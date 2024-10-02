Киев передал защитникам на Харьковское направление дроны, РЭБы и генераторы, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко передал на Харьковское направление дроны, РЭБы и другое нужное оборудование, приобретенное за внебюджетные средства.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Отправили бойцам трех бригад на Харьковское направление, где сегодня горячо, очередную партию помощи. Необходимое оснащение, которое приобрели за небюджетные средства. В частности, к защитникам поехали 100 ночных fpv-дронов, 5 БпЛА Mavic, два ремонтных авто, 5 систем РЭБ, два генератора и Starlink", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр также передал бойцам награды от столицы - 15 медалей "Честь. Слава. Государство"".
"Киев продолжает помогать военным защищать наше государство. И выделяя средства из бюджета города, и продолжая привлекать помощь и покупать оснащение за небюджетные деньги".
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил четыре бригады на Донбассе и на Купянском направлении. Отвез защитникам от громады Киева 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидронные ружья.
всі инші лише просять, а ці тільки звітують з фоточками
за постійну допомогу нашим хлопцям , яким дуже важко
воювати без військового обладнання 👍🏼🙏🏼❤️