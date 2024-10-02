Київ передав захисникам на Харківський напрямок дрони, РЕБи та генератори, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав на Харківський напрямок дрони, РЕБи та інше потрібне обладнання, придбане за позабюджетні кошти.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відправили бійцям трьох бригад на Харківський напрямок, де сьогодні гаряче, чергову партію допомоги. Необхідне оснащення, яке придбали за небюджетні кошти. Зокрема, до захисників поїхали 100 нічних fpv-дронів, 5 БпЛА Mavic, два ремонтних авто, 5 систем РЕБ, два генератори та Starlink", - повідомив Віталій Кличко.

Мер також передав бійцям нагороди від столиці - 15 медалей "Честь. Слава. Держава"".

"Київ продовжує допомагати військовим боронити нашу державу. І виділяючи кошти з бюджету міста, і залучати допомогу та купувати оснащення за небюджетні гроші".

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Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвідав чотири бригади на Донбасі та на Купʼянському напрямку. Відвіз захисникам від громади Києва 550 дронів Mavic 3Т, системи РЕБ та антидронові рушниці.