Столичная громада передала 3-й штурмовой бригаде 1000 FPV-дронов, - Кличко. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады Киева еще одну крупную партию дронов бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады от громады столицы еще 1000 FPV-дронов. Сегодня военные бригады воюют на одном из самых горячих направлений - харьковском. В общем, с этой партией, с начала этого года военные 3-й штурмовой бригады получили от Киева 2000 FPV-дронов и 410 БпЛА Mavic 3T, которые город передал недавно", - сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что за время полномасштабной войны на оснащение 3-й штурмовой Киев направил из городского бюджета почти 600 млн грн.

"Напомню, в общем, в этом году, столица уже выделила нашим защитникам 8,6 млрд грн. И мы продолжим помогать им и искать все возможности для этого! Также постоянно привлекаем небюджетные средства и передаем бойцам на фронт оборудование в качестве благотворительной помощи", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отвез более тысячи дронов от столичной громады нескольким бригадам на Харьковском направлении. В частности, помощь от киевлян получили 112-я и 241-я бригады ТрО города Киева, 3-я штурмовая бригада и 1-я Президентская бригада оперативного назначения "Ураган" НГУ.