Кличко передав від громади Києва велику партію дронів 5 штурмовій бригаді на Донбас
Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади 550 дронів різних типів 5 окремій штурмовій Київській бригаді.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні від громади столиці передали бійцям 5-ї окремої київської штурмової бригади ще 550 дронів. Зокрема, на Донбас вирушать 150 дронів Mavic 3T та 400 Mavic 3 PRO, які допоможуть нашим захисникам у виконанні бойових завдань", - повідомив Кличко.
Мер нагадав, що наприкінці літа військовим цієї бригади Київ вже передавав 600 безпілотників. В тому числі 300 FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів Mavic.
"Загалом від початку цього року 5-й штурмовій на оснащення Київ виділив з бюджету міста 650 млн грн. Продовжуємо допомагати нашим захисникам! І постійно шукаємо для цього будь-які можливості", - наголосив мер столиці.
Раніше повідомлялося, що Кличко передав від громади столиці 750 дронів бійцям бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та ще 750 БпЛА – трьом бригадам на Харківський напрямок.
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