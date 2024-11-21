На фронте произошло 174 боевых столкновения, враг 49 раз атаковал на Покровском направлении, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 174 боевых столкновения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных (12 ракет) и 46 авиационных (74 КАБ) ударов. Кроме этого, привлекли для поражения более 300 дронов-камикадзе и осуществили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы. По предварительным данным, сегодня потери противника на направлении составили 52 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши защитники уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины, противотанковый ракетный комплекс и повредили три автомобиля оккупантов.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили 14 вражеских атак. Еще два боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торнского и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Часова Яра и Ступочек. Продолжается бой.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, противник пять раз атаковал позиции украинских подразделений у населенного Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Чумацкого и Пустынки. Наши защитники отбили 38 штурмов. Одиннадцать атак продолжаются, ситуация контролируется. Потери оккупантов за сегодня на направлении составили 208 военных убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину и четыре автомобиля захватчиков.
На Кураховском направлении враг осуществил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Шестнадцать боестолкновений завершены, еще десять - до сих пор продолжаются.
На Времевском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения, пытался прорваться в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки. Сейчас еще продолжается две атаки оккупантов.
Ситуация на других направлениях
На Ореховском направлении войска захватчиков один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.
На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки, противник успеха не имел.
Продолжается операция в Курской области РФ. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам. Украинские воины за сегодня отбили 27 вражеских штурмов.
На остальных направлениях - без особых изменений.
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В районі Тернів продовжуються активні бойові дії. Противник просунувся у північній частині населеного пункту вздовж вулиць Садова та 50-річчя Жовтня. Накати продовжуються у напрямку вулиць Центральна та Фрунзе, де в районі їхнього перехрестя дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження штурмовій групі противника.
Курська область:
За останні 2 тижні російські війська зайняли н.п. Кремєнноє та урочища Ольговськая Роща та Кремєнськая Роща. Зіткнення різного ступеня інтенсивності продовжуються в районі Дар'їно, на східній околиці Толстого Лугу, в районі Нижнього Клина та Новоівановки."