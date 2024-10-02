РУС
Новости
714 14

Киев передал защитникам на Харьковское направление дроны, РЭБы и генераторы, - Кличко

Кличко передав дрони на Харківський напрямок

Мэр Киева Виталий Кличко передал на Харьковское направление дроны, РЭБы и другое нужное оборудование, приобретенное за внебюджетные средства.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Отправили бойцам трех бригад на Харьковское направление, где сегодня горячо, очередную партию помощи. Необходимое оснащение, которое приобрели за небюджетные средства. В частности, к защитникам поехали 100 ночных fpv-дронов, 5 БпЛА Mavic, два ремонтных авто, 5 систем РЭБ, два генератора и Starlink", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр также передал бойцам награды от столицы - 15 медалей "Честь. Слава. Государство"".

"Киев продолжает помогать военным защищать наше государство. И выделяя средства из бюджета города, и продолжая привлекать помощь и покупать оснащение за небюджетные деньги".

Также читайте: Столичная громада передала 3 штурмовой бригаде 1000 FPV-дронов, - Кличко. ФОТО

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил четыре бригады на Донбассе и на Купянском направлении. Отвез защитникам от громады Киева 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидронные ружья.

Автор: 

Киев (25994) Кличко Виталий (4674) дроны (4442) РЭБ (142)
Топ комментарии
+7
Молодець Кличко!!!
показать весь комментарий
02.10.2024 16:41 Ответить
+5
Зараз зелені почнуть хейтити..
показать весь комментарий
02.10.2024 16:43 Ответить
+2
У Гетманцева и зелених підарів дупу підірвало. 200% гарантії.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодець Кличко!!!
показать весь комментарий
02.10.2024 16:41 Ответить
Зараз зелені почнуть хейтити..
показать весь комментарий
02.10.2024 16:43 Ответить
Вони вже потроху перефарбовуються
показать весь комментарий
02.10.2024 17:12 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2024 16:43 Ответить
Давайте тоді вже новини про всіх поважних людей які збирають донати для армії. Притула, Стерненко і так далі. Дякую
показать весь комментарий
02.10.2024 16:54 Ответить
притула!? за этого сборщика сообщите поподробнее!
показать весь комментарий
02.10.2024 17:01 Ответить
притула
показать весь комментарий
02.10.2024 17:02 Ответить
в Україні є лише два благодійники: Порошенко і Кличко
всі инші лише просять, а ці тільки звітують з фоточками
показать весь комментарий
02.10.2024 17:06 Ответить
Ну, потрібно вітдати належне, у мене з восені 2022 у підрозділі машини "Повернись живим" з деяким обладнанням. Ще їздять майже усі.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:12 Ответить
У Гетманцева и зелених підарів дупу підірвало. 200% гарантії.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:09 Ответить
А що передав військовим «громадянин» зеленський зі своїм кодлом?
показать весь комментарий
02.10.2024 17:11 Ответить
Податки і обіцянки. А ще винного у всіх халепах намагаються надати.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:14 Ответить
Віталію щира подяка і респект ,
за постійну допомогу нашим хлопцям , яким дуже важко
воювати без військового обладнання 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
02.10.2024 17:40 Ответить
 
 