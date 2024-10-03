Громада Киева передала 750 "Мавиков" и FPV-дронов бригаде им. Богдана Хмельницкого, - Кличко

Очередную партию помощи от столичной громады получили бойцы президентской бригады - 750 дронов разных типов.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам. Сегодня передали 750 дронов различных типов бойцам отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ. На передовую, в частности, отправились: 100 БпЛА Mavic 3Т, 250 Mavic 3 PRO и 400 дронов FPV10", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что бойцы президентской бригады в феврале - марте 2022 года обороняли Киев и его пригород. После освобождения оккупированных городов и поселков Киевщины бригада сражалась с врагом на Харьковщине, а также на Донетчине - под Бахмутом и Авдеевкой. И сегодня она продолжает защищать Украину на самых горячих участках фронта.

С начала этого года Киевская громада уже выделила на нужды президентской бригады 100 млн грн, подчеркнул Кличко. А общая сумма помощи военным от киевлян в 2024 году уже достигла 8,6 млрд грн.

"Напомню, в этом году, столица уже выделила для помощи военным 8,6 млрд грн. Только в сентябре от громады Киева мы передали на фронт 1700 дронов Mavic разных типов. Продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности в бюджете города, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Накануне Кличко сообщал, что Киев передал бойцам трех бригад на Харьковское направление партию ночных fpv-дронов и "Мавиков", системы РЭБ, два ремонтных авто, генераторы и Starlink.