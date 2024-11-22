Документ, где планируется раздел территории Украины, был подготовлен РФ в декабре 2023 года, - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает существование в РФ документа с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предусматривается план разделения украинской территории на три части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, ГУР МО знакомо с этим документом. Скажу больше, этот документ был подготовлен в минобороны и генштабе вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года. Указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени - минимум на 10 лет. В частности, этот документ был разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года", - сказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Он добавил, что изложенное там касается дальнейшего развития ситуации на глобальном и на региональном уровне, и, соответственно, угрозы, которые видит для себя РФ, которые несет будущая среда безопасности.

Скибицкий также подчеркнул, что во время своего выступления на ежегодной встрече YES руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов озвучил некоторые элементы этого документа. В частности, генерал-лейтенант отмечал, что РФ будет пытаться "решить" вопрос Украины до 2026 года, что и "прописано в этом российском документе". В ГУР объясняют, что это вызвано тем, что дальнейшая долгосрочная война будет влиять на все аспекты жизни россиян - экономические, демографические, имиджевые и тд.

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"Относительно возможного разделения Украины. Бесспорно, стратегической целью РФ остается полная оккупация нашего государства", - заявил генерал-майор, подчеркнув, что для того, чтобы иметь мощный экономический, демографический, территориальный и военный потенциал, Путину нужна вся Украина.

"И этот сценарий развития дальнейшего с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше. Вы слышали заявления Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым - это вроде бы территории РФ согласно их конституции", - пояснил Скибицкий. "И на той обнародованной карте уже показано, что россияне воспринимают оккупированные украинские территории как новые территории России", - добавил он.

Как подтвердили в ГУР, в документе также прописано распределение, предусматривающее утверждение в Киеве пророссийского правительства или обязательно "нейтрального", то есть без вступления страны в НАТО.

"Это все анализ и оценка россиян. Мы видим, насколько быстро они могут менять свои планы, в зависимости от успехов, реакции международного сообщества и развития ситуации", - добавил Скибицкий, отметив, что Кремль уже проанализировал угрозы, которые будут для России до 2050 года. "Мы их тоже знаем", - сказал заместитель начальника военной разведки.

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Отвечая на вопрос, действительно ли это документы россияне могут пытаться передать через другие страны США, Скибицкий сказал, что такая угроза есть. По его словам, пока нет информации о том, что этот документ мог быть где-то передан, но это не исключается.