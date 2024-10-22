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Новини
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Кличко передав від громади Києва велику партію дронів 5 штурмовій бригаді на Донбас

Мер Києва Кличко передав дрони 5 штурмовій бригаді

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади 550 дронів різних типів 5 окремій штурмовій Київській бригаді.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні від громади столиці передали бійцям 5-ї окремої київської штурмової бригади ще 550 дронів. Зокрема, на Донбас вирушать 150 дронів Mavic 3T та 400 Mavic 3 PRO, які допоможуть нашим захисникам у виконанні бойових завдань", - повідомив Кличко.

Мер нагадав, що наприкінці літа військовим цієї бригади Київ вже передавав 600 безпілотників. В тому числі 300 FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів Mavic.

Мер Києва Кличко передав дрони 5 штурмовій бригаді

"Загалом від початку цього року 5-й штурмовій на оснащення Київ виділив з бюджету міста 650 млн грн. Продовжуємо допомагати нашим захисникам! І постійно шукаємо для цього будь-які можливості", - наголосив мер столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громада Києва передала 750 "Мавіків" та FPV-дронів бригаді ім. Богдана Хмельницького, - Кличко

Раніше повідомлялося, що Кличко передав від громади столиці 750 дронів бійцям бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та ще 750 БпЛА – трьом бригадам на Харківський напрямок.

Автор: 

Київ (19665) Кличко Віталій (3527) дрони (4913) 5 ОШБр (112) МСЕК (103)


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22.10.2024 16:50 Відповісти
Бичок
Потушенний- від звичокююю
Зажигалктиюю...
Можее бути...
ЯДЕРНРЮ мочалкрю....

Звістно....
Такі, як я!

Залегли!

Повінниці обстріли...

Ваших могил - батьків-

Обстріли....
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22.10.2024 17:04 Відповісти
Клічко красава!
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22.10.2024 17:13 Відповісти
А, що й треба було довести..Кличко хтось здав, що він від громади закупив необхідне - ото й з ранку про товаришів його щаступників хвилю прогнали.
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22.10.2024 17:17 Відповісти
 
 