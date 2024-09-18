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Новини Фото Війна
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Столична громада передала 3 штурмовій бригаді 1000 FPV-дронів, - Кличко. ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади Києва ще одну велику партію дронів бійцям 3 окремої штурмової бригади ЗСУ.

Про це мер повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Кличко передав дрони у 3 штурмову бригаду

"Передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади від громади столиці ще 1000 FPV-дронів. Сьогодні військові бригади воюють на одному з найгарячіших напрямків — харківському. Загалом, з цією партією, від початку цього року військові 3-ї штурмової бригади отримали від Києва 2000 FPV-дронів та 410 БпЛА Mavic 3T, які місто передало нещодавно", - повідомив Кличко.

Мер столиці зазначив, що за час повномасштабної війни на оснащення 3 штурмової Київ спрямував із міського бюджету майже 600 млн грн.

дрони для 3 штурмової бригади

"Нагадаю, загалом, цього року, столиця вже виділила нашим захисникам 8,6 млрд грн. І ми продовжимо допомагати їм і шукати всі можливості для цього! Також постійно залучаємо небюджетні кошти та передаємо бійцям на фронт обладнання в якості благодійної допомоги", - наголосив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвіз понад тисячу дронів від столичної громади кільком бригадам на Харківському напрямку. Зокрема, допомогу від киян отримали 112 та 241 бригади ТрО міста Києва, 3 штурмова бригада та 1 Президентська бригада оперативного призначення "Буревій" НГУ.

Автор: 

Кличко Віталій (3514) дрони (4739) 3 Окрема штурмова бригада (436)


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Моя повага Віталію Кличку .
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18.09.2024 17:57 Відповісти
👏
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18.09.2024 17:58 Відповісти
Зараз набіжать розказуни про "тупого " боксера
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18.09.2024 17:59 Відповісти
Уявляю як рже презедент зеленский - от я розвожу лохів - я передав 50 штук і військові мовчать у тряпочку. А ці ідіоти виклали свої гроші для країни, яка представляється німецької порноактрисою. Одне слово - лохи.
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18.09.2024 18:06 Відповісти
Какая мелочь,зато мямлестерство аж 50.
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18.09.2024 22:11 Відповісти
 
 