізуть - мене це бісить. То які в мене відчуття повинні бути?
А те, що ви для себе вирішили ще на початку нашого спілкування залиште собі.
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07.11.2024 12:29 Відповісти
Негайно заблокувати рахунки Кличку, де це бачено щоб мери чи депутати допомагали власному війську під час війни.
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05.11.2024 21:48 Відповісти
Дякую
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06.11.2024 00:22 Відповісти
 
 