Кличко передал более тысячи дронов от Киевской громады воинам на Харьковщине
Мэр Киева Виталий Кличко привез защитникам на Харьковском направлении большую партию дронов от громады Киева. Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Посетил и поддержал наших защитников на Харьковском направлении, где сегодня идут сложные бои. Отвез и передал от громады столицы нескольким бригадам самое необходимое оснащение. - БпЛА Mavic 3T и Mavic 3E. В общем - более 1 000 дронов Mavic различных типов", - написал Виталий Кличко.
В частности, Кличко передал 112 бригаде территориальной обороны города Киева 180 дронов - 130 Mavic 3T и 50 Mavic 3E. 241 бригада ТрО столицы получила от киевлян 410 дронов (300 Mavic 3T и 110 Mavic 3E), а 3 отдельная штурмовая бригада - 410 Mavic 3T.
Также мэр Киева завез партию "птичек" Mavic 3T 1 Президентской бригаде оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" Нацгвардии Украины.
"Киев выделял и продолжит выделять средства на помощь нашим героическим защитникам. А я продолжу посещать и поддерживать наших бойцов. Также мы привлекаем средства и передаем оборудование в качестве благотворительной помощи (приобретенное не за бюджетные деньги). Помогаем украинским защитникам вместе!" - подчеркнул Виталий Кличко.
Ранее в конце июля Виталий Кличко посетил 4 бригады на Харьковском направлении и на Донбассе. Передал от общины Киева почти полтысячи дронов и системы РЭБ.
Как сообщалось, в 2024 году из бюджета Киева на поддержку ВСУ выделено уже 7,5 млрд гривен.
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