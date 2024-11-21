На фронте произошло 174 боевых столкновения, враг 49 раз атаковал на Покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 174 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных (12 ракет) и 46 авиационных (74 КАБ) ударов. Кроме этого, привлекли для поражения более 300 дронов-камикадзе и осуществили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы. По предварительным данным, сегодня потери противника на направлении составили 52 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши защитники уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины, противотанковый ракетный комплекс и повредили три автомобиля оккупантов.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили 14 вражеских атак. Еще два боестолкновения продолжаются.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торнского и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Часова Яра и Ступочек. Продолжается бой.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, противник пять раз атаковал позиции украинских подразделений у населенного Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки. Наши защитники отбили 38 штурмов. Одиннадцать атак продолжаются, ситуация контролируется. Потери оккупантов за сегодня на направлении составили 208 военных убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину и четыре автомобиля захватчиков.

На Кураховском направлении враг осуществил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Шестнадцать боестолкновений завершены, еще десять - до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения, пытался прорваться в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки. Сейчас еще продолжается две атаки оккупантов.

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Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки, противник успеха не имел.

Продолжается операция в Курской области РФ. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам. Украинские воины за сегодня отбили 27 вражеских штурмов.

На остальных направлениях - без особых изменений.