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Новости Фото Война
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Столичная громада передала 3-й штурмовой бригаде 1000 FPV-дронов, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады Киева еще одну крупную партию дронов бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Кличко передав дрони у 3 штурмову бригаду

"Передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады от громады столицы еще 1000 FPV-дронов. Сегодня военные бригады воюют на одном из самых горячих направлений - харьковском. В общем, с этой партией, с начала этого года военные 3-й штурмовой бригады получили от Киева 2000 FPV-дронов и 410 БпЛА Mavic 3T, которые город передал недавно", - сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что за время полномасштабной войны на оснащение 3-й штурмовой Киев направил из городского бюджета почти 600 млн грн.

дрони для 3 штурмової бригади

"Напомню, в общем, в этом году, столица уже выделила нашим защитникам 8,6 млрд грн. И мы продолжим помогать им и искать все возможности для этого! Также постоянно привлекаем небюджетные средства и передаем бойцам на фронт оборудование в качестве благотворительной помощи", - подчеркнул Кличко.

Смотрите также: "Киев и дальше будет помогать защитникам", - Кличко передал от громады столицы и благотворителей 500 дронов и РЭБов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отвез более тысячи дронов от столичной громады нескольким бригадам на Харьковском направлении. В частности, помощь от киевлян получили 112-я и 241-я бригады ТрО города Киева, 3-я штурмовая бригада и 1-я Президентская бригада оперативного назначения "Ураган" НГУ.

Автор: 

Кличко Виталий (4642) дроны (3939) 3-я Отдельная штурмовая бригада (422)


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Моя повага Віталію Кличку .
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18.09.2024 17:57 Ответить
👏
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18.09.2024 17:58 Ответить
Зараз набіжать розказуни про "тупого " боксера
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18.09.2024 17:59 Ответить
Уявляю як рже презедент зеленский - от я розвожу лохів - я передав 50 штук і військові мовчать у тряпочку. А ці ідіоти виклали свої гроші для країни, яка представляється німецької порноактрисою. Одне слово - лохи.
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18.09.2024 18:06 Ответить
Какая мелочь,зато мямлестерство аж 50.
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18.09.2024 22:11 Ответить
 
 