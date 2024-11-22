Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
В ночь на 23 ноября российские военные запустили по Украине ударные БпЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Сумщина - угроза применения вражеских ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.
В 23:36 ВС сообщили о вражеском ударном БПЛА на Сумщине - курсом на Харьковщину.
В 23:56 ВС сообщили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской области.
Ранее сообщалось, что, кроме "Шахедов", Россия использует против Украины дроны из фанеры "Гербера", которые способны нести боевую часть и проводить радиоэлектронную разведку. Беспилотник содержит китайский двигатель и другие западные компоненты.
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий22.11.2024 23:56 Ответить Мне нравится 2
Dmitriy Prudko
показать весь комментарий23.11.2024 00:08 Ответить Мне нравится 3
Александр Белянко
показать весь комментарий23.11.2024 03:02 Ответить Мне нравится 1
Roman B. #596626
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