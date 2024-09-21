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Кличко привез четырем подразделениям на Донбассе и Купянском направлении дроны и другое оснащение от громады Киева. ВИДЕО+ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко посетил четыре воинских подразделения в Донецкой и Харьковской областях. Привез помощь от громады Киева и пообщался с бойцами.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Посетил наших защитников на Донбассе, где сегодня крайне сложная ситуация, и на Купянском направлении. Отвез и передал от громады Киева 550 дронов Mavic 3Т. Это БпЛА, которые эффективно работают и ночью, помогая бойцам уничтожать врага. Заехал и пообщался с военными четырех бригад", - сообщил Виталий Кличко.

Віталій Кличко привіз військовим допомогу

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В частности, Виталий Кличко передал 4 бригаде оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины 220 дронов Mavic 3Т, 10 систем РЭБ и антидроновое ружье. 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде привез 250 дронов Mavic 3Т, а 63 отдельной механизированной бригаде и 23 отдельному стрелковому батальону - по 40 Mavic 3Т.

Віталій Кличко привіз військовим допомогу

"Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам. Все это оснащение приобретено за средства бюджета города. И мы ищем все возможности - как бюджетные, так и привлекаем благотворительную помощь", - подчеркнул Виталий Кличко.

Віталій Кличко привіз військовим допомогу

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года Киев выделил из своего бюджета на поддержку Сил обороны уже более 8,6 млрд грн.

Автор: 

Кличко Виталий (4644) помощь (7820) дроны (3974)


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Топ комментарии
+27
Кличко є патріот України і він зробив для України значно більше чим зелена влада ,а скільки передали дронів команда ОП ?
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21.09.2024 19:35
+17
Не виключені незабаром пікети мавпочок ОПиних із гаслами: Чому лише чотирьом підрозділам, а не п'яти.
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21.09.2024 19:29
+12
Кияни. Ви молодці і мер у вас тямущий. Йому нєкакаяразніца.
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21.09.2024 20:12
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Правила форума Совет форумчан
Не виключені незабаром пікети мавпочок ОПиних із гаслами: Чому лише чотирьом підрозділам, а не п'яти.
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21.09.2024 19:29 Ответить
Кличко є патріот України і він зробив для України значно більше чим зелена влада ,а скільки передали дронів команда ОП ?
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21.09.2024 19:35 Ответить
Особисто в тебе скільки вкрав ?
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21.09.2024 19:46 Ответить
Стасе, як у вас із римою?
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21.09.2024 19:49 Ответить
мамою?! А з папасашею?!))
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21.09.2024 20:14 Ответить
Корчинський так не вважає і частенько хейтить Кличка
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21.09.2024 20:13 Ответить
Корчинський свого часу Юща хейтив і за Яника топив... А недавно запропонував заборонити виїзд дітей із України!
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21.09.2024 21:02 Ответить
Має рацію.
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22.09.2024 18:21 Ответить
Написав чувак із Франції...
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23.09.2024 10:05 Ответить
Це щось змінює? Я тут вже понад чверть століття.
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23.09.2024 11:06 Ответить
Перш за все Кличко патріот своєї кишені, ну а потім вже десь і України.
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21.09.2024 21:18 Ответить
А давайте порівняємо, скільки зі своєї кишені передав на ЗСУ Кличко, а скільки - Зе, Єрмак чи Шмигаль... Усі ці політики є офіційними доларовими мільйонерами!
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21.09.2024 21:34 Ответить
Який Кличко Молодець!!!
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21.09.2024 20:00 Ответить
Кличку релігія дозволяє...
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21.09.2024 20:00 Ответить
Кияни. Ви молодці і мер у вас тямущий. Йому нєкакаяразніца.
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21.09.2024 20:12 Ответить
Меру Кличку щира подяка і респект , який разом зі своїм. братом
постійно допомагають нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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21.09.2024 23:04 Ответить
від громади це добре, люди останнє віддають, а від себе особисто чи своєї партіїї,- слабо
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22.09.2024 09:54 Ответить
 
 