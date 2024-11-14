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Дрони, РЕБи, генератори, обігрівачі, - Кличко передав трьом бригадам допомогу

Віталій Кличко відправив захисникам на передову чергову партію необхідного обладнання, яке було придбано за небюджетні кошти.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

мер Києва Кличко передає допомогу на фронт

"Сьогодні нашим захисникам на фронт — на Донецький та Харківський напрямки — відправили чергову партію оснащення в якості благодійної допомоги (придбали не за бюджетні кошти). Зокрема, 100 нічних fpv-дронів, 5 БпЛА Mavic 3Т, 8 систем РЕБ, 10 генераторів, 10 пристроїв Екофло, 10 обігрівачів. А також — броньований мікроавтобус", - повідомив Кличко.

Допомога від Кличка військовим на фронт
Допомога від Кличка військовим на фронт

Мер Києва зазначив, що цю допомогу отримають бійці 63 ОМБр, 42 ОМБр та 241 бригади ТрО.

Читайте також: Бійці 112-ї бригади ТрО отримали від громади Києва 130 систем РЕБ та дрони-розвідники, - Кличко

"Столиця продовжує робити все, щоб підтримувати та допомагати нашим захисникам. І за кошти громади, і за небюджетні кошти", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ у поточному році вже виділив на допомогу Силам оборони 8,6 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млрд).

Автор: 

Кличко Віталій (3509) дрони (4652) РЕБ (152)


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Ще один барига лютує.Одні відосики штампують,інші працюють....
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14.11.2024 22:02 Відповісти
як завжди. Робити - не членом по роялю.
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14.11.2024 22:03 Відповісти
Зермаки: "За таке треба суворо карати !".
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14.11.2024 22:04 Відповісти
Щира подяка Віталію Кличку за безперервну допомогу нашим
Воїнам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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14.11.2024 22:07 Відповісти
Завтра до Кличка з перевіркою люди Татарова.

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14.11.2024 22:10 Відповісти
Порох та Кличко - ці двоє ще відстоюють та допомогають ЗСУ стримувати рашистів. Деж, зелене ган.....ще, твоя формула миру та план перемоги - а тиша, *****, повна. Тварини зеленошкірі - знищили всіх хто захишав Україну. І зараз з прокурорами, суддями, дбеерами.. і всякою такою ж хернею здадуть країну.
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14.11.2024 22:13 Відповісти
ця допомога, судячи з тексту - з місцевого бюджету столиці... Хоч так...
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14.11.2024 22:48 Відповісти
 
 