Киев передал защитникам на Харьковское направление дроны, РЭБы и генераторы, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал на Харьковское направление дроны, РЭБы и другое нужное оборудование, приобретенное за внебюджетные средства.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Отправили бойцам трех бригад на Харьковское направление, где сегодня горячо, очередную партию помощи. Необходимое оснащение, которое приобрели за небюджетные средства. В частности, к защитникам поехали 100 ночных fpv-дронов, 5 БпЛА Mavic, два ремонтных авто, 5 систем РЭБ, два генератора и Starlink", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр также передал бойцам награды от столицы - 15 медалей "Честь. Слава. Государство"".

"Киев продолжает помогать военным защищать наше государство. И выделяя средства из бюджета города, и продолжая привлекать помощь и покупать оснащение за небюджетные деньги".

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил четыре бригады на Донбассе и на Купянском направлении. Отвез защитникам от громады Киева 550 дронов Mavic 3Т, системы РЭБ и антидронные ружья.