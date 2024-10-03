РУС
Громада Киева передала 750 "Мавиков" и FPV-дронов бригаде им. Богдана Хмельницкого, - Кличко

Очередную партию помощи от столичной громады получили бойцы президентской бригады - 750 дронов разных типов.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Кличко передав дрони у президентську бригаду

"Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам. Сегодня передали 750 дронов различных типов бойцам отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск ВСУ. На передовую, в частности, отправились: 100 БпЛА Mavic 3Т, 250 Mavic 3 PRO и 400 дронов FPV10", - сообщил Кличко.

Дрони для окремої президентської бригади ЗСУ

Мэр отметил, что бойцы президентской бригады в феврале - марте 2022 года обороняли Киев и его пригород. После освобождения оккупированных городов и поселков Киевщины бригада сражалась с врагом на Харьковщине, а также на Донетчине - под Бахмутом и Авдеевкой. И сегодня она продолжает защищать Украину на самых горячих участках фронта.

Смотрите также: Кличко привез четырем подразделениям на Донбассе и Купянском направлении дроны и другое оснащение от громады Киева. ВИДЕО+ФОТО

С начала этого года Киевская громада уже выделила на нужды президентской бригады 100 млн грн, подчеркнул Кличко. А общая сумма помощи военным от киевлян в 2024 году уже достигла 8,6 млрд грн.

"Напомню, в этом году, столица уже выделила для помощи военным 8,6 млрд грн. Только в сентябре от громады Киева мы передали на фронт 1700 дронов Mavic разных типов. Продолжаем помогать нашим защитникам, находя возможности в бюджете города, и за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Накануне Кличко сообщал, что Киев передал бойцам трех бригад на Харьковское направление партию ночных fpv-дронов и "Мавиков", системы РЭБ, два ремонтных авто, генераторы и Starlink.

