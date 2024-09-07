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Кличко (4455) Харьковщина (5576)

Кличко передал более тысячи дронов от Киевской громады воинам на Харьковщине

Віталій Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко привез защитникам на Харьковском направлении большую партию дронов от громады Киева. Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Посетил и поддержал наших защитников на Харьковском направлении, где сегодня идут сложные бои. Отвез и передал от громады столицы нескольким бригадам самое необходимое оснащение. - БпЛА Mavic 3T и Mavic 3E. В общем - более 1 000 дронов Mavic различных типов", - написал Виталий Кличко.

В частности, Кличко передал 112 бригаде территориальной обороны города Киева 180 дронов - 130 Mavic 3T и 50 Mavic 3E. 241 бригада ТрО столицы получила от киевлян 410 дронов (300 Mavic 3T и 110 Mavic 3E), а 3 отдельная штурмовая бригада - 410 Mavic 3T.

Также читайте: Столичная громада закупила более 1300 беспилотников для защитников и распределяет их между 5 бригадами, - Кличко

Также мэр Киева завез партию "птичек" Mavic 3T 1 Президентской бригаде оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" Нацгвардии Украины.

"Киев выделял и продолжит выделять средства на помощь нашим героическим защитникам. А я продолжу посещать и поддерживать наших бойцов. Также мы привлекаем средства и передаем оборудование в качестве благотворительной помощи (приобретенное не за бюджетные деньги). Помогаем украинским защитникам вместе!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее в конце июля Виталий Кличко посетил 4 бригады на Харьковском направлении и на Донбассе. Передал от общины Киева почти полтысячи дронов и системы РЭБ.

Как сообщалось, в 2024 году из бюджета Киева на поддержку ВСУ выделено уже 7,5 млрд гривен.
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Топ комментарии
+11
а це спецом для тебе, щоб ти не забував: твій ЕрЗе для фронту з своєї кишені (на відміну від Кличка, від Порошенка. від інших волонтерів для ЗСУ) дає лише один *** на клавішах рояля.
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07.09.2024 11:48
+9
Питання суто риторичне. Приблизно як зараз Стефанчук в Італії має дуже важливі переговори з тих питань, яких він не вирішує
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07.09.2024 11:45
+8
Меру столиці щира подяка і респект 👍🏼👍🏼❤️❤️
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07.09.2024 12:22
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Правила форума Совет форумчан
Питання суто риторичне. Приблизно як зараз Стефанчук в Італії має дуже важливі переговори з тих питань, яких він не вирішує
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07.09.2024 11:45 Ответить
Ну вилизувати треба тільки зеленського.
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07.09.2024 14:14 Ответить
Та з натхненням будь які з ЗЕ-слуг замість Віталька би і супроводили, і свої наліпки всюди наклеїли, і попіаритися би, і лайном опозицію залили, і розуміється ще й би половину РОЗКРАЛИ!
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07.09.2024 11:46 Ответить
а це спецом для тебе, щоб ти не забував: твій ЕрЗе для фронту з своєї кишені (на відміну від Кличка, від Порошенка. від інших волонтерів для ЗСУ) дає лише один *** на клавішах рояля.
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07.09.2024 11:48 Ответить
А це він обіцяв ЗСУ, а не вам,особисто приїхати і передати. Щось не так?
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07.09.2024 11:51 Ответить
валя, чи валік , повертайся та коментуй те до чого ти стосунку в Німечині не маєш
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07.09.2024 12:11 Ответить
Біженці, самі незламні патріоти. Не пий валю шнапс з ранку.
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07.09.2024 12:32 Ответить
У керівника є заступники. Тим більше він же не на місяць кудись поїхав. Взагалі у нього візитів багато, просто про цей візит написали
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07.09.2024 13:01 Ответить
Ну ти ж був зайнятий!
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07.09.2024 14:16 Ответить
Якщо тобі цікаво - особисто я , зараз , там ... а ти ?
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07.09.2024 15:08 Ответить
Я схиляю голову перед тими, хто там з нашого боку! Але й тут є що робити для того, щоб, наприклад, Кличко міг доставляти зброю на фронт!
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07.09.2024 15:35 Ответить
Про це і пишу - Кличко не повинен нічого доставляти на фронт , бо це є піар ...
Роби все що треба на посаді мера і цього досить .
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07.09.2024 15:53 Ответить
Якщо не знаєте, то повідомлю, що Києвом зараз керує Попко і підписує й ті документи, які повинен підписувати Кличко!
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07.09.2024 16:00 Ответить
Нехай вас і побратимів там береже доля!
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07.09.2024 16:01 Ответить
дякую
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07.09.2024 16:28 Ответить
Кличко продолжает спонсировать россию, благодаря очередной партии товара до 1000 кацапских баб скоро станут миллионершами
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07.09.2024 11:37 Ответить
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07.09.2024 11:56 Ответить
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07.09.2024 12:12 Ответить
Дякую ...зрозуміла 🙂 перевірю
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07.09.2024 12:25 Ответить
щойно сам задонатив. тобто - перевірив. Підтверджується.
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07.09.2024 13:03 Ответить
Те що Кличко патріот сумнівів немає ,що до його професіоналізму є питаня ,а ось "найвеличніший"лише висьміював Україну і українців на замовлення як російських так і проросійських кураторів.
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07.09.2024 12:06 Ответить
Зараз зелених переклинить, стільки на фронт і поза їхньою ''касою''.
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07.09.2024 12:14 Ответить
Меру столиці щира подяка і респект 👍🏼👍🏼❤️❤️
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07.09.2024 12:22 Ответить
Віталію і його громаді повага.🤝
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07.09.2024 12:47 Ответить
Дякую
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07.09.2024 23:32 Ответить
 
 