Канада имеет предостережение относительно использования Украиной противопехотных мин США: "Мы видели последствия такого оружия"

Канада поддерживает право Украины на самозащиту, но имеет предостережения относительно долговременных последствий использования противопехотных мин для гражданского населения.

Об этом в Оттаве заявил министр обороны Канады Билл Блэр, комментируя намерение США передать Украине противопехотные мины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша позиция в отношении противопехотных мин хорошо известна. Канада не изменила свое мнение по этому поводу. Нас беспокоит судьба не только военных, но и гражданских. Мы видели последствия такого оружия во многих других странах и знаем, что оно может создать проблемы в будущем. Мы продолжаем выражать эти беспокойства, одновременно поддерживая способность Украины защищать себя", - сказал Блэр.

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Он добавил, что ВСУ уже достаточно эффективно используют противопехотные мины, чтобы помешать россиянам продвигаться. "Мы уже увидели острую реакцию России относительно предоставления Украине возможности эффективнее защищать себя. Это привычное поведение хулиганов. Когда они знают, что их жертва может дать отпор, то плохо реагируют на это. Именно это Россия и делает", - отметил министр.