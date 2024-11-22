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Канада имеет предостережение относительно использования Украиной противопехотных мин США: "Мы видели последствия такого оружия"

Міни

Канада поддерживает право Украины на самозащиту, но имеет предостережения относительно долговременных последствий использования противопехотных мин для гражданского населения.

Об этом в Оттаве заявил министр обороны Канады Билл Блэр, комментируя намерение США передать Украине противопехотные мины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша позиция в отношении противопехотных мин хорошо известна. Канада не изменила свое мнение по этому поводу. Нас беспокоит судьба не только военных, но и гражданских. Мы видели последствия такого оружия во многих других странах и знаем, что оно может создать проблемы в будущем. Мы продолжаем выражать эти беспокойства, одновременно поддерживая способность Украины защищать себя", - сказал Блэр.

Читайте также: ВСУ будут использовать предоставленные США противопехотные мины на территории Украины, - Пентагон

Он добавил, что ВСУ уже достаточно эффективно используют противопехотные мины, чтобы помешать россиянам продвигаться. "Мы уже увидели острую реакцию России относительно предоставления Украине возможности эффективнее защищать себя. Это привычное поведение хулиганов. Когда они знают, что их жертва может дать отпор, то плохо реагируют на это. Именно это Россия и делает", - отметил министр.

Автор: 

Канада (2076) США (26489) мина (273) Блэр Билл (16)


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Топ комментарии
+26
приїжджайте, побачите наслідки російської окупації. Буде з чим порівняти.
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22.11.2024 21:58
+21
мінні загородження це життя наших військових та цивільних….. яка греттатумберг покусала канадців…. гуманізм недоречний…

вишліть їм відео з розстрілом полонених..
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22.11.2024 22:00
+14
Це не гуманізм, а россіїзм. Росія застосовує для вбивства українців в Україні ВСЕ. А нам навіть для захисту на власній території ставлять обмеження.
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22.11.2024 22:07
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приїжджайте, побачите наслідки російської окупації. Буде з чим порівняти.
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22.11.2024 21:58 Ответить
Якщо прочитати текст заяви, видно, що сама заява носить ритуальний характер. І всі все розуміють, крім мільонів лівачні, якої предостатньо і в Канаді і перед якою, демократичні влади повинні робити реверанси.
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22.11.2024 22:38 Ответить
ритуальні рухи демократичної влади в угоду своїм виборцям, які мають ліві погляди, ведуть до імпотентності держави, і в кінцевому підсумку до залежності від більших, і часто не демократичних сусідів. Якщо виборцям це не пояснювати, то це приводить у віддаленій перспективі до деградації державності.
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22.11.2024 23:10 Ответить
Спущу тебе на грішу землю, ця деградація цивілізованих держав відбувається вже третє- четверте десятиріччя.
Через лівацькі вимоги, років через 10, економіка ЄС взагалі втратить конкурентноздатність у світі.
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22.11.2024 23:33 Ответить
спустити не дуже вдалось, бо я ще пам'ятаю Кеннеді, тому ці десятиріччя пройшли на моїх очах.
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23.11.2024 00:27 Ответить
Тоді ти повинен пам'тати, що після вбивства Кеннеді прошло вже шість десятерічь. А не чотри- три.
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23.11.2024 11:26 Ответить
у мене не дивлячись на вік, поки що не альцгеймер, і з арифметикою все гаразд, скільки мені рочків - порахувати можу.
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23.11.2024 20:57 Ответить
мінні загородження це життя наших військових та цивільних….. яка греттатумберг покусала канадців…. гуманізм недоречний…

