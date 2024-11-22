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Новости Война
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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди на півночі України

В ночь на 23 ноября российские военные запустили по Украине ударные БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Сумщина - угроза применения вражеских ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.

В 23:36 ВС сообщили о вражеском ударном БПЛА на Сумщине - курсом на Харьковщину.

В 23:56 ВС сообщили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской области.

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Ранее сообщалось, что, кроме "Шахедов", Россия использует против Украины дроны из фанеры "Гербера", которые способны нести боевую часть и проводить радиоэлектронную разведку. Беспилотник содержит китайский двигатель и другие западные компоненты.

Автор: 

Воздушные силы (2268) Шахед (955)


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Тримайтесь сумчани! нехай Бог вас береже!
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22.11.2024 23:56 Ответить
За ті кошти що петлєр витрачає на війну та руйнування, кацапи могли б жити не гірше ніж араби в Еміратах. Але вони обирають жерти лайно
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23.11.2024 00:08 Ответить
Где в ответ Пяляницы, Вареники, Галушки?
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23.11.2024 03:02 Ответить
Чому наші розробники не скопіюють цей шахед 1:1, як я чув по тв у нас є вони цілі без ушкоджень, що були виведені з ладу РЕБ?!
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23.11.2024 06:26 Ответить
 
 