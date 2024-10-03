УКР
909 13

Громада Києва передала 750 "Мавіків" та FPV-дронів бригаді ім. Богдана Хмельницького, - Кличко

Чергову партію допомоги від столичної громади отримали бійці президентської бригади – 750 дронів різних типів.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Кличко передав дрони у президентську бригаду

"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам. Сьогодні передали 750 дронів різних типів бійцям окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ ЗСУ. На передову, зокрема, вирушили: 100 БпЛА Mavic 3Т, 250 Mavic 3 PRO та 400 дронів FPV10", - повідомив Кличко.

Дрони для окремої президентської бригади ЗСУ

Мер зазначив, що бійці президентської бригади у лютому — березні 2022 року обороняли Киів та його передмістя. Після звільнення окупованих міст і селищ Київщини бригада билася з ворогом на Харківщині, а також на Донбасі - під Бахмутом та Авдіївкою. І сьогодні вона продовжує боронити Україну на найгарячіших ділянках фронту. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кличко привіз чотирьом підрозділам на Донбасі та Куп’янському напрямку дрони та інше оснащення від громади Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З початку цього року Київська громада вже виділила на потреби президентської бригади 100 млн грн, наголосив Кличко. А загальна сума допомоги військовим від киян у 2024 році вже досягла 8,6 млрд грн.

"Нагадаю, цього року, столиця вже виділила для допомоги військовим 8,6 млрд грн. Тільки в вересні від громади Києва ми передали на фронт 1700 дронів Mavic різних типів. Продовжуємо допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості в бюджеті міста, і за небюджетні кошти", - підкреслив Кличко.

Напередодні Кличко повідомляв, що Київ передав бійцям трьох бригад на Харківський напрямок партію нічних fpv-дронів та "Мавіків", системи РЕБ, два ремонтних авто, генератори та Starlink.

Київ (20027) Кличко Віталій (3551) дрони (5293) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (72)
Топ коментарі
+9
Молодець Кличко!!!
показати весь коментар
03.10.2024 20:49
+6
Віталію респект і щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
03.10.2024 21:10
+5
Дякую
показати весь коментар
03.10.2024 21:13
Klitchko!!!! Take my voice!!!
показати весь коментар
03.10.2024 20:39
Молодець Кличко!!!
показати весь коментар
03.10.2024 20:49
у окремій бригаді є свій спонсор який обіцяв міліон дронів
показати весь коментар
03.10.2024 21:06
показати весь коментар
03.10.2024 21:09
"Рівненська громада передала українським захисникам чергову партію дронів."
3.02.2024 15:10
---------
Виявляється не лише Кличко намагається допомогти ЗСУ, а й уся Україна.
показати весь коментар
03.10.2024 21:10
Ну, не вся.... ЗЕ , і шобла, 95- підарський квартал+73 відсотки любителів кривавих шашликів - не рахуються!
показати весь коментар
03.10.2024 21:12
Значить Рівненську громаду викреслюємо к числа 73%?
показати весь коментар
03.10.2024 21:26
Віталію респект і щира подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
03.10.2024 21:10
Дякую
показати весь коментар
03.10.2024 21:13
То добре що Кличко помагає армії , але президентською бригадою повинен опікуватись хтось в чию честь вона названа .
показати весь коментар
03.10.2024 22:21
це ти на шмркленського натякаєш? а хіба воно президент? я не те що воно прострочене, а про те, що по факту воно кончене.
показати весь коментар
03.10.2024 22:36
В зеленій ОПі дупаки запалають, стільки повз їхню касу пливе, і хрінпіду не попіариться.
показати весь коментар
03.10.2024 22:29
 
 