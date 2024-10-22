Кличко передав від громади Києва велику партію дронів 5 штурмовій бригаді на Донбас

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади 550 дронів різних типів 5 окремій штурмовій Київській бригаді.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні від громади столиці передали бійцям 5-ї окремої київської штурмової бригади ще 550 дронів. Зокрема, на Донбас вирушать 150 дронів Mavic 3T та 400 Mavic 3 PRO, які допоможуть нашим захисникам у виконанні бойових завдань", - повідомив Кличко.

Мер нагадав, що наприкінці літа військовим цієї бригади Київ вже передавав 600 безпілотників. В тому числі 300 FPV-дронів, обладнаних тепловізійними камерами, та 300 дронів Mavic.

"Загалом від початку цього року 5-й штурмовій на оснащення Київ виділив з бюджету міста 650 млн грн. Продовжуємо допомагати нашим захисникам! І постійно шукаємо для цього будь-які можливості", - наголосив мер столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громада Києва передала 750 "Мавіків" та FPV-дронів бригаді ім. Богдана Хмельницького, - Кличко

Раніше повідомлялося, що Кличко передав від громади столиці 750 дронів бійцям бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та ще 750 БпЛА – трьом бригадам на Харківський напрямок.