вишліть їм відео з розстрілом полонених..
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22.11.2024 22:00 Ответить
Це не гуманізм, а россіїзм. Росія застосовує для вбивства українців в Україні ВСЕ. А нам навіть для захисту на власній території ставлять обмеження.
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22.11.2024 22:07 Ответить
вони натякають що міжконтинентальні, балістичні ракети не несуть загрозу цивільним???
чи кинжал, іскандери, всі марки ракет Х і тд,
повітря-земля, шахеди, снаряди 152мм, і тд,
теж не загрожують цивільним???
то дайте нам те що забрали в 90х роках, а це ядерка, проста балістика
добавте своє, (те що не загрожує) цивільним
і ми відмовимося від цих мін.... які пісєц які небезпечні...
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22.11.2024 22:11 Ответить
вони там вже давно ********* під впливом фальшивого поцифізму, а перегляди фільмів накшталт "расія в вайнє" остаточно перетворює канадське суспільство у зібрання імпотентних космополітів.
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22.11.2024 22:22 Ответить
а я хочу побачити, як кацап біжить до гастроному: "одна нога здесь, другая там..."
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22.11.2024 22:02 Ответить
Самии перед це для кацапів які кричать - вперед! - на міни
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22.11.2024 22:02 Ответить
"Ми бачили наслідки такої зброї"? Так то ж люди, а на кацапів це не розповсюджується!
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22.11.2024 22:08 Ответить
Ви Бучу, Маріуполь,я Бахмут бачили ?
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22.11.2024 22:09 Ответить
Канада ,щось від тебе, смородом рашистським несе???
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22.11.2024 22:10 Ответить
"одна паршива вівця, всю отару поганить"
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22.11.2024 23:45 Ответить
73% бубистoв.
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23.11.2024 00:39 Ответить
Хокей придумали каЦапи!!! Канадці брешуть всім що вони!
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22.11.2024 22:15 Ответить
та ладно. висловили занепокоєння. чим це відрізняється від стурбованості?
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22.11.2024 22:24 Ответить
Уряд Трюдо приблизно дорівнює кваліфікації уряду Зеленського. Випадкові люди набрані по расово-гендерно-педо квоти, без врахування фаху, чи навіть базової освіти. Наприклад, Аніта Ананд, - індійського походження, юрист за освітою. Із 2019 до 2021 міністр громадських послуг, 2021 до 2023 року - міністр оборони, займалася виключно розслідуванням нечисленних сексуальних порушень. Потім була призначена президентом державної скарбниці. Із 2024 року - міністр транспорту. Про шлях Христі Фрілянд, українського походження, від кореспондента до міністра закордонних справ і теперішнього посту міністра фінансів певно чули всі.
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22.11.2024 22:51 Ответить
Там своїх людей також попристроювали так само. І так само розкрадають бюджет. Але проблема канадосів в тому що їм все ок, вони не звикли сильно возмущатись бо більшість не знають що за кордоном буває по-іншому
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23.11.2024 18:03 Ответить
Треба ще дожити до майбутнього , тобто вижити , використовуючи всі засоби , абсолютно всі .
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22.11.2024 22:59 Ответить
Все высказывают предостережение как будто мы будем использовать их против гражданского населения, Как говорится гав и в кубло, как они уже надоели
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22.11.2024 23:52 Ответить
А наслідки ударів кацапів ракетами по Україні вони бачили? Який гуманізм може бути до кацапні? Що з цим світом не так?
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23.11.2024 02:09 Ответить
Американські протипіхотні міни деактивуються автоматично через два місяці. Хто з цивільних буде вештатись на лінії зіткнення? Краще піклуйтесь про тих цивільних, що опиняються на ТОТ і щоденно наражаються на вбивства, гвалтування, пограбування, проізвол. Американські протипіхотні міни - найбільш гуманний засіб, щоб зупинити окупанта-людожера
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23.11.2024 02:15 Ответить
Канада Канада Канада моя... про що співаємо??? як ви далеко від України і в прямомму сенсі і в переносному...Все з газет знаєте
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23.11.2024 06:43 Ответить
Для знищення ворога, який хоче знищити тебе, всі засоби прийнятні - це аксіома. Вони "бачили наслідки такої зброї", та приїдьте, ку...ва, і подивіться на наслідки обстрілів шахедами, ракетами... пацифісти хренові.
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23.11.2024 06:44 Ответить
250 - Ф16, 1000 - томагавків Україні і протипіхотні міни взагалі не будуть потрібні.
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23.11.2024 09:31 Ответить
Нехай ці наслідки 💥побаче російськофашистський чобіт 🤨👎
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23.11.2024 09:49 Ответить
 
 