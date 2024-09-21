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Кличко привіз чотирьом підрозділам на Донбасі та Куп’янському напрямку дрони та інше оснащення від громади Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мер Києва Віталій Кличко відвідав чотири військові підрозділи на Донеччині та Харківщині. Привіз допомогу від громади Києва та поспілкувався з бійцями.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відвідав наших захисників на Донбасі, де сьогодні вкрай складна ситуація, та на Купʼянському напрямку. Відвіз і передав від громади Києва 550 дронів Mavic 3Т. Це БпЛА, які ефективно працюють і вночі, допомагаючи бійцям нищити ворога. Заїхав та поспілкувався з військовими чотирьох бригад", - повідомив Віталій Кличко.

Віталій Кличко привіз військовим допомогу

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Зокрема, Віталій Кличко передав 4 бригаді оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України 220 дронів Mavic 3Т, 10 систем РЕБ та антидронову рушницю. 5 окремій штурмовій Київській бригаді привіз 250 дронів Mavic 3Т, а 63 окремій механізованій бригаді та 23 окремому стрілецькому батальйону – по - 40 Mavic 3Т.

Віталій Кличко привіз військовим допомогу

"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам. Усе це оснащення придбане за кошти бюджету міста. І ми шукаємо всі можливості - як бюджетні, так і залучаємо благодійну допомогу", - наголосив Віталій Кличко.

Віталій Кличко привіз військовим допомогу

Раніше повідомлялося, що з початку 2024 року Київ виділив зі свого бюджету на підтримку Сил оборони вже понад 8,6 млрд грн.

Автор: 

Кличко Віталій (3516) допомога (8374) дрони (4758)


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Топ коментарі
+27
Кличко є патріот України і він зробив для України значно більше чим зелена влада ,а скільки передали дронів команда ОП ?
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21.09.2024 19:35
+17
Не виключені незабаром пікети мавпочок ОПиних із гаслами: Чому лише чотирьом підрозділам, а не п'яти.
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21.09.2024 19:29
+12
Кияни. Ви молодці і мер у вас тямущий. Йому нєкакаяразніца.
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21.09.2024 20:12
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Не виключені незабаром пікети мавпочок ОПиних із гаслами: Чому лише чотирьом підрозділам, а не п'яти.
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21.09.2024 19:29 Відповісти
Кличко є патріот України і він зробив для України значно більше чим зелена влада ,а скільки передали дронів команда ОП ?
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21.09.2024 19:35 Відповісти
Особисто в тебе скільки вкрав ?
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21.09.2024 19:46 Відповісти
Стасе, як у вас із римою?
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21.09.2024 19:49 Відповісти
мамою?! А з папасашею?!))
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21.09.2024 20:14 Відповісти
Корчинський так не вважає і частенько хейтить Кличка
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21.09.2024 20:13 Відповісти
Корчинський свого часу Юща хейтив і за Яника топив... А недавно запропонував заборонити виїзд дітей із України!
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21.09.2024 21:02 Відповісти
Має рацію.
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22.09.2024 18:21 Відповісти
Написав чувак із Франції...
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23.09.2024 10:05 Відповісти
Це щось змінює? Я тут вже понад чверть століття.
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23.09.2024 11:06 Відповісти
Перш за все Кличко патріот своєї кишені, ну а потім вже десь і України.
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21.09.2024 21:18 Відповісти
А давайте порівняємо, скільки зі своєї кишені передав на ЗСУ Кличко, а скільки - Зе, Єрмак чи Шмигаль... Усі ці політики є офіційними доларовими мільйонерами!
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21.09.2024 21:34 Відповісти
Який Кличко Молодець!!!
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21.09.2024 20:00 Відповісти
Кличку релігія дозволяє...
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21.09.2024 20:00 Відповісти
Кияни. Ви молодці і мер у вас тямущий. Йому нєкакаяразніца.
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21.09.2024 20:12 Відповісти
Меру Кличку щира подяка і респект , який разом зі своїм. братом
постійно допомагають нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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21.09.2024 23:04 Відповісти
від громади це добре, люди останнє віддають, а від себе особисто чи своєї партіїї,- слабо
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22.09.2024 09:54 Відповісти
 
 