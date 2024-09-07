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Новини
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Кличко (3477) Харківщина (6053)

Кличко передав понад тисячу дронів від Київської громади воїнам на Харківщині

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко привіз захисникам на Харківському напрямку велику партію дронів від громади Києва. Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Відвідав та підтримав наших захисників на Харківському напрямку, де сьогодні тривають складні бої. Відвіз і передав від громади столиці кільком бригадам найнеобхідніше оснащення. - БпЛА Mavic 3T та Mavic 3E. Загалом - понад 1 000 дронів Mavic різних типів", - написав Віталій Кличко.

Зокрема, Кличко передав 112 бригаді територіальної оборони міста Києва 180 дронів - 130 Mavic 3T і 50 Mavic 3E. 241 бригада ТрО столиці отримала від киян 410 дронів (300 Mavic 3T та 110 Mavic 3E), а 3 окрема штурмова бригада - 410 Mavic 3T.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столична громада закупила понад 1300 безпілотників для захисників та розподіляє їх між 5 бригадами, - Кличко

Також мер Києва завіз партію "пташок" Mavic 3T 1 Президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" Нацгвардії України.

"Київ виділяв і продовжить виділяти кошти на допомогу нашим героїчним захисникам. А я продовжу відвідувати і підтримувати наших бійців. Також ми залучаємо кошти та передаємо обладнання в якості благодійної допомоги (придбане не за бюджетні гроші). Допомагаємо українським захисникам разом! " - наголосив Віталій Кличко.

Раніше наприкінці липня Віталій Кличко відвідав 4 бригади на Харківському напрямку і на Донбасі. Передав від громади Києва майже півтисячі дронів та системи РЕБ.

Як повідомлялося, у 2024 році з бюджету Києва на підтримку ЗСУ виділено вже 7,5 млрд гривень.

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Топ коментарі
+11
а це спецом для тебе, щоб ти не забував: твій ЕрЗе для фронту з своєї кишені (на відміну від Кличка, від Порошенка. від інших волонтерів для ЗСУ) дає лише один *** на клавішах рояля.
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07.09.2024 11:48
+9
Питання суто риторичне. Приблизно як зараз Стефанчук в Італії має дуже важливі переговори з тих питань, яких він не вирішує
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07.09.2024 11:45
+8
Меру столиці щира подяка і респект 👍🏼👍🏼❤️❤️
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07.09.2024 12:22
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Питання суто риторичне. Приблизно як зараз Стефанчук в Італії має дуже важливі переговори з тих питань, яких він не вирішує
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07.09.2024 11:45 Відповісти
Ну вилизувати треба тільки зеленського.
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07.09.2024 14:14 Відповісти
Та з натхненням будь які з ЗЕ-слуг замість Віталька би і супроводили, і свої наліпки всюди наклеїли, і попіаритися би, і лайном опозицію залили, і розуміється ще й би половину РОЗКРАЛИ!
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07.09.2024 11:46 Відповісти
а це спецом для тебе, щоб ти не забував: твій ЕрЗе для фронту з своєї кишені (на відміну від Кличка, від Порошенка. від інших волонтерів для ЗСУ) дає лише один *** на клавішах рояля.
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07.09.2024 11:48 Відповісти
А це він обіцяв ЗСУ, а не вам,особисто приїхати і передати. Щось не так?
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07.09.2024 11:51 Відповісти
валя, чи валік , повертайся та коментуй те до чого ти стосунку в Німечині не маєш
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07.09.2024 12:11 Відповісти
Біженці, самі незламні патріоти. Не пий валю шнапс з ранку.
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07.09.2024 12:32 Відповісти
У керівника є заступники. Тим більше він же не на місяць кудись поїхав. Взагалі у нього візитів багато, просто про цей візит написали
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07.09.2024 13:01 Відповісти
Ну ти ж був зайнятий!
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07.09.2024 14:16 Відповісти
Якщо тобі цікаво - особисто я , зараз , там ... а ти ?
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07.09.2024 15:08 Відповісти
Я схиляю голову перед тими, хто там з нашого боку! Але й тут є що робити для того, щоб, наприклад, Кличко міг доставляти зброю на фронт!
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07.09.2024 15:35 Відповісти
Про це і пишу - Кличко не повинен нічого доставляти на фронт , бо це є піар ...
Роби все що треба на посаді мера і цього досить .
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07.09.2024 15:53 Відповісти
Якщо не знаєте, то повідомлю, що Києвом зараз керує Попко і підписує й ті документи, які повинен підписувати Кличко!
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07.09.2024 16:00 Відповісти
Нехай вас і побратимів там береже доля!
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07.09.2024 16:01 Відповісти
дякую
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07.09.2024 16:28 Відповісти
Кличко продолжает спонсировать россию, благодаря очередной партии товара до 1000 кацапских баб скоро станут миллионершами
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07.09.2024 11:37 Відповісти
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07.09.2024 11:56 Відповісти
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07.09.2024 12:12 Відповісти
Дякую ...зрозуміла 🙂 перевірю
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07.09.2024 12:25 Відповісти
щойно сам задонатив. тобто - перевірив. Підтверджується.
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07.09.2024 13:03 Відповісти
Те що Кличко патріот сумнівів немає ,що до його професіоналізму є питаня ,а ось "найвеличніший"лише висьміював Україну і українців на замовлення як російських так і проросійських кураторів.
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07.09.2024 12:06 Відповісти
Зараз зелених переклинить, стільки на фронт і поза їхньою ''касою''.
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07.09.2024 12:14 Відповісти
Меру столиці щира подяка і респект 👍🏼👍🏼❤️❤️
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07.09.2024 12:22 Відповісти
Віталію і його громаді повага.🤝
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07.09.2024 12:47 Відповісти
Дякую
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07.09.2024 23:32 Відповісти
 
 