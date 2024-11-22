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Новости Война
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Документ, где планируется раздел территории Украины, был подготовлен РФ в декабре 2023 года, - ГУР

РФ підготувала план розподілу України

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает существование в РФ документа с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предусматривается план разделения украинской территории на три части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде всего, ГУР МО знакомо с этим документом. Скажу больше, этот документ был подготовлен в минобороны и генштабе вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года. Указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени - минимум на 10 лет. В частности, этот документ был разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года", - сказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Он добавил, что изложенное там касается дальнейшего развития ситуации на глобальном и на региональном уровне, и, соответственно, угрозы, которые видит для себя РФ, которые несет будущая среда безопасности.

Скибицкий также подчеркнул, что во время своего выступления на ежегодной встрече YES руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов озвучил некоторые элементы этого документа. В частности, генерал-лейтенант отмечал, что РФ будет пытаться "решить" вопрос Украины до 2026 года, что и "прописано в этом российском документе". В ГУР объясняют, что это вызвано тем, что дальнейшая долгосрочная война будет влиять на все аспекты жизни россиян - экономические, демографические, имиджевые и тд.

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"Относительно возможного разделения Украины. Бесспорно, стратегической целью РФ остается полная оккупация нашего государства", - заявил генерал-майор, подчеркнув, что для того, чтобы иметь мощный экономический, демографический, территориальный и военный потенциал, Путину нужна вся Украина.

"И этот сценарий развития дальнейшего с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше. Вы слышали заявления Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым - это вроде бы территории РФ согласно их конституции", - пояснил Скибицкий. "И на той обнародованной карте уже показано, что россияне воспринимают оккупированные украинские территории как новые территории России", - добавил он.

Как подтвердили в ГУР, в документе также прописано распределение, предусматривающее утверждение в Киеве пророссийского правительства или обязательно "нейтрального", то есть без вступления страны в НАТО.

"Это все анализ и оценка россиян. Мы видим, насколько быстро они могут менять свои планы, в зависимости от успехов, реакции международного сообщества и развития ситуации", - добавил Скибицкий, отметив, что Кремль уже проанализировал угрозы, которые будут для России до 2050 года. "Мы их тоже знаем", - сказал заместитель начальника военной разведки.

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Отвечая на вопрос, действительно ли это документы россияне могут пытаться передать через другие страны США, Скибицкий сказал, что такая угроза есть. По его словам, пока нет информации о том, что этот документ мог быть где-то передан, но это не исключается.

Автор: 

россия (95402) Скибицкий Вадим (290) ГУР (418)


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Топ комментарии
+18
Цей план плешивого ще 20 років тому по всій країні на бордах висів, ГУР небачило? Воно з Тузли смердить, сре, гадить Україні як може, коли дорізали Скади, здали останній Уран пішло війною.
Ніяк неможна пристрелити собаку?
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22.11.2024 22:37
+16
Або ось така.
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22.11.2024 22:42
+14
Є цікавіша карта.
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22.11.2024 22:40
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Але не дивлячись ні на що, ЗЄля все ще вірить що з маніяком можна домовитися дипломатично і Пуйло погодиться вивести війська.
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22.11.2024 22:35 Ответить
Девиз России - Россия это везде где ступает нога русского солдата. Все переговорщики этого отказываются понимать.
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22.11.2024 22:41 Ответить
Не Зеленский, а Запад .
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23.11.2024 00:55 Ответить
Ніт, саме Зєля нещодавно сказав це в інтервʼю.
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23.11.2024 08:53 Ответить
Зелікову по кую на скільки розділять неньку, головне - про гроші, додати до своїх статків, ще пару нулів.
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23.11.2024 07:28 Ответить
путлєр ше протягне 25р - нігуя собі
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22.11.2024 22:36 Ответить
Ми тут усі ''стурбовані'', коли Зєля черговий ''план'' курить...
А в москалів там наркота значно серйозніша - напевно якийсь дуже сильний синтетичний білий порошок.
Побажаємо - щоб їх шляк трафиф від того порошку.
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22.11.2024 22:37 Ответить
Цей план плешивого ще 20 років тому по всій країні на бордах висів, ГУР небачило? Воно з Тузли смердить, сре, гадить Україні як може, коли дорізали Скади, здали останній Уран пішло війною.
Ніяк неможна пристрелити собаку?
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22.11.2024 22:37 Ответить
Мабуть, США надали у грудні літаки F-16, які обіцяли ще в влітку 2023, та досі ніяк не можуть надати. Каву пам'ятає, а літаки обіцяні забув.
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22.11.2024 23:48 Ответить
Напоминаю всем кто не знает что чел который готовил этот документ большой друг Пинчука был в 2016 году и писал вместе с ним статьи как надо мириться с Россией. Задолго до Зеленского со своим договорится по середине. А потом Пинчук залез в тень, типа, он не приделах.

Кстати, недавно Кучма в очередной раз закинул удочку что надо договариваться с Россией. Так что Пинчук и его клан и дальше гадят Украине.
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22.11.2024 22:40 Ответить
а прізвище цього "друга" назовеш?
До речі, Пінчук - один з спонсорів "голосят", не всіх, а половини то точно...
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22.11.2024 22:59 Ответить
Начинается на Т. Пинчук кто не помнит в 2004 году пригласил того самого Дмитрия Киселева как раз с его украинофобными девизами. У Пинчука огромный интерес с Россией, так как его бизнес завязан на российскую промку.

