Дрони, РЕБи, генератори, обігрівачі, - Кличко передав трьом бригадам допомогу

Віталій Кличко відправив захисникам на передову чергову партію необхідного обладнання, яке було придбано за небюджетні кошти.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні нашим захисникам на фронт — на Донецький та Харківський напрямки — відправили чергову партію оснащення в якості благодійної допомоги (придбали не за бюджетні кошти). Зокрема, 100 нічних fpv-дронів, 5 БпЛА Mavic 3Т, 8 систем РЕБ, 10 генераторів, 10 пристроїв Екофло, 10 обігрівачів. А також — броньований мікроавтобус", - повідомив Кличко.





Мер Києва зазначив, що цю допомогу отримають бійці 63 ОМБр, 42 ОМБр та 241 бригади ТрО.

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"Столиця продовжує робити все, щоб підтримувати та допомагати нашим захисникам. І за кошти громади, і за небюджетні кошти", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Київ у поточному році вже виділив на допомогу Силам оборони 8,6 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млрд).