Кличко передал от громады Киева большую партию дронов 5 штурмовой бригаде на Донбасс
Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной громады 550 дронов различных типов 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня от громады столицы передали бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады еще 550 дронов. В частности, на Донбасс отправятся 150 дронов Mavic 3T и 400 Mavic 3 PRO, которые помогут нашим защитникам в выполнении боевых задач", - сообщил Кличко.
Мэр напомнил, что в конце лета военным этой бригады Киев уже передавал 600 беспилотников. В том числе 300 FPV-дронов, оборудованных тепловизионными камерами, и 300 дронов Mavic.
"Всего с начала этого года 5-й штурмовой на оснащение Киев выделил из бюджета города 650 млн грн. Продолжаем помогать нашим защитникам! И постоянно ищем для этого любые возможности", - подчеркнул мэр столицы.
Ранее сообщалось, что Кличко передал от громады столицы 750 дронов бойцам бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и еще 750 БпЛА - трем бригадам на Харьковское направление.
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