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Новини
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Київ передав захисникам на Харківський напрямок дрони, РЕБи та генератори, - Кличко

Кличко передав дрони на Харківський напрямок

Мер Києва Віталій Кличко передав на Харківський напрямок дрони, РЕБи та інше потрібне обладнання, придбане за позабюджетні кошти.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відправили бійцям трьох бригад на Харківський напрямок, де сьогодні гаряче, чергову партію допомоги. Необхідне оснащення, яке придбали за небюджетні кошти. Зокрема, до захисників поїхали 100 нічних fpv-дронів, 5 БпЛА Mavic, два ремонтних авто, 5 систем РЕБ, два генератори та Starlink", - повідомив Віталій Кличко.

Мер також передав бійцям нагороди від столиці - 15 медалей "Честь. Слава. Держава"".

"Київ продовжує допомагати військовим боронити нашу державу. І виділяючи кошти з бюджету міста, і залучати допомогу та купувати оснащення за небюджетні гроші".

Також читайте: Столична громада передала 3 штурмовій бригаді 1000 FPV-дронів, - Кличко. ФОТО

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвідав чотири бригади на Донбасі та на Купʼянському напрямку. Відвіз захисникам від громади Києва 550 дронів Mavic 3Т, системи РЕБ та антидронові рушниці.

Автор: 

Київ (19549) Кличко Віталій (3519) дрони (4780) РЕБ (157)


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Топ коментарі
+7
Молодець Кличко!!!
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02.10.2024 16:41
+5
Зараз зелені почнуть хейтити..
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02.10.2024 16:43
+2
У Гетманцева и зелених підарів дупу підірвало. 200% гарантії.
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02.10.2024 17:09
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Молодець Кличко!!!
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02.10.2024 16:41 Відповісти
Зараз зелені почнуть хейтити..
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02.10.2024 16:43 Відповісти
Вони вже потроху перефарбовуються
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02.10.2024 17:12 Відповісти
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02.10.2024 16:43 Відповісти
Давайте тоді вже новини про всіх поважних людей які збирають донати для армії. Притула, Стерненко і так далі. Дякую
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02.10.2024 16:54 Відповісти
притула!? за этого сборщика сообщите поподробнее!
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02.10.2024 17:01 Відповісти
притула
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02.10.2024 17:02 Відповісти
в Україні є лише два благодійники: Порошенко і Кличко
всі инші лише просять, а ці тільки звітують з фоточками
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02.10.2024 17:06 Відповісти
Ну, потрібно вітдати належне, у мене з восені 2022 у підрозділі машини "Повернись живим" з деяким обладнанням. Ще їздять майже усі.
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02.10.2024 17:12 Відповісти
У Гетманцева и зелених підарів дупу підірвало. 200% гарантії.
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02.10.2024 17:09 Відповісти
А що передав військовим «громадянин» зеленський зі своїм кодлом?
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02.10.2024 17:11 Відповісти
Податки і обіцянки. А ще винного у всіх халепах намагаються надати.
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02.10.2024 17:14 Відповісти
Віталію щира подяка і респект ,
за постійну допомогу нашим хлопцям , яким дуже важко
воювати без військового обладнання 👍🏼🙏🏼❤️
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02.10.2024 17:40 Відповісти
 
 