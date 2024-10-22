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Новости
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Кличко передал от громады Киева большую партию дронов 5 штурмовой бригаде на Донбасс

Мер Києва Кличко передав дрони 5 штурмовій бригаді

Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной громады 550 дронов различных типов 5 отдельной штурмовой Киевской бригаде.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня от громады столицы передали бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады еще 550 дронов. В частности, на Донбасс отправятся 150 дронов Mavic 3T и 400 Mavic 3 PRO, которые помогут нашим защитникам в выполнении боевых задач", - сообщил Кличко.

Мэр напомнил, что в конце лета военным этой бригады Киев уже передавал 600 беспилотников. В том числе 300 FPV-дронов, оборудованных тепловизионными камерами, и 300 дронов Mavic.

Мер Києва Кличко передав дрони 5 штурмовій бригаді

"Всего с начала этого года 5-й штурмовой на оснащение Киев выделил из бюджета города 650 млн грн. Продолжаем помогать нашим защитникам! И постоянно ищем для этого любые возможности", - подчеркнул мэр столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громада Киева передала 750 "Мавиков" и FPV-дронов бригаде им. Богдана Хмельницкого, - Кличко

Ранее сообщалось, что Кличко передал от громады столицы 750 дронов бойцам бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и еще 750 БпЛА - трем бригадам на Харьковское направление.

Автор: 

Киев (25683) Кличко Виталий (4652) дроны (4112) 5 ОШБр (110) МСЭК (86)


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22.10.2024 16:50 Ответить
Бичок
Потушенний- від звичокююю
Зажигалктиюю...
Можее бути...
ЯДЕРНРЮ мочалкрю....

Звістно....
Такі, як я!

Залегли!

Повінниці обстріли...

Ваших могил - батьків-

Обстріли....
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22.10.2024 17:04 Ответить
Клічко красава!
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22.10.2024 17:13 Ответить
А, що й треба було довести..Кличко хтось здав, що він від громади закупив необхідне - ото й з ранку про товаришів його щаступників хвилю прогнали.
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22.10.2024 17:17 Ответить
 
 