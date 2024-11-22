Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

В ночь на 23 ноября российские военные запустили по Украине ударные БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Сумщина - угроза применения вражеских ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.

В 23:36 ВС сообщили о вражеском ударном БПЛА на Сумщине - курсом на Харьковщину.

В 23:56 ВС сообщили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Запорожской области.

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Ранее сообщалось, что, кроме "Шахедов", Россия использует против Украины дроны из фанеры "Гербера", которые способны нести боевую часть и проводить радиоэлектронную разведку. Беспилотник содержит китайский двигатель и другие западные компоненты.