Но он играет в хитрую игру. Типа я меценат и за все хорошее. На самом деле он один из самых гнилых деятелей в Украине. Если Коломойский тупой бандюган, Ахметов хитрый бандюган, то Пинчук это гадюка.
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22.11.2024 23:16 Ответить
Украина достаточно странный пример, когда богатые люди государства считают это государство своим врагом. Это можно объяснить тем что они разбогатели на ровном месте и мало что вложили своего в страну, но тем не менее это уникальный случай.
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22.11.2024 23:20 Ответить
Є цікавіша карта.
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22.11.2024 22:40 Ответить
У діда біла гарячка та пердєшнік
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22.11.2024 22:41 Ответить
Або ось така.
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22.11.2024 22:42 Ответить
Ні не так , бо бурятію тре знову приєднати до Монголії . Бо колись , вона була частиною Монгольської держави під назвою Північна Юань. А і 17 столітті її вкрали кацапи.
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22.11.2024 23:57 Ответить
Оце сенсація ,вау , от чим будьоновцв займаються. Знову патужний пук ні про що від гур. Це навіть на піар не тягне, такий собі звичайний пєрдьож в муку
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22.11.2024 22:42 Ответить
Щоб воно вже скоріше здохло(
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22.11.2024 22:47 Ответить
І навіщо ця маячня нам зараз?
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22.11.2024 23:02 Ответить
І для чого ця тема знов педалюється?
Привід яника думати не дає головою?
Чи марцинків з піпою мають бути більш рішучими/
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22.11.2024 23:08 Ответить
В связи потеплением климата Сибирь станет пригодна для жизни. В Китае ожидается сильные засухи и неурожай. И миллиард китайцев в 2042 году переселятся в Сибирь. Вопрос только до Урала или вместе с Уралом отойдут Китаю территории. Вероятность этих событий 100% через какие то 18 лет.
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22.11.2024 23:11 Ответить
З Уралом .
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22.11.2024 23:59 Ответить
А куди дівати індійців? Там вже за 15 років половина території стане непридатною для життя. Так що китайцям доведеться ділити ********* з індійцями...
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23.11.2024 07:13 Ответить
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22.11.2024 23:16 Ответить
Юрій Сиротюк
‼️до першого грудня триває прийом робіт до книги «Недобровільне приєднання: нариси з історії визвольної боротьби поневолених росією народів».

Плануємо розказати світу і собі історію героїчного спротиву московському імперіалізму поневолених нині росією народів.

Книгу плануємо видати трьома мовами та сподіваємось зробити це до основного заходу.

Шукаємо автуру і благодійників.

Досліджена та оприлюднена Історія спротиву поневолених росією народів матиме не менший ефект, ніж висвітлення героїчної боротьби Холодного Яру чи Української повстанської армії.

Під час XII Бандерівських читань, що пройдуть 7-8 лютого 2025 у Києві планується зібрати лідерів поневолених росією народів, істориків визвольної боротьби та випускників Університету вільних народів.
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22.11.2024 23:19 Ответить
чел предполагает, а Господь располагает
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22.11.2024 23:17 Ответить
Ермак то принял к исполнению? Резолюцию поставил?
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22.11.2024 23:31 Ответить
То в них і план Київ за три дня був і шо?Нашо це фуфло взагалі коментувати і розповсюджувати?
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23.11.2024 01:56 Ответить
Раздел по мередиану, а я еще тогда подозревал, шо укрупнение у нас районов по мередиану, чтобы кацапам было легче нас кроить.
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23.11.2024 07:09 Ответить
Що скаже морда Абдристович ? Війна закінчиться за три місяці і кава у Євпаторії ? А **** Верещучка, яка розмінувала Чонгар ще на державній посаді чи вже в госдурі?
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23.11.2024 07:19 Ответить
Ці плани карти малювали , ще медведчукові підарки у 2004, а штаб овоча показували в політичний рекламі перед помаранчевою революцєю.
На думку багатьох, це мацковська іпсуха, якою кацапздеї і їх прихвостні хочуть залякати українців.
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23.11.2024 07:25 Ответить
Для здійснення таких планів у кацапів не має людських, економічних та військових ресурсів. Мало зайти! Потрібно утримати, а от "утримувати" без достатньої кількості поліціїв неможливо і доводиться займатися знищенням, тобто діяти як заповів товаріщ сталін - "нєт чєловєка-нєт проблєми". Самого сталіна така "практика" призвела до його отруєння. СРСР припинив своє існування бо його ніхто не збирався захищати. Зараз друга серія. Реваншизм ********* ***** остаточно розвалить колоніальну ********* і врешті московіти, як "общьность колонізаторів", припинять своє існування.
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23.11.2024 07:27 Ответить
І внас є теж такі поцоваті плани накшталт югоросії та інших. І що?
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23.11.2024 09:27 Ответить
У кожній країні, якщо вона дійсно держава, тим паче у НАТО, є подібні плани що до можливих вєнних дій відносно до будь яких країн - згідно з їх воєнними доктринами. Наприклад точно такий же план, згідно з їх доктриною, має Британія що до своєї експансії (тобто сфера впливу) на весь чорноморський басейн зі всіма його державами до певного означенного строку.
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23.11.2024 10:06 Ответить
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23.11.2024 11:30 Ответить
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23.11.2024 11:33 Ответить
 